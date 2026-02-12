ETV Bharat / state

विजय मल्ल्या भारतात परतणारच नसेल तर आम्ही याचिका का ऐकावी? उच्च न्यायालयाचा सवाल

विजय मल्ल्या सध्या लंडनमध्ये असल्याचं त्यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी उच्च न्यायालयात सांगितलं.

High Court
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 12, 2026 at 4:39 PM IST

3 Min Read
मुंबई : फरार आर्थिक गुन्हेगार विजय मल्ल्यानं आधी भारतात परत यावं. आम्ही तातडीनं त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू करू. जर ते परत येणारच नसतील तर आम्ही ही याचिका का ऐकावी?, यातून काय साध्य होईल?, अशी स्पष्ट भूमिका गुरुवारी (12 फेब्रुवारी) मुंबई उच्च न्यायालयानं व्यक्त केलीय. केंद्र सरकारच्यावतीनंही हीच भूमिका मांडत विजय मल्ल्यानं भारतात परत येऊन चर्चा करावी, त्यांचा काय दावा आहे?, ते कुठलं कर्ज मान्य करतात, कुठलं नाही?, ते कधी आणि कसे पैसे परत करणार?, आम्ही त्यांंचं म्हणणं ऐकून घेण्यास तयार असल्याचं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी स्पष्ट केलंय.


उच्च न्यायालयाचे निर्देश काय? : विजय मल्ल्या सध्या लंडनमध्ये असल्याचं त्यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी उच्च न्यायालयात सांगितलं. त्यावर, आर्थिक घोटाळा करून परदेशात पसार झालेल्यांनी तिथं बसून याचिका करू नये. आधी भारतात कधी येणार ते सांगा?, मग आम्ही त्यांची याचिका ऐकू, असं स्पष्ट करत समाधानकारक उत्तर मिळेपर्यंत कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेला स्थगिती दिली जाणार नाही. तसंच तुमची याचिका फेटाळून लावत आम्ही तुम्हाला ही अखेरची संधी देतोय, असं मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठानं गुरूवारी स्पष्ट केलंय.


मल्ल्याला भारतात परत आणण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात : भारतीय बँकांचे हजारो कोटी बुडवून परदेशात पसार झालेल्या विजय मल्ल्याला ब्रिटनहून भारतात परत आणण्याची प्रक्रिया सध्या अंतिम टप्प्यात पोहचलीय. त्यामुळं त्यानं या कायदेशीर प्रक्रियेचा ब्रिटनमधील कोर्टात गैरवापर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं ही याचिका फेटाळून लावावी, अशी मागणी केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाकडे केलीय. मात्र यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या काही निकालांनुसार अशा प्रकरणांत आरोपीनं देशात परतणं बंधनकारक नाही, तो इथं नसतानाही त्याच्या याचिकेवर सुनावणी घेता येईल, असा दावा केला. मात्र उच्च न्यायालयानं यास नकार देत 18 फेब्रुवारीच्या पुढील सुनावणीत फरार विजय मल्ल्या भारतात परत कधी येणार? याची माहिती त्यांच्या वकिलांना सादर करण्याचे निर्देश जारी केलेत.


काय आहेत याचिका? : न्यायालयानं आपल्याला 'फरार आर्थिक गुन्हेगार' घोषित करून 'आर्थिकदृष्या मृत्यूदंड' दिलाय, असा दावा विजय मल्ल्याच्यावतीनं वकील अमित देसाई यांनी उच्च न्यायालयात केला. फरार आर्थिक गुन्हेगार कायदा 12(1) या कायद्यातील नव्या सुधारणेनंतर फरार घोषित केलेला विजय मल्ल्या हा देशातील पहिला गुन्हेगार ठरलाय. त्यामुळं या कायद्याच्या वैधतेलाच विजय मल्ल्यानं गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलंय. या याचिकेत विजय मल्ल्यानं संपूर्ण प्रक्रियेलाच स्थगिती देण्याची मागणी केलीय. भारतीय बँकांकडून घेतलेल्या कर्जापेक्षा अधिकची संपत्ती तपास यंत्रणेनं जप्त केलीय. आपण स्वत:ही खातेदारांना त्यांचे पैसे देण्यास इच्छुक आहे. तसंच व्याजावर घेतलेल्या कर्जातील आकडा दिवसेंदिवस वाढत जाऊन 6000 कोटींवरून 15000 कोटींवर पोहोचलाय. आपली संपत्ती विकून हे व्याजही आपण फेडू शकतो. मात्र सर्व खाती, सर्व संपत्ती तपास यंत्रणेच्या ताब्यात असल्यामुळं आपण हतबल आहोत. तेव्हा आपलंही म्हणणं ऐकून घ्यावं, अशी विनंती करणारी विजय मल्याची आणखीन एक याचिका उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी प्रलंबित आहे. फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित करून मालमत्तेवर जप्ती आणण्याच्या प्रक्रियेला विरोध करत विजय मल्यानं ही याचिका दाखल केलीय.

केंद्र सरकारची भूमिका? : नवीन कायद्यांतर्गत ज्यांना 'फरार आर्थिक गुन्हेगार' म्हणून घोषित केलं जातं, त्यांची मालमत्ता तातडीनं जप्त केली जाते. गुन्हा केल्याबाबत त्यांच्याविरोधात अटक वॉरंटही जारी करून त्यांना 'फरार आर्थिक गुन्हेगार' ठरवलं जातं. दरम्यान, कायदेशीर कारवाईविरोधात स्वतःचा बचाव करण्यासाठी या व्यक्ती भारतातून परदेशात पळ काढतात. नंतर भारतवापसी करण्यास टाळाटाळही करतात. यावर चाप बसवण्यासाठी हा नवा कायदा तयार करण्यात आलाय. उलट या कायद्यानं तपास यंत्रणेवरही निर्बंध आलेले आहेत. कारण प्रत्येक कारवाईसाठी त्यांनाही न्यायालयाची परवानगी घेणं बंधनकारक झालंय, असा दावा करत ईडीकडून विजय मल्ल्याद्वारे करण्यात आलेली याचिका फेटाळण्याची विनंती उच्च न्यायालयात करण्यात आली. एफईओ कायद्याचे कलम 12/(8) घटनाबाह्य असल्याचा दावा करून विजय मल्ल्यानं त्याला आव्हान दिलं आहे. तसंच, आरोपांतून निर्दोष सुटका झाल्यास जप्त केलेली मालमत्ता परत करण्याची कायद्यात कोणतीही तरतूद नाही, असं नमूद करून ही मनमानी असल्याचा दावाही विजय मल्ल्यानं याचिकेत केलाय. कलम 12 च्या उपकलम (9) नुसार विशेष न्यायालयानं आरोपी फरारी आर्थिक गुन्हेगार नाही, हे ठरवल्यास मालमत्ता परत करण्याची परवानगी आहे. याकडे ईडीच्या वकिलांनी कोर्टाचं लक्ष वेधलं. दरम्यान, किंगफिशर एअरलाइन्सच्या नावाखाली जवळपास 9,000 हजार कोटी रुपयांचे बँकांचे कर्ज बुडवून विजय मल्ल्या इंग्लंडमध्ये पसार झालाय. तेव्हापासून विजय मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणासाठी भारताकडून सातत्यानं प्रयत्न सुरू आहेत. विजय मल्ल्यानं या प्रक्रियेला अधिक लांबवण्याचा प्रयत्न करू नये. त्यांनी भारतात परत यावं, त्यांना आपली बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी दिली जाईल, असंही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी उच्च न्यायालयात स्पष्ट केलंय.

