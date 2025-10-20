जंगली हत्तींचं संरक्षण आणि संवर्धन कसं करणार?, हायकोर्टाची राज्य सरकारकडे विचारणा
मुंबई : जंगली हत्तींची होणारी धरपकड तातडीनं थांबवून त्यांचं संवर्धन करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करत मुंबई हायकोर्टाच्या कोल्हापूर खंडपीठात यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल करण्यात आलीय. या याचिकेची गंभीर दखल घेत हायकोर्टानं राज्य सरकारला नोटीस जारी केली असून यासंर्भात सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश दिलेत.
हायकोर्टाचे निर्देश काय? : यासंदर्भात रत्नागिरी येथील रहिवासी रोहित कांबळे यांनी मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केलीय. न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. जंगली हत्तींच्या मुद्यावर त्रिपुरा हायकोर्टानं एक उच्चाधिकार समिती स्थापन केली असून, सुप्रीम कोर्टानं देखील यावर शिक्कामोर्तब केलंय. त्यामुळं यासंदर्भात नेमके काय उपाय करता येतील? याची सर्व माहिती सादर करा. जेणेकरुन यासंदर्भात योग्य ती तपासणी करता येईल, असे निर्देश देत संबंधित अधिकाऱ्यांना पुढील सुनावणीत हायकोर्टासमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. तसंच, यासंदर्भातील पुढील सुनावणी 3 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आलीय.
काय आहे याचिका? : जंगली हत्तींचं संरक्षण व संवर्धन करण्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. साल 2002 मध्ये पश्चिम घाटातून कोल्हापूरच्या जंगलात एकण 20 हत्ती आले होते. त्यातील आता केवळ आठच हत्ती शिल्लक आहेत. साल 2006 मध्ये वीजेच्या तारांचा शॉक लागून एका हत्तीचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. तसंच सिंधुदुर्गातील जंगलात हत्तींना पकडताना साल 2009 मध्ये दोन तर साल 2015 मध्ये दोन अशा चार हत्तींचा मृत्यू झाला. वन विभागाकडून ही कारवाई करण्यात आली होती. त्यामुळं या हत्तींच्या मृत्यूची न्यायालयीन चौकशी करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आलीय. तसंच हत्तींची योग्य प्रकारे काळजी घेतली जात नसल्यानं अशा अपघाती मृत्यूच्या घटना घडल्याचा आरोप या याचिकेतू करण्यात आलाय. याशिवाय, कोल्हापूर जंगलातील हत्तींचं संरक्षण व संवर्धनाचा आढावा घेण्यासाठी एक स्वतंत्र समिती स्थापन करावी. या समितीने हत्तींची योग्य ती काळजी घेण्यासाठी उपाय सूचवावेत, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आलीय.
