राज्यातील दुष्काळग्रस्तांसाठी राज्य सरकार काय करतंय?, हायकोर्टानं मागितलं उत्तर
राज्यात दुष्काळाची स्थिती असताना मुंबई उच्च न्यायालयानं महत्त्वाचे आदेश जारी केले आहेत. वाचा, सविस्तर बातमी.
Published : November 18, 2026 at 10:20 PM IST
मुंबई : राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांसाठी सरकारकडून राबविण्यात सध्या कोणत्या मदत योजना राबवल्या जात आहेत? दुष्काळाला तोंड देणाऱ्या नागरिकांसाठी राज्य सरकारनं काय उपाययोजना केल्यात? तसेच त्या संबंधितांपर्यंत कशाप्रकारे पोहोचवल्या जात आहेत?, अशी विचारणा करत मुंबई उच्च न्यायालयानं याप्रकरणी राज्य सरकारला सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश बुधवारी जारी केलेत.
काय आहे प्रकरण - महाराष्ट्रातील भूमिहीन शेतमजूर, अल्पभूधारक व स्थलांतरित कामगारांना तातडीनं दुष्काळी मदत तसेच सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ द्यावा, अशी मागणी करत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राज्यातील 385 पैकी 305 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आलाय. मात्र, राज्य सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या मदतीचा लाभ प्रामुख्यानं जमीनीची मालकी असलेल्या शेतकऱ्यांनाच मिळत आहे. भूमिहीन शेतमजूर, स्थलांतरित कामगार आणि अल्पभूधारक शेतकरी मात्र या मदतीपासून अद्यापही वंचितच राहत असल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आलाय. या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी हायकोर्टानं या याचिकेची दखल घेत दुष्काळग्रस्तांसाठीच्या योजनांची माहिती पुढील सुनावणीपूर्वी सादर करण्याचे आदेश सरकारला देत सुनावणी तीन आठवड्यांकरता तहकूब केलीय.
महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात स्वाभिमानी मजदूर संघटनेनं ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. राज्यातील ग्रामीण कामगारांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नोंदणीकृत 'स्वाभिमानी मजदूर संघटनेतर्फे' ज्येष्ठ वकील मिहिर देसाई आणि वकील देवयानी कुलकर्णी यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केलीय. राज्यातील जमीन मालकीच्या नोंदी आणि बँक कर्जांशी जोडलेल्या सरकारी योजनांमुळे भूमिहीन शेतमजूर, अल्पभूधारक शेतकरी आणि स्थलांतरित कामगार मदतीपासून वंचित राहिले आहेत. शेतकऱ्यांप्रमाणेच या मजुरांनाही तातडीची आर्थिक मदत, रोजगार, अन्नधान्य आणि पिण्याचे पाणी मिळावे अशी मागणी याचिकेत करण्यात आलीय.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती, कृषीपंपाच्या चालू वीजबिलात सूट, 7.5 हॉर्सपॉवर व त्यावरील वीजपंपांनाही सूट, शालेय/महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात माफी अशा उपाययोजना जाहीर केल्या होत्या.
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