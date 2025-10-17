ETV Bharat / state

कांदळवनांची जागा वनविभागाला हस्तांतरित करण्यास दिरंगाई होत असल्याबद्दल हायकोर्टाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांची जातीनं हजेरी

कांदळवन असलेली 11 हजार 203 हेक्टर जागा अद्यापही वनविभागाच्या ताब्यात देण्यात आलेली नाही. वेळेत प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यानं संरक्षणाअभावी जागांवर अतिक्रमण होत असल्याचा आरोप आहे.

समुद्र किनाऱ्यालगतची तिवरांची झाडे (Source- ETV Bharat)
मुंबई : राज्यभरातील कांदळवनांची जागा वनविभागाला हस्तांतरित करण्यात दिरंगाई होत असल्याबद्दल हायकोर्टानं किनारपट्टी भागातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची जातीनं हजेरी घेतली. कांदळवनाची जागा आणि तिवरांची झाडे लवकरात लवकर वनविभागाच्या ताब्यात सोपवा, असं गुरुवारच्या सुनावणीला उपस्थित राहिलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांना बजावण्यात आलंय.

याचिकाकर्त्यांचा दावा काय? - याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं वकील झमान अली यांनी हायकोर्टाला माहिती देताना सांगितलं की, कांदळवन असलेली 11 हजार 203 हेक्टर जागा अद्यापही वनविभागाच्या ताब्यात देण्यात आलेली नाही. वेळीच ही प्रक्रिया पूर्ण नाही झाली तर संरक्षणाअभावी या जागांवर अतिक्रमण होऊ शकतं, याची दखल घेत हायकोर्टानं टप्याटप्यानं ही प्रक्रिया जलदगतीनं पूर्ण करण्याची सूचना राज्य सरकारला दिलीय.

हस्तांतरण पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाला हवी सहा महिन्यांची मुदत - सरकारी जमिनींवरील कांदळवनं ही संरक्षित वन म्हणून घोषित करा. तसेच ही जागा तातडीनं वनविभागाच्या ताब्यात देण्यात यावी, अशी मागणी करत पर्यावरणवादी कार्यकर्ते दयानंद स्टॅलिन यांनी वनशक्ती या संस्थेमार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. या याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. त्यावेळी सुनावणीला मुंबईसह, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्ननागिरी, सिंधुदूर्ग या किनारपट्टी भागातील जिल्हाधिकारी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कोर्टात उपस्थित होते. वर्ष 2018 मध्ये सविस्तर आदेश देऊनही अद्याप अनेक सरकारी जागा वनविभागाच्या ताब्यात का दिल्या गेल्या नाहीत?, असा सवाल विचारत हायकोर्टानं या बड्या अधिकाऱ्यांना जाब विचारला.

प्रकरणावरील सुनावणी हायकोर्टाकडून दोन महिन्यांसाठी तहकूब : तसेच कधीपर्यंत या निर्धारित केलेल्या जागा वनविभागाच्या ताब्यात सोपवल्या जातील?, याबाबत विचारणा केली. त्यावर पालघर, ठाणे, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यातील कांदळवनं वनविभागाच्या ताब्यात देण्यासाठी आणखी सहा महिन्यांचा कालावधी लागेल जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोर्टाला कळवलं. तसेच संरक्षित केलेली कांदळवनांची बरचशी जागा वनविभागाकडे सोपविण्यात आल्याची माहिती खंडपीठाला देण्यात आली. याची दखल घेत या प्रकरणावरील सुनावणी हायकोर्टानं दोन महिन्यांसाठी तहकूब केलीय.

