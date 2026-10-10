मुंबईसह संपूर्ण एमएमआरमध्ये अतितीव्र लाईट्सच्या वापरावर वेळेची मर्यादा आणा, हायकोर्टाचे राज्य सरकारला निर्देश
साल 1998 मध्ये दिलेल्या आदेशांची आजतागायत काटेकोरपणे अंमलबजावणी होत नसल्याबद्दल हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
Published : October 10, 2026 at 6:48 AM IST
मुंबई : सणउत्सवात, लग्न समारंभात, खेळाच्या मैदानात व सार्वजनिक ठिकाणी वापर होणाऱ्या अतितीव्र नियॉन लाईटचा मुंबई, ठाण्यासह संपूर्ण एमएमआरमधील वापर रात्री 11 नंतर पूर्णपणे बंद करा, असे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं शुक्रवारी राज्य शासनाला दिलेत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, याबाबतचे सविस्तर निर्देश 1998 मध्ये देण्यात आले होते. मात्र, आजही त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होत नसल्याबद्दल हायकोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
हायकोर्टाचे नेमके निर्देश काय? - मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर शुक्रवारी सुुनावणी झाली. मुळात साल 1998 मध्येच हायकोर्टानं या तीव्र प्रकाशाच्या नियॉन लाईटच्या वापराबाबत सविस्तर आदेश दिले आहेत. मात्र, आजवर या आदेशांची योग्यप्रकारे अंमलबजावणी झालेलीच नाही. सध्या सणउत्सवांचे दिवस सुरु आहेत. तेव्हा हायकोर्टानंच या लाईटच्या वापरासंदर्भात योग्य ते आदेश द्यावेत, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाकडे केली. ती मान्य करत हायकोर्टानं राज्य सरकारला वरील आदेश दिलेत. राज्य सरकार, मुंबई महापालिका व अन्य प्रतिवादींना या याचिकेवर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देत हायकोर्टानं ही सुनावणी 20 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली.
काय आहे याचिका?- अति तीव्र लाईटमुळे मानवी आरोग्यावर गंभीर परिणाम होतात. याशिवाय प्राणी व झाडांसाठीदेखील या लाईटस् धोकादायक आहेत. रात्रीच्या वेळेस या लाईटस् वापरल्या जातात. अनेकदा याचा प्रकाश थेट आसपासच्या घरातही येतो. खिडक्यांना पडदे असले तरी या लाईटमुळे घरात लख्ख प्रकाश येतो. त्यामुळे लोकांना नीट झोपता येत नाही, असा दावा करणारी याचिका निलेश देसाई यांनी वकील रौनिता भट्टाचार्य यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलीय. या लाईटचा फटका रस्त्यांवर वाहन चालकांनाही बसतो. या लाईटच्या लख्ख प्रकाशामुळे वाहन चालकांच्या डोळ्यांवर अंधारी येते, ज्यानं अपघाताचा धोका निर्माण होतो. तेव्हा या लाईटच्या वापरासाठी ठोस नियमावली असणं गरजेचंय. रात्रीच्या वेळेस तीव्र लाईटचा वापरच होऊ नये, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आलीय.
शांतता क्षेत्राप्रमाणे 'नो लाईट झोन' जाहीर करा - ध्वनी प्रदूषण रोखण्यासाठी काही रहिवासी भाग हे शांतता क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आलेत. त्याप्रमाणे आता 'नो लाईट झोन'ही जाहीर करण्यात यावेत. अशा भागात अति तीव्र प्रकाशाच्या लाईटच्या वापरास पूर्णपणे बंदी असावी, अशीही मागणीही या याचिकेत करण्यात आलीय. मोठ्या प्रकाशाच्या या फ्लड लाईटच्या अति वापरामुळे होणारे प्रदुषण रोखण्यासाठी मुळात कायदाच अस्तित्त्वात नाही. तेव्हा तीव्र लाईटमुळे होणारे प्रदुषण थांबवण्यासाठी ठोस नियमावली असावी, असंही या याचिकेतून नमूद करण्यात आलेलं आहे.
हेही वाचा -