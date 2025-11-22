ETV Bharat / state

मॅनहोलमध्ये पडून मृत्यू झालेल्या लहानग्याच्या नातेवाईकांना भरपाई देणार की नाही? हायकोर्टाचा पालिकेला सवाल

पालिकेच्या नाकर्तेपणामुळे मॅनहोलमध्ये पडून एका लहान मुलाचा मृत्यू झाल्याची गंभीर दखल घेत हायकोर्टानं केडीएमसीला चांगलंच फटकारलंय.

Bombay high court
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 22, 2025 at 7:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या नाकर्तेपणामुळे मॅनहोलमध्ये पडून एका लहान मुलाचा मृत्यू झाल्याची गंभीर दखल घेत हायकोर्टानं केडीएमसीला चांगलंच फटकारलंय. मॅनहोलमध्ये पडून मृत्यू झालेल्या मुलाच्या नातेवाईकांना भरपाई देणार की नाही?, अशी थेट विचारणा करत न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठानं सोमवारच्या सुनावणीत संबंधित पालिका अधिकाऱ्यांना कोर्टात जातीनं हजर राहण्याचे आदेश जारी केलेत.

काय आहे प्रकरण? : मुंबई हायकोर्टानं 2018 मध्ये खड्डे व रस्त्यांवरील उघड्या मॅनहोल्सच्या प्रश्नावर सविस्तर निर्देश दिलेले आहेत. त्याला अनुसरून रस्त्यांची देखभाल करण्यात महापालिका प्रशासन अपयशी ठरल्याचा आरोप करत अ‍ॅड. रुजू ठक्कर यांनी हायकोर्टात अवमान याचिका दाखल केलीय. ही याचिका निकाली काढताना यासंदर्भात काही समस्या आल्यास याचिकाकर्त्यांना पुन्हा हायकोर्टात दाद मागण्याची मुभा दिली होती. त्यानुसार उघड्या मॅनहोलचा प्रश्न अजूनही कायम असून डोंबिवलीतील 13 वर्षीय मुलाचा मॅनहोलमध्ये पडून मृत्यू झाल्याच्या मुद्द्यावर रुजू ठक्कर यांनी याप्रकरणी हायकोर्टात नव्यानं याचिका दाखल केलीय. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली.

केडीएमसी लहानग्याच्या मृत्यूची जबाबदारी घेणार की नाही? : 13 वर्षीय मुलाचा उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून मृत्यू झाल्याची घटना नुकतीच कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत घडली होती. या पार्श्वभूमीवर मॅनहोल्स संरक्षक जाळ्यांनी सुरक्षित करणं ही पालिका प्रशासनाची जबाबदारी आहे. ती पूर्ण केलीय का? अशी विचारणा हायकोर्टानं पालिकेकडे केली. याबाबत बैठका सुरू असून, यावर लवकर निर्णय घेण्यात येणार असल्याचं केडीएमसीच्या वतीनं कोर्टाला सांगण्यात आलं. त्यावर खंडपीठाने आणखी किती बैठका घेणार? असा सवाल उपस्थित करत सोमवारच्या सुनावणीत संबंधित पालिका अधिकाऱ्यांना हायकोर्टापुढे जातीनं हजर राहत उत्तर देण्याचे निर्देश दिलेत.

कधी घडली होती घटना? : 28 सप्टेंबर रोजी डोंबिवलीतील सरोवर नगर परिसरात एक लहान मुलगा भंडाऱ्यात जेवणासाठी घरातून बाहेर पडला होता. तिथं जेवण झाल्यानंतर तो एका उघड्या नाल्याजवळ हात धुण्यासाठी गेला असता, त्या लहान मुलाचा चेंबरमध्ये पडून मृत्यू झाला. या घटनेनं डोंबिवलीतील सरोवर नगर परिसर हादरून गेला. संबंधित घटनेची माहिती मुलाच्या मित्रांनी त्याच्या आईवडिलांना दिली. कुटुंबीयांनी आरडाओरड करत मदतीची याचना सुरू केली. "आमचा मुलगा नाल्यात पडलाय, कोणीतरी वाचवा", असा टाहो त्यांनी फोडला. पण घटनास्थळी असलेले लोक भंडाऱ्यातच मग्न होते. मदत करणं सोडून सर्वजण त्यावेळी केवळ बघ्याची भूमिका घेत होते. अखेर अग्निशमन दलाला बोलावण्यात आलं, पण आवश्यक ती साधनसामग्री उपलब्ध नसल्यानं तेही नाल्यात उतरू शकले नाहीत. अश्यातच वेदांत जाधव या तरुणानं जीवाची बाजी लावत नाल्यात उडी घेतली. सुमारे अर्धा तास शोध घेतल्यानंतर त्यानं मुलाला बाहेर काढलं. कुटुंबीयांनी त्याला तातडीनं रुग्णालयात दाखल केलं, परंतु तोवर फारच उशिर झाला होता. डॉक्टरांनी दाखल करताच मुलाला मृत घोषित केलं होतं. हा अपघाती मृत्यू पालिकेच्या हलगर्जीपणामुळेच झाल्याचा आरोप करत हायकोर्टात याचिका दाखल झाली होती.

हेही वाचा -

  1. लवासा प्रकरणी शरद पवार कुटुंबीयांची सीबीआय चौकशी करा; मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका; 'या' तारखेला होणार सुनावणी
  2. राज्यभरातील बेकायदेशीर होर्डिंग्जना आळा घालणं हे पालिका प्रशासनाचं कर्तव्यच, हायकोर्ट लवकरच अंतिम आदेश जारी करणार
  3. बालिकेवर अत्याचार प्रकरणी कोर्टानं सुनावली शिक्षा; दोषी तरुणाला जन्मठेप, पन्नास हजार पाचशे रुपये दंड

TAGGED:

BOMBAY HIGH COURT
MANHOLE DEATH COMPENSANTATION
मॅनहोल मृत्यू प्रकरण भरपाई
मुंबई उच्च न्यायालय
MANHOLE DEATH CASE KDMC

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.