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सदनिकेतील बदलांसाठी लवकरच महापालिकेची परवानगी आवश्यक, उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश काय?

निवासी इमारतीत आणि सदनिकेत मालकाकडून अनधिकृत बदल केले जातात. याची माहिती संबंधित महापालिकेला असावी, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत

Bombay High Court
उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश (ETV BHARAT REPORTER)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 18, 2026 at 3:01 PM IST

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मुंबई : अनेक सदनिकाधारक घरात बेकायदेशीररित्या बदल करतात. घरातील जागा वाढवण्यासाठी काही जण खिडकीचं बांधकाम तोडून ती जागा आत घेतात. तसेच सदनिकेतील खिडक्यांना किंवा ओपन टेरेसला छत आणि ग्रिल बसवतात. या अशा कामांमुळे इमारतीच्या मुळ बांधकामाला धोका पोहचण्याची शक्यता नाकारता येता नाही. हा संभाव्य धोका टाळण्यासाठी आणि संबंधित महापालिकेला सदनिकाधारकाने घरात केलेल्या बदलांची माहिती मिळावी, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.

उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करताना घरातील बांधकामात केलेल्या बदलांची माहिती आणि पालिकेकडून घेतलेल्या परवानगीची कागदपत्रं पोर्टलवर टाकणं अनिर्वाय करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यासाठी पोर्टल तयार करण्याबाबत उच्च न्यायालयाने सांगितलं आहेत. तसेच या पोर्टलचा गैरवापर होणार नाही, याची काळजी घेण्याचेही आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. सोबतच सदनिका आणि इमारतीच्या दुरुस्तीच्या कामांसाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करण्याचे आदेशही दिले आहेत.

नेमकं प्रकरण काय? -: कळंबोलीतील 'नीलसिद्धी अमरंते' या सोसायटीतील एका रहिवाशानं यासंदर्भात हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या रहिवाशाने त्या आणि परिसरातील इतर काही सोसायट्यांमध्ये रहिवाशांकडून केल्या जाणाऱ्या बेकायदेशीर बदलांबाबत पनवेल महापालिकेकडे तक्रार केली. मात्र वारंवार तक्रार करूनही त्यांच्याकडून कोणतीच कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे ही याचिका दाखल केल्याचं याचिकाकर्त्याने हायकोर्टाला सांगितलं. न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेतली. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठानं राज्य सरकारला याबाबत एक सर्वसमावेशक धोरण ठरवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

काही लोकंच नियमांचं पालन करतात. तर बहुतांश जण वारंवार बेकायदेशीर बांधकाम करतच राहतात. सर्वत्र अनधिकृत गोष्टी होत आहेत. त्यामुळे आम्हीही अवैध कामं करु हे नागरिकांचं वर्तन खपवून घेतलं जाणार नाही. प्रत्येकानं कायद्याचं पालन करायलाच हवं. बेकायदा गोष्टी रोखण्यासाठी राज्य सरकारनं ठोस नियमावली तयार करायला हवी, असं निरीक्षण यावेळी हायकोर्टानं नोंदवलंय.

हायकोर्टाचे नेमके निर्देश काय? -: सध्या सर्वत्र घरांमध्ये किंवा इमारतीत मोठ्या प्रमाणात गैरबदल केले जात आहे. मात्र यासाठी एक सर्वसमावेशक मार्गदर्शक तत्त्व असल्यास नागरिक नियमांनुसार दुरुस्तीची कामं योग्य प्रकारे करू शकतील. ही नियमावली लोकांना कायद्याचं पालन करण्यास प्रोत्साहन देईल. तसेच यामुळे कोणत्याही प्रकारचा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही. प्रत्येक बांधकामावर लक्ष ठेवणं महापालिकेला शक्य होणार नाही. तेव्हा या नियमावलीमुळे महापालिकेचे कामही अधिक सोपं होईल, असं निरीक्षण यावेळी हायकोर्टानं नोंदवलं.

जानेवारी 2027 पर्यंत नियमावली तयार करण्याची मुदत : ही नियमावली तयार करुन त्याची प्रत राज्य सरकारनं राज्यातील सर्व महापालिकांना द्यावी. जेणेकरुन परवानगीसह कशा प्रकारे इमारतीची आणि दुरुस्ती करता येईल याची माहिती नागरिकांना मिळू शकेल. यासाठी या आदेशाची प्रत नगर विकास खात्याच्या अतिरिक्त सचिवांनाही देण्यात यावी. नियमावली कशाप्रकारे तयार करण्यात येईल याची माहिती राज्य सरकारनं 15 जानेवारी 2027 रोजी हायकोर्टात द्यावी, असंही कोर्टानं आपल्या आदेशात नमूद केलंय.

ऑनलाईन पोर्टल तयार करा : घराची किंवा बांधकामाची नेमकी काय दुरुस्ती केली जाणार आहे? याची माहिती महापालिकेला मिळावी यासाठी एक स्वतंत्र पोर्टल तयार करा. त्यात दुरुस्तीचा प्लान आणि फोटो सदनिकाधारकाने या पोर्टलवर अपलोड करावा. याद्वारे ही दुरुस्ती नियमानुसार होत आहे की बेकायदेशीर याची माहिती महापालिकेला मिळेल. आवश्यक असल्यास पालिकेनं प्रत्यक्ष भेट देऊन दुरुस्ती झालेल्या बांधकामाची शहानिशा करावी. दुरुस्ती आधी आणि त्यानंतरचे फोटो पोर्टलवर टाकणं सदनिकाधारकांना सक्तीचं करावं, असंही हायकोर्टानं आपल्या आदेशात स्पष्ट केलंय.

सदनिकाधारकांचं हित महत्त्वाचं : घराची किंवा इमारतीची दुरुस्ती करताना लाकडी अथवा हलकं सामान वापल्यास हानी कमी होईल. घराच्या व इमारतीच्या मूळ बांधकामाला बाधा होणार नाही. यासर्व गोष्टींचा समावेशही नियमावलीत असावा. तसेच या पोर्टलचा वापर लोकांना त्रास देण्यासाठी करु नका. या पोर्टलद्वारे नागरिकांचे हित कसं साधता येईल? याचा विचार करा. दुरुस्तीसाठी दिलेली परवानगी फोटोसह पालिकेनं दिलेल्या वेळेत प्रसिद्ध करावी. दुरुस्तीच्या परवानगीवर पालिकेची अधिकृत मोहर असावी. असं केल्यानं या प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल, असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय.

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