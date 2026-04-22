अनधिकृत फेरीवाल्यांना मुंबई महापालिकेसह पोलिसांचा वरदहस्त; हायकोर्टाचे खडे बोल
कारवाईनंतर फेरीवाले पुन्हा त्याच जागी बसणार नाही, यासाठी काय उपाययोजना करणार?, याची माहिती सादर करण्याचे हायकोर्टाकडून राज्य सरकारला निर्देश देण्यात आले.
Published : April 22, 2026 at 7:20 AM IST
मुंबई : अनधिकृत फेरीवाल्यांना पोलीस आणि महापालिकेकडूनच छुपं पाठबळ लाभलंय, त्यामुळेच त्यांच्यावर कठोर कारवाई होत नाही. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्य माणसानं काय करावं?, कोणाकडे दाद मागावी?, अशा शब्दांत मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं बेकायदेशीर फेरीवाल्यांच्या मुद्यावर आपला संताप व्यक्त केला. अनधिकृत फेरीवाले कारवाईनंतर पुन्हा त्याच जागी ठाण मांडणार नाहीत, याची खबरदारी घेणं हे पोलिसांचंच काम आहे. यासाठी नेमकं काय करणार आहात?, याचा सर्व तपशील पुढील मंगळवारी सादर करा, असे आदेश मंगळवारी राज्य सरकारला दिलेत.
फेरीवाल्यांवरील कारवाईवरून पालिका आणि पोलिसांचे आरोप-प्रत्यारोप - मुंबईतील अनधिकृत फेरीवाल्यांवर पालिका प्रशासन नियमितपणे कारवाई करत असतं. मात्र, कारवाईच्या काही तासांतच फेरीवाले बिनदिक्कतपणे पुन्हा त्याच जागी येऊन बसतात. अशा फेरीवाल्यांना रोखण्याची पोलिसांची जबाबदारी आहे, असा दावा मुंबई महापालिकेचे वकील चैतन्य पाटील यांनी केला. त्याला उत्तर देताना फेरीवल्यांवर पोलीसही नियमित कारवाई करत असतात. पण, या कारवाईत पालिकेचाही एक अधिकारी सोबत असावा, असा युक्तिवाद मुख्य सरकारी अंजली हेलेकर यांनी कोर्टात केला. या युक्तिवादावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत हायकोर्टानं दोघांनाही धारेवर धरलं.
कुठे दाद मागायची?- अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यासाठी पालिका आणि पोलीस एकमेकांकडे बोट दाखवत आहेत. तुमच्या याच भुमिकेमुळे फेरीवाल्यांच फावतं. ते सर्वत्र आपले हातपाय पसरून बसलेत. कारवाईच्या नावानं प्रशासनाचीच अशाप्रकारे बोंब असेल तर सामान्य माणसानं काय करायंचं?, कुठे दाद मागायची?, असे खडेबोल न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठानं मंगळवारच्या सुनावणीत प्रशासनाला सुनावले.
हायकोर्टाचे पालिका आणि पोलिसांना खडे बोल - पालिकेनं कारवाई केल्यानंतर फेरीवाले पुन्हा त्या जागेवर परत येणार नाहीत, याची काळजी घेण्याची जबाबदारी पोलिसांची आहे. कारवाईत पालिका अधिकाऱ्यांना पुरेसा पोलीस बंदोबस्त मिळायलाच हवा, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं यापूर्वीच दिलेले आहेत. मात्र, या आदेशाची अंमलबजावणी जर पोलीस करतच नसतील तर काय उपयोग?, या शब्दांत हायकोर्टानं राज्य सरकारला फटकारलं.
पोलीस गस्त कशासाठी आणि कुठे घालतात?- पोलीस नेहमी सगळीकडे गस्त घालत असतात. पण, फेरीवाल्यांचा परवाना आम्ही तपासू शकत नाही. यासाठी पालिकेचा एक अधिकारी पोलिसांसोबत असावा, असे मुख्य सरकारी वकिल हेलेकर यांनी यावेळी न्यायालयाला सांगितलं. मात्र, पोलिसांनी गस्त घातल्यानंतरही फेरीवाल्यांचा विळखा काही कमी होत नाही. काही ठिकाणी तर पोलीस ठाण्याच्या समोरच फेरीवाले बसलेले दिसतात. जर असं चित्र असेल तर पोलीस गस्त कशासाठी आणि कुठे घालतात? असा सवाल यावेळी हायकोर्टानं उपस्थित केला.
मुंबईला फेरीवाल्यांचा विळखा - गोरेगाव पश्चिम येथील स्टेशन परिसरात बेकायदेशीर फेरीवाल्यांच्या उपद्रवाप्रकरणी गोरेगाव मर्चंट्स असोसिएशननं हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. इथल्या अवैध फेरीवाल्यांनी परिसरातील सर्व सार्वजनिक जागांवर अतिक्रमण करून लोकांना चालायला जागीही ठेवलेली नाही. नागरिकांना दररोज होणाऱ्या या त्रासाकडं याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधलं. गोरेगाव रेल्वे स्थानकाबाहेर आणि लगतच्या आरे रोड जंक्शनच्या रस्त्यावर फेरीवाल्यांच्या सुळसुळाटाबाबत वारंवार पोलिसांत तक्रारी करूनही कारवाई केली जात नसल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आलाय. पालिका आणि गस्तीवर असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांकडे अनेकदा तक्रारी करूनही ते यांच्याविरूद्ध कोणतीही कारवाई करत नाहीत. गेल्या दोन दशकांपासून ही परिस्थिती वाढत जाऊन सध्या ही स्थिती सर्वोच्च पातळीवर आहे. बेकायदेशीर फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यासाठी बीएमसीची व्हॅन येण्यापूर्वीच कोणीतरी फेरीवाल्यांना पूर्वकल्पना देतं. इतकंच काय या फेरीवाल्यांनी लोकांवर हल्ले केल्याच्याही घटना इथं घडल्यात. काही दिवसांपूर्वीत एका वृद्ध व्यक्तीला फेरीवाल्यांनी मिळून बेदम मारहाण केल्याचं समजताच त्यावर नाराजी व्यक्त करत हायकोर्टानं राज्य सरकार आणि पालिकेला मंगळवारी धारेवर धरलं.
