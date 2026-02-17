तपोवनातील वृक्षतोडीबाबत आठवडाभरात भूमिका स्पष्ट करा, हायकोर्टाकडून नाशिक महापालिकेला निर्देश
कुंभमेळ्याकरता साधुग्राम वसवण्यासाठी तपोवनातील वृक्षांची कत्तल करू देऊ नका, अशी मागणी करत नागरिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सुनावणीत काय घडलं, वाचा सविस्तर.
Published : February 17, 2026 at 9:20 PM IST
मुंबई : तपोवनातील वादग्रस्त वृक्षतोडीबाबत नाशिक महापालिका आणि वृक्ष प्राधिकरण समितीनं आपलं प्रतिज्ञापत्र अद्याप सादर न केल्याबद्दल मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं आपली नाराजी व्यक्त केली. यासंदर्भात आठवडाभरात आपलं प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयानं नाशिक महानगरपालिकेला मुदतवाढ दिलीय.
काय आहे प्रकरण - आगामी कुंभमेळ्यातील प्रस्तावित साधुग्रामकरता तपोवन झाडे न तोडण्याचे नाशिक महानगरपालिकेला निर्देश द्यावेत, तसेच भारत मंडपम् (MICE HUB) अंतर्गत साधुग्राममधील या प्रकल्पाला स्थगिती देण्यात यावी किंवा हा प्रकल्प थेट रद्द करण्यात यावा, अशी प्रमुख मागणी करणारी याचिका मनसेचे स्थानिक नेते आणि वकील नितीन पंडीत यांनी याचिकेद्वारे हायकोर्टात केलीय. तसेच जर भारत मंडपम्चा (MICE HUB) साधुग्राममधील होणारा प्रकल्प नाशिक महानगरपालिका रद्द केल्याचा दावा करत असेल तर महापालिकेनं कोर्टात तशी लेखी हमी द्यावी, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे.
हायकोर्टाचे निर्देश काय आहेत?- वृक्षतोडीच्या मुद्द्यावर हरित लवादासमोर सुनावणी सुरू असल्याचं गेल्या सुनावणीत न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आलं होतं. एकाचवेळी दोन्ही ठिकाणी सुनावणी होऊ शकत नाही. तसेच लवादानं दिलेल्या स्थगितीमध्ये न्यायालय थेट हस्तक्षेप करु शकत नाही. त्यामुळे लवाद की न्यायालय? यापैकी कुठे सुनावणी सुरू ठेवावी?, याचा निर्णय याचिकाकर्त्यांनी घ्यावा, असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं यासंदर्भातील सुनावणी तीन आठवड्यांसाठी तहकूब केली होती. दरम्यान हरित लवादानं वृक्षतोडीला दिलेली स्थगिती रद्द करावी, अशी मागणी करणारा अर्ज नाशिक पालिकेनं हायकोर्टात दाखल केलाय. यावर मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.
तपोवनातील वृक्षतोडीविरोधात हायकोर्टात याचिका - कुंभमेळ्याकरता नाशिकमधील तपोवनात वृक्षांची कत्तल करू नका, अशी मागणी करत स्थानिक रहिवासी मधुकर जगताप यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. प्रशासनानं वृक्षतोडीकरता 11 डिसेंबर रोजी परिपत्रक जारी करत त्यावर हरकती आणि सूचना मागवल्या होत्या. त्यानुसार 17 डिसेंबरपर्यंत शेकडो हरकती पालिका प्रशासनाकडे दाखल झाल्यानंतर कायद्यानं त्यावर 45 दिवसांत निर्णय होणं अपेक्षित होतं. या प्रस्तावित साधुग्रामकरता पर्यायी जागा उपलब्ध असल्यानं ते तपोवनात उभारण्याची गरज नसल्याचा दावाही या याचिकेतून करण्यात आलाय.
काय आहे प्रकरण - नाशिकमध्ये येत्या वर्षात होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी देशभरातील साधुसंतांसह लाखो भक्तगण इथं जमा होणार आहेत. त्यांच्या व्यवस्थेसाठी तपोवनमध्ये एक भव्य साधुग्राम बनवलं जाणार आहे. मात्र, यासाठी इथल्या सुमारे दोन हजार झाडांची कत्तल केली जाणार आहे. त्याला स्थानिक लोकांसह अनेक पर्यावरणवाद्यांनी जोरदार विरोध दर्शवलाय. तपोवनात साधुग्राम आणि प्रदर्शनी केंद्र (माईस हब) उभारण्यासाठी प्रस्तावित वृक्षतोड, पुनर्रोपणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. नाशिक महापालिकेला तपोवनातील झाडे तोडण्यास मनाई करावी, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आलीय. तपोवनातील झाडे तोडू नयेत, प्रस्तावित प्रदर्शनी केंद्राच्या प्रकल्पाला स्थगिती द्यावी, अथवा प्रकल्प रद्द करावा, अशा त्यांच्या याचिकेतील मागण्या आहेत. आगामी कुंभमेळ्यासाठी नाशिकमधील तपोवन परिसरात साधुग्राम उभारण्यासाठी तिथल्या सुमारे 1800 झाडांची कत्तल करण्याचा निर्णय प्रशासनानं घेतलाय. या निर्णयाला स्थानिकंसह पर्यावरणवाद्यांकडून जोरदार विरोध करण्यात येतोय. सोशल मीडियावर अनेक सेलिब्रिटिंनीही या कत्तलीविरोधात जोरदार मतप्रदर्शन केलंय. असं असतानाही झाड तोडण्यावर भाजपाचे काही नेते आणि स्थानिक प्रशासन ठाम आहे. इतकंच नव्हे तर ते याचं जाहीर समर्थनही करत आहेत.
