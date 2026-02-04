ETV Bharat / state

कोविडनं दगावला विधी शाखेचा विद्यार्थी: कुटुंबाला कधी देणार नुकसान भरपाई, मुंबई उच्च न्यायालयाची विचारणा

कोविडनं दगावलेल्या विधी शाखेच्या विद्यार्थ्याच्या कुटुंबीयांना अद्यापही मदत मिळाली नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला चांगलंच फैलावर घेतलं.

Bombay High Court On Covid Death
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 4, 2026 at 10:25 PM IST

मुंबई : कोविडमुळे दगावलेल्या रुग्णाच्या नातेवाईकांना अद्याप भरपाई न मिळाल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला चांगलंच फैलावर घेतलंय. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 अंतर्गत कोविडमुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी मधून 50 हजार रुपये नुकसानभरपाई मिळणं बंधनकारक आहे. मात्र असं असताना या याचिकाकर्त्यांना एक छदामही मिळालेला नाही, असं सुनावत मुंबई उच्च न्यायालयानं याप्रकरणी राज्य सरकारला गंभीरतेनं लक्ष घालण्याचे निर्देश दिलेत.

काय आहे प्रकरण : विधी विभागाचं शिक्षण घेत एमआरची नोकरी करणार्‍या सुनील कुमार यादव यांचा कोविडमुळे मृत्यू झाला. त्यांनी 2 मे 2021 रोजी बीकेसीतील जंबो कोविड सेंटरमध्ये दाखल करण्यात आलं होतं. तौख्ते वादळामुळे 15 मे रोजी त्यांना घाटकोपरच्या राजाबाई रुग्णालयात हलवण्यात आलं. 16 मे रोजी सुनील कुमार यांचं निधन झालं आणि त्याच दिवशी त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यानंतर 17 मे रोजी राजावाडी रुग्णालयात त्यांना हलवण्यात येणार असल्याचा मेसेज कुटुंबीयांना मोबाईलवर पाठवण्यात आला. मुलाला दुसर्‍या ठिकाणी हलवताना प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळेच मुलाचा जीव गेल्याचा दावा करत सुनीलचे वडील रामाशंकर यांनी अ‍ॅड. अजय जैस्वाल यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे काय आहेत निर्देश : या याचिकेवर न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयानं नमूद केलंय की, 4-5 वर्षांच्या प्रदीर्घ काळानंतर आता पुन्हा तपासाचा आदेश देऊन कोणताही ठोस निष्कर्ष निघण्याची शक्यता कमी आहे. त्यावर याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सरकारी मदत न मिळाल्याकडं मुंबई उच्च न्यायालयाचं लक्ष वेधलंय. याचिकाकर्त्यानं सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'गौरव कुमार बन्सल विरुद्ध केंद्र सरकार' या प्रकरणातील निर्णयाचा दाखला दिला. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार कोविडमुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून 50 हजार रुपये नुकसानभरपाई मिळणं बंधनकारक आहे. असं असतानाही ते पैसे मिळालेले नाहीत, असं त्यांनी यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं. मुंबई उच्च न्यायालयानं याची दखल घेत यावर राज्य सरकारला जाब विचारला. तेव्हा सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारीया यांनी याप्रकरणी लक्ष घालण्याचं आश्वासन मुंबई उच्च न्यायालयाला दिलंय. याची दखल घेत या प्रकरणाची सुनावणी 12 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब करण्यात आली.

