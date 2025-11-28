ETV Bharat / state

मढमधील बेकायदा बांधकामांवरून हायकोर्टाची तीव्र नाराजी; एसआयटीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश

जमिनीच्या नोंदींमध्ये फेरफार प्रकरणात एसआयटी केवळ कागदावरच आहे का? संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर अद्याप कारवाई का केली नाही? असे हायकोर्टानं अनिधकृत बांधकामांवरून प्रश्न उपस्थित केलेत.

मुंबई उच्च न्यायालय
November 28, 2025

मुंबई : मालाडजवळील मढ परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवरून मुंबई उच्च न्यायालयानं शुक्रवारी राज्य सरकारची कानउघडणी केलीय. जमिनीच्या नोंदींमध्ये फेरफार केल्याच्या आरोपांच्या चौकशीसाठी स्थापन केलेली एसआयटी केवळ कागदावरच आहे का?, संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर अद्याप कारवाई का केली नाही?, असा सवाल करत हायकोर्टानं राज्य सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं. इतकंच नव्हे तर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनाही फैलावर घेत याप्रकरणी दोन आठवड्यांत चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश एसआयटीला दिलेत.



काय आहे प्रकरण - मढच्या एरंगळ येथील किनाऱ्यावर मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकाम करण्यात आलीत. या प्रकरणी स्थानिकांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करूनही पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे एसआयटी स्थापन करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करत काही स्थानिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह राजे भोसले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी वकील अभिनंदन वग्यानी आणि वकील सुमित शिंदे यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना हायकोर्टाला सांगितलं की, एसआयटी स्थापन झाल्यानंतरही या परिसरात मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामं उभी राहात आहेत. याशिवाय गुन्हे दाखल होऊनही केवळ एकाच प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यात आलंय. त्यात एका व्यावसायिकानं जबाब देताना बांधकाम सुरू ठेवण्यासाठी एजंटमार्फत महापालिका अधिकाऱ्यांना लाच दिल्याची कबुली दिल्याचे पुरावेही कोर्टात सादर केले गेले. तसेच एसआयटीकडून योग्य ती कायदेशीर कारवाई होत नसल्याचंही याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाला सांगितलं.

एसआयटीच्या कारभारावर हायकोर्टाची नाराजी - या याचिकेची गंभीर दखल घेत हायकोर्टानं राज्य सरकारच्या कामकाज प्रक्रियेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. गेल्या वर्षभरात याप्रकरणी एसआयटीनं काय तपास केला? केलेल्या तपासाचा अहवाल कुठेय?, असे सवाल उपस्थित करत एसआयटी प्रमुख हे फक्त कागदावरच आहेत का?, अशी विचारणा केली. तसेच महापालिका अधिकारी इतके मोठे झाले आहेत का?, ते राज्य सरकारचंही ऐकत नाहीत, असा सवाल सरकारी वकिलांना विचारला. यासंदर्भात येत्या दोन आठवड्यात तपासाचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देत हायकोर्टानं सुनावणी तूर्तास तहकूब केली.

