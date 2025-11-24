ETV Bharat / state

महाराष्ट्रात कुपोषणाची परिस्थिती आजही भयावह; हायकोर्टानं राज्य सरकारला फटकारलं

बालमृत्यू रोखण्यासाठी संबंधित सर्व वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनी मेळघाटात जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिलेत.

मुंबई : महाराष्ट्रात कुपोषणामुळं गेल्या पाच वर्षांत 84,304 बालकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आलीय. 2025 मध्येही महाराष्ट्रासारख्या राज्यात काही ठिकाणी वैद्यकीय सोयी-सुविधांची इतकी वानवा असणं, हे समजण्या पलिकडेच असल्याचं मुंबई हायकोर्टानं सोमवारी (24 नोव्हेंबर) अधोरेखित केलंय. हे बालमृत्यू रोखण्यासाठी संबंधित सर्व वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनी मेळघाटात जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिलेत. तसंच हा दौरा कधी आयोजित करणार याची उद्या, मंगळवारी पुन्हा होणाऱ्या सुनावणीत माहिती देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.



नजीकच्या काळात मृत्यू कमी झालेत, याचा अभिमान बाळगू नका : आजवरच्या तुलनेत नजीकच्या काळात हे बालमृत्यू काही प्रमाणात कमी झालेत, ही अभिमान बाळगण्यासारखी गोष्टी नाही, हे ध्यानात ठेवा, असं स्पष्ट करत आजही इतक्या मोठ्या प्रमाणात मृत्यू होणं ही अतिशय गंभीर बाब असल्याचं मत व्यक्त करत हायकोर्टानं आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसंच महाराष्ट्रातील दुर्गम भागात होणाऱ्या बालमृत्यूबाबत हायकोर्टानं गंभीर चिंता व्यक्त करत राज्य सरकारची चांगलीच खरडपट्टी काढलीय. दिलेले आदेश हे केवळ कागदावरच का राहतात?, दुर्गम भागात प्रशिक्षित डॉक्टरांची संख्या इतकी अपुरी का आहे?, स्कॅनिंग मशिन, एक्स रे, पॅथलॉजी लॅब, इतर वैद्यकीय सोयी सुविधा पुरवण्यात नेमक्या काय अडचणी आहेत? असे सवाल उपस्थित करत या गंभीर समस्येकडे पाहण्याचा राज्य सरकारचा दृष्टिकोन अत्यंत बेजबाबदार असल्याचं स्पष्ट होतंय, अशा शब्दांत फटकारत हायकोर्टानं याप्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग, आदिवासी विकास, महिला आणि बाल कल्याण तसंच वित्त विभागाच्या प्रधान सचिवांना तातडीनं मेळघाटत जाऊन तिथल्या परिस्थितीचा आढावा घेण्याचे निर्देश सोमवारी दिले आहेत आणि हा अभ्यास दौरा कधी करणार याची, उद्या तातडीनं माहिती देण्याचे निर्देश सरकारी वकिलांना दिले आहेत.



काय आहे याचिका? : मेळघाट आणि अन्य आदिवासी भागातील मुलांचा आजही कुपोषणामुळं मृत्यू होतोय. तसंच तेथील नागरिकांना इतरही गंभीर समस्या भेडसावतायेत. याप्रकरणी मुंबई हायकोर्टात डॉ. राजेंद्र बर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने यांच्यासह अनेकांनी जनहित याचिका दाखल केल्या असून या याचिकांवर सोमवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, राज्य सरकारच्या वैद्यकीय विभागाकडून तज्ज्ञांच्या एका समितीनं मेळघाट, चिखलदरा, धारणी परिसरात भेट दिली होती. याबाबत धारणी, चिखलदरा इथं काही बैठकाही पार पडल्या. त्या बैठकीत मेळघाटमधील विविध समस्या, औषधं, वैद्यकीय सुविधा, डॉटक्टरांची संख्या, त्यांची उपस्थिती, स्थानिक पातळीवरील उपाययोजना यांवर चर्चा करण्यात आल्याची माहिती देताना त्याबाबत फोटोही राज्याच्यावतीनं कोर्टासमोर सादर केले गेले होते. मात्र, मेळघाट परिसरात आजही स्त्रीरोगतज्ज्ञ, बालरोगतज्ज्ञ आणि आहारतज्ज्ञांची जागा अद्यापही रिक्त असल्याची माहिती याचिकाकर्ते बंडू साने यांनी कोर्टाच्या निदर्शशास आणून दिली. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्थानिक पातळीवर आणि नागरिकांशी संपर्क साधला जात नाही. तसं केलं तरच समस्यांवर तोडगा काढणं शक्य होईल, अशा शब्दांत याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाकडे तक्रार केली. तर 2006 पासून हायकोर्ट या मुद्द्यावर नियमितपणे आदेश देत आलंय, परंतु सरकार कागदावर सर्वकाही व्यवस्थित असल्याचा दावा करत राहतं. मात्र मृत्यूची आकडेवारी पाहता प्रत्यक्षात वास्तव वेगळेच असल्याचं यावेळी हायकोर्टानं अधोरेखित केलंय.



राज्य सरकारनं परिस्थितीकडे गांभीर्यानं पाहावं : राज्य सरकारनं हा विषय हलक्यात घेऊ नये. या मुद्द्याकडे गांभीर्यानं पाहावं, असं बजावत याप्रकरणी राज्य सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य, आदिवासी विकास, महिला आणि बाल कल्याण तसंच वित्त विभागाच्या प्रधान सचिवांना प्रतिज्ञापत्रावर सविस्तर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. ही अत्यंत दुर्दैवी स्थिती असून सार्वजनिक आरोग्याचा मुद्दा सरकारकडून हलक्यात घेतला जात असल्याचं नमूद यावेळी कोर्टानं नमूद केलं. तसंच आदिवासी भागात तैनात असलेल्या डॉक्टरांना अधिक वेतन द्या, जेणेकरून तेथील परिस्थिती लक्षात घेता डॉक्टरांना काही प्रोत्साहन मिळेल, असं स्पष्ट करत याबाबत राज्य सरकारची काही जबाबदारी असायला हवी, त्यांची याबाबत स्वतंत्र यंत्रणा असायला हवी, अशी सूचनाही हायकोर्टानं केलीय.

