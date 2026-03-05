मुलुंड मेट्रो दुर्घटना : सद्यस्थिती अहवाल सादर करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे एमएमआरडीएला निर्देश
मुलुंड इथल्या मेट्रो दुर्घटना प्रकरणात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे, याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानं एमएमआरडीएला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
Published : March 5, 2026 at 1:20 AM IST
मुंबई : मुलुंड येथील मेट्रो-4 मार्गिकेचा सद्यस्थिती अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं बुधवारी एमएमआरडीएला दिलेत. 14 फेब्रवारी रोजी इथल्या मेट्रो पुलाचा स्लॅब कोसळून एकाचा मृत्यू झालाय तर अन्य तीनजण गंभीर जखमी झालेत. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं हे आदेश जारी केलेत.
काय आहेत उच्च न्यायालयाचे निर्देश : 14 फेब्रुवारी रोजी मेट्रो-4 मार्गिकेचा स्लॅब कोसळून एका रिक्षा व कारवर पडून एकाचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे मेट्रो मार्गिकांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. तेव्हा मुंबईतील सर्व मेट्रो मार्गिकांचे सुरक्षा ॲाडिट करुन त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्याची मागणी करत वकील रुजू ठक्कर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केलीय. या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावर मंबई उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलंय की, ही एक दुर्दैवी घटना घडून गेलीय. प्रत्येक घटनेसाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले जाऊ शकत नाहीत. तरीदेखील याप्रकरणी सद्यस्थिती अहवाल सादर करण्याचे आदेश आम्ही एमएमआरडीएला देत आहोत. जेणेकरुन याचिकाककर्त्यांचा ही जनहित याचिका दाखल करण्याचा उद्देश सफल होईल, असं नमूद करत मुंबई उच्च न्यायालयानं सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली.
काय आहे याचिका : वकील रुजू ठक्कर यांनी ही जनहित याचिका सादर केलीय. 14 फेब्रुवारी रोजीअचानक मुलुंड येथील मेट्रो-4 मार्गिकेचा स्लॅब कोसळून खालून जाणाऱ्या एका रिक्षा आणि कारवर पडला. यात एकाचा जागीच मृत्यू झाला, तर अन्य काहीजण जखमी झाले. या घटनेमुळे मुंबईभर पसरलेल्या मेट्रो मार्गिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आलाय. तेव्हा सर्व मेट्रो मार्गिकांचं सुरक्षा ॲाडिट करुन त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश हायकोर्टानं एमएमआरडीएला द्यावेत, अशी मागणी या जनहित याचिकेतून करण्यात आलीय.
याचिकेतील प्रमुख मागण्या काय : 14 फेब्रुवारीला झालेल्या अपघाताचा चौकशी अहवाल एमएमआरडीएनं हायकोर्टात सादर करावा.- या अपघातासाठी जबाबदार असलेल्या कंत्राटदार कंपनीला काळ्या यादीत का टाकलं नाही? याचं उत्तर एमएमआरडीएनं द्यावं. या घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या पीडिताच्या कुटुंबाला व जखमींना नेमकी किती नुकसानभरपाई दिली?, याची माहिती प्रशासनानं सादर करावी.- मुलुंड येथील मेट्रोचे काम तातडीनं थांबवून येथील सुरक्षा ऑडिट सुरू करत त्याचा अहवाल कोर्टापुढे सादर करावा.
पीडित कुटुंबीय भरपाईवर असमाधानी : 14 फेब्रवारी रोजी मुलुंडजवळ काम सुरू असलेल्या मेट्रो-4 मार्गिकेच्या बांधकामातील काही भाग कोसळल्यानं एका रिक्षा आणि चारचाकी गाडीचा चक्काचूर झाला होता. यात रामधन यादव यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर अन्य दोघांना अतिदक्षता विभागात ठेवण्यात आलं होत. यादव यांच्या कुटुंबियांना एमएमआरडीएकडून 45 लाख रुपये नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आलीय. यापैकी 5 लाख रूपये रोख देण्यात आले, तर प्रत्येकी 20 लाखांचे दोन धनादेश देण्यात आलेत. राज्य शासनाकडून जाहीर झालेली रक्कम अद्याप प्राप्त झालेली नाहीए. तसेच नुकसान भरपाईची रक्कम अपुरी असून किमान 2 कोटी द्यावेत, अशी मागणी नातेवाइकांनी केलीय. ही रक्कम त्याशिवाय मृतदेह ताब्यात घेण्यास त्यांनी नकार दिला होता, मात्र मृतदेह खराब होऊ लागल्यानं अखेर नातेवाइकांनी तो ताब्यात घेतला.
आजवर झालेली कारवाई : या घटनेनंतर संबंधित प्रकल्पाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या कार्यकारी अभियंत्याला तात्काळ निलंबित केलंय. तर या प्रकरणी मुलुंड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून कंत्राटदार आणि सल्लागार कंपनीच्या पाच अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आलीय. पोलिसांकडून अटकेत असलेल्या अधिकाऱ्यांची कसून चौकशी केली जात असून बांधकाम प्रक्रियेत निष्काळजीपणा का झाला का?, सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन का झालं?, या गोष्टींचा तपास सुरूय.