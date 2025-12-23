ETV Bharat / state

विजय मल्ल्यानं भारतात परत यावं, दुसऱ्या दिवसापासून आम्ही याचिकेवर सुनावणी सुरू करू - हायकोर्ट

पुढील सुनावणीत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत हायकोर्टानं 12 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत सुनावणी तहकूब केलीय.

Bombay high court
मुंबई हायकोर्ट (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 23, 2025 at 2:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : फरार आर्थिक गुन्हेगार विजय विजय मल्ल्यानं भारतात परत यावं. आम्ही दुसऱ्या दिवसापासून त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू करू, अशी सूचना पुन्हा एकदा मुंबई हायकोर्टानं मंगळवारी (23 डिसेंबर) त्याच्या वकिलांना केलीय. तसंच एकाचवेळी तुमच्या दोन्ही याचिकांवर सुनावणी होणार नाही, यापैकी एक तुम्हाला मागे घ्यावी लागेल, असं स्पष्ट करताच विजय मल्ल्याचे वकील अमित देसाई यांनी कोर्टाकडे वेळ मागून घेतला. त्यावेळी पुढील सुनावणीत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत हायकोर्टानं 12 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत सुनावणी तहकूब केलीय.


मल्ल्याला भारतात परत आणण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात : भारतीय बँकांचे हजारो कोटी बुडवून परदेशात पसार झालेल्या विजय मल्ल्याला ब्रिटनहून भारतात परत आणण्याची प्रक्रिया सध्या अंतिम टप्प्यात पोहचलीय. अशा परिस्थितीत त्याच्याकडून या कायदेशीर प्रक्रियेचा ब्रिटनमधील कोर्टात गैरवापर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं ही याचिका फेटाळून लावावी, अशी मागणी केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टाकडे केली. त्यावर इतक्या वर्षात आम्ही जे केलेलं नाही, ते आता का करू? असं उत्तर वकील अमित देसाई यांनी मल्ल्याच्यावतीनं हायकोर्टात दिलंय.


हायकोर्टाचे निर्देश काय? : विजय मल्या सध्या लंडनमध्ये असल्याचं त्याच्यातर्फे वकील अमित देसाई यांनी हायकोर्टात सांगितलं. त्यावर आर्थिक घोटाळा करून परदेशात पसार झालेल्यांनी तिथं बसून याचिका करू नये. आधी भारतात कधी येणार ते सांगा?, मग आम्ही त्याची याचिका ऐकू, असं स्पष्ट करत समाधानकारक उत्तर मिळेपर्यंत कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेला स्थगिती दिली जाणार नाही, असं मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठानं मंगळवारी स्पष्ट केलंय. दरम्यान, या याचिकेला विरोध करत ती फेटाळून लावण्याची मागणी केंद्र सरकारकडून हायकोर्टाकडे करण्यात आलीय.


काय आहेत याचिका? : कोर्टानं आपल्याला 'फरार आर्थिक गुन्हेगार' घोषित करून 'आर्थिकदृष्या मृत्यूदंड' दिलाय, असा दावा विजय मल्ल्याच्यावतीनं वकील अमित देसाई यांनी हायकोर्टात केला. फरार आर्थिक गुन्हेगार कायदा 12(1) या कायद्यातील नव्या सुधारणेनंतर फरार घोषित केलेला विजय मल्ल्या हा देशातील पहिला गुन्हेगार ठरलाय. त्यामुळं या कायद्याच्या वैधतेलाच विजय मल्ल्यानं हायकोर्टात आव्हान दिलंय. या याचिकेत विजय मल्ल्यानं संपूर्ण प्रक्रियेलाच स्थगिती देण्याची मागणी केलीय. भारतीय बँकांकडून घेतलेल्या कर्जापेक्षा अधिकची संपत्ती तपास यंत्रणेनं जप्त केलीय. आपण स्वत:ही खातेदारांना त्यांचे पैसे देण्यास इच्छुक आहे. तसंच व्याजावर घेतलेल्या कर्जातील आकडा दिवसेंदिवस वाढत जाऊन 6000 कोटींवरून 15000 कोटींवर पोहोचलाय. आपली संपत्ती विकून हे व्याजही आपण फेडू शकतो. मात्र सर्व खाती, सर्व संपत्ती तपास यंत्रणेच्या ताब्यात असल्यामुळं आपण हतबल आहोत. तेव्हा आपलंही म्हणणं ऐकून घ्यावं, अशी विनंती करणारी विजय मल्याची आणखीन एक याचिका हायकोर्टात सुनावणीसाठी प्रलंबित आहे. फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित करून मालमत्तेवर जप्ती आणण्याच्या प्रक्रियेला विरोध करत विजय मल्यानं ही याचिका दाखल केलीय. मात्र या दोनपैकी केवळ एकाच याचिकेवर सुनावणी होईल, असं स्पष्ट करत कोणती याचिका मागे घेणार? असा सवाल हायकोर्टानं केला. यावर, 12 फेब्रुवारीच्या पुढील सुनावणीत यासंदर्भात सांगू, असं विजय मल्ल्याच्यावतीनं मंगळवारी हायकोर्टात सांगण्यात आलं.


केंद्र सरकारची भूमिका? : नवीन कायद्यांतर्गत ज्यांना 'फरार आर्थिक गुन्हेगार' म्हणून घोषित केलं जातं, त्यांची मालमत्ता तातडीनं जप्त केली जाते. गुन्हा केल्याबाबत त्यांच्याविरोधात अटक वॉरंटही जारी करून त्यांना 'फरार आर्थिक गुन्हेगार' ठरवलं जातं. दरम्यान, कायदेशीर कारवाईविरोधात स्वतःचा बचाव करण्यासाठी या व्यक्ती भारतातून परदेशात पळ काढतात. नंतर भारतवापसी करण्यास टाळाटाळही करतात. यावर चाप बसवण्यासाठी हा नवा कायदा तयार करण्यात आलाय. उलट या कायद्यानं तपास यंत्रणेवरही निर्बंध आलेले आहेत. कारण प्रत्येक कारवाईसाठी त्यांनाही कोर्टाची परवानगी घेणं बंधनकारक झालंय, असा दावा करत ईडीकडून विजय मल्ल्याद्वारे करण्यात आलेली याचिका फेटाळण्याची विनंती हायकोर्टात करण्यात आली. एफईओ कायद्याचे कलम 12/(8) घटनाबाह्य असल्याचा दावा करून विजय मल्ल्यानं त्याला आव्हान दिलं आहे. तसंच, आरोपांतून निर्दोष सुटका झाल्यास जप्त केलेली मालमत्ता परत करण्याची कायद्यात कोणतीही तरतूद नाही, असं नमूद करून ही मनमानी असल्याचा दावाही विजय मल्ल्यानं याचिकेत केलाय. कलम 12 च्या उपकलम (9) नुसार विशेष कोर्टानं आरोपी फरारी आर्थिक गुन्हेगार नाही, हे ठरवल्यास मालमत्ता परत करण्याची परवानगी आहे. याकडे ईडीच्या वकिलांनी कोर्टाचं लक्ष वेधलं. दरम्यान, किंगफिशर एअरलाइन्सच्या नावाखाली जवळपास 9,000 हजार कोटी रुपयांचे बँकांचे कर्ज बुडवून विजय मल्ल्या इंग्लंडमध्ये पसार झालाय. तेव्हापासून विजय मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणासाठी भारताकडून सातत्यानं प्रयत्न सुरू आहेत.

हेही वाचा :

  1. कारंजा घाडगे जंगलातील ड्रग्स प्रकरण भोवलं, वर्ध्याचे पोलीस अधीक्षक अनुराग जैन यांची तडकाफडकी बदली
  2. शिवसेना आणि मनसेच्या जागावाटपावर कोणतीही रस्सीखेच नाही, आम्ही मनापासून एकत्र- संजय राऊत
  3. वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी सदानंद दाते यांचं महाराष्ट्रात कमबॅक, राज्याच्या पोलीस महासंचालकपदी होऊ शकते नियुक्ती

TAGGED:

मुंबई
विजय मल्ल्या
आर्थिक गुन्हेगार
मुंबई हायकोर्ट
BOMBAY HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.