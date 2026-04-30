मेळघाटातील प्रत्येक गावाला दररोज किमान एक टँकर पाणीपुरवठा करण्याचे हायकोर्टाकडून राज्य सरकारला निर्देश
धारणी, चिखलदरा आणि चुर्णी यांसारख्या भागातील जलस्त्रोत बाष्पीभवनामुळे सध्या पूर्णपणे आटल्यानं विहिरी कोरड्याठाक पडल्यात. त्यामुळे गावकऱ्यांना होणारी पाण्यासाठी वणवण थांबवा - हायकोर्ट
Published : April 30, 2026 at 9:41 AM IST
मुंबई : विदर्भ आणि मराठवाड्यातील तापमान सध्या 45 अंश सेल्सिअसच्याही वर पोहोचलं असून, इतक्या उष्ण तापमानात मेळघाटातील दुर्गम भागात पाण्याचा एक थेंबही नाही. त्यामुळे अशा परिस्थितीत तिथले लोक कसे जगत असतील?, याची कल्पनाही करवत नाही, अशी चिंता व्यक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयानं मेळघाटातील प्रत्येक गावाला दिवसातून किमान एक पिण्याच्या पाण्याचा टँकर उपलब्ध करून देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिलेत.
काय आहे प्रकरण? - मेळघाटातील कुपोषणामुळे होणाऱ्या बालमृत्यूप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने यांच्यासह इतरांनी याचिका दाखल केल्या असून, या याचिकांवर बुधवारी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील जुगल गिल्डा यांनी न्यायालयाला सांगितलं की, धारणी, चिखलदरा आणि चुर्णी यांसारख्या भागातील जलस्त्रोत पूर्णपणे आटले आहेत. बाष्पीभवनाचा वेग प्रचंड असल्याने विहिरी कोरड्या पडल्या असून, गावकरी पाण्यासाठी वणवण करीत आहेत, त्यावर हायकोर्टानं गंभीर चिंता व्यक्त करत याबाबत राज्य सरकारला विचारणा केली. त्यावेळी राज्य सरकारच्या वतीनं अतिरिक्त सरकारी वकील भूपेश सामंत यांनी कोर्टाला माहिती देताना सांगितलं की, राज्य सरकार या समस्येवर तातडीनं उपाययोजना करत आहे.
राज्य सरकारची भूमिका काय? - पाण्याच्या समस्येबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशाची वाट न पाहता प्रशासनाकडून टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल. तसेच पुढील सुनावणीत याचा वस्तुस्थिती अहवाल सादर केला जाईल. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना परिसरातील पाणीटंचाई असलेल्या गावांची यादी सरकारी वकिलांना पुढील सुनावणीत सादर करावी, असे निर्देश देत सुनावणी 7 मेपर्यंत तहकूब केलीय.
