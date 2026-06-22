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पाण्यासाठी लोकांना कोर्टात यावं हे पुरोगामी महाराष्ट्राला शोभणारं नाही - हायकोर्ट

मेळघाटातील तळागाळाच्या माणसापर्यंत पिण्याचं शुद्ध पाणी कसं पोहोचणार, याचा तातडीनं मंगळवारी ठोस कृती आराखडा सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिलेत.

Bombay high court
मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 22, 2026 at 9:24 PM IST

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मुंबई : देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षं लोटली तरी आजही जर पिण्याच्या पाण्यासाठी लोकांना कोर्टात यावं लागत असेल तर ते पुरोगामी महाराष्ट्राला शोभणारं नाही. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात राहणाऱ्या प्रत्येकाला पाणी देणं ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे, यासाठी कोणतीही सबब देऊन चालणार नाही, या शब्दांत सोमवारी हायकोर्टानं राज्य सरकारला फटकारलंय.

काय आहे प्रकरण? - मेळघाटात गेल्या आठ दिवसांपासून पाणी नाही, असं अमायस क्युरी जुगलकिशोर गिल्डा यांनी सोमवारी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं. त्याची गंभीर दखल घेत मेळघाटासह महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्याला पाणीपुरवठा करणं ही राज्य शासनाचीच जबाबदारी आहे, असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं. "संविधान सुपूर्द करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर काय बोलले होते हे जरा जाऊन वाचा. म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल", असा सज्जड दम यावेळी हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिलाय. परदेशी नागरिक वगळता या देशातील प्रत्येक नागरिकाला पाणी हे मिळायलाच हवं, कारण तो त्यांचा संविधानिक अधिकार आहे, असंही यावेळी हायकोर्टानं नमूद केलंय.

उद्या मंगळवारी तातडीची सुनावणी - याबाबत वारंवार आदेश देऊनही राज्य सरकार काहीच करत नाही. त्यामुळेच लोकांना पाण्यासाठी न्यायालयाची पायरी चढावी लागते. महाराष्ट्रातील प्रत्येकाला पाणी हे मिळायलाच हवं, प्रत्येक नागरिकाला पाणी देण्यासाठी काय धोरण आहे?, याची माहिती उद्या मंगळवारी तातडीनं सादर करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठानं सोमवारी दिलेत. हा विषय केवळ मेळघाटपुरता मर्यादित नसून संपूर्ण राज्यातील पाणीटंचाईशी संबंधित आहे. आम्हाला निव्वळ कारणे नकोत. तळागाळातील माणसापर्यंत पिण्याचं शुद्ध पाणी कसे पोहोचणार, याचा तातडीने मंगळवारी ठोस कृती आराखडा सादर करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिलेत.

काय आहे प्रकरण? - अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट आणि इतर आदिवासी भागातील कुपोषण, बालमृत्यू आणि गर्भवती महिलांच्या आरोग्यासंदर्भातील जनहित याचिकांवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. पाणी देणं हा उपकार नाही, तर नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे, असे खंडपीठाने सरकारला सुनावले. याबाबत उत्तर देताना सरकारी वकिलांनी टंचाईग्रस्त भागात टँकर्स तयार ठेवण्यात आल्याची माहिती कोर्टात दिली. तसेच नागरिकांकडून मागणी येताच टँकर्सद्वारे पाणी पुरवलं जातं, असं सरकारी वकिलांनी सांगताच न्यायालयानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आवश्यकता असेल म्हणजे काय, प्रत्येकाला पाणी हे मिळायलाच हवं. पाण्याची मागणी म्हणजे काही सबसिडीची विनंती नाही. पाणी मिळणे हा प्रत्येकाच संविधानिक अधिकार आहे हे विसरू नका, असेही ताशेरे न्यायालयाने राज्य शासनावर ओढले. महाराष्ट्रसारख्या पुरोगामी राज्यात नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी कोर्टात यावे लागत ही शोकांतिका आहे. तुम्ही टँकर पुरवून जनतेवर उपकार करत नाही. माणसाला पाण्याची गरज रोज असते, त्यासाठी 24 तास वाट पाहावी लागणं चुकीचं आहे.

काय आहे याचिका? - मेळघाट आणि अन्य आदिवासी भागातील मुलांचा आजही कुपोषणामुळे मृत्यू होतोय. तसेच तेथील नागरिकांना इतरही गंभीर समस्या भेडसावतायत. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात डॉ. राजेंद्र बर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने यांच्यासह विविध जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्यात. राज्य सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून ठोस उपाययोजनांची गरज असल्याचं हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय. एका समितीनं मेळघाट चिखलदरा, धारणी परिसरात भेट दिली होती. मेळघाट परिसरात आजही स्त्रीरोगतज्ज्ञ, बालरोगतज्ज्ञ आणि आहारतज्ज्ञांची जागा अद्यापही रिक्त असल्याची माहिती याचिकाकर्ते बंडू साने यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली. जिल्हाधिकाऱ्यांकडनं स्थानिक पातळीवर आणि नागरिकांशी संपर्क साधला जात नाही. तसं केलं तरच समस्यांवर तोडगा काढणं शक्य होईल, अशा शब्दांत याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाकडे तक्रार केलीय. साल 2006 पासून हायकोर्ट या मुद्द्यावर नियमितपणे आदेश देत आलंय, परंतु सरकार कागदावर सर्वकाही व्यवस्थित असल्याचा दावा करत राहत. मात्र मृत्यूची आकडेवारी पाहता प्रत्यक्षात वास्तव वेगळेच असल्याचं यावेळी हायकोर्टानं अधोरेखित केलंय.

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TAGGED:

MAHARASHTRA WATER SUPPLY
MELGHAT WATER CRISIS
मेळघाटातील पाण्याचा प्रश्न
BOMBAY HIGH COURT

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