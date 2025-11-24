पालिकेच्या नाकर्तेपणामुळे झालेल्या मृत्यूच्या चौकशीकरता एफआयआर कशाला? हायकोर्टाचा सवाल
उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून एका लहान मुलाचा मृत्यू झाल्याची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं केडीएमसीवर ताशेरे ओढलेत.
Published : November 24, 2025 at 8:17 PM IST
मुंबई : तुमच्या नाकर्तेपणामुळे झालेल्या मृत्यूची चौकशी करण्याकरता एफआयआर कॉपी कशाला हवीय?, असा सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयानं पुन्हा एकदा कल्याण डोबिंवली महापलिका प्रशासनाला झापले. उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून एका लहान मुलाचा मृत्यू झाल्याची गंभीर दखल घेत हायकोर्टानं केडीएमसीला धारेवर धरलंय. मॅनहोलमध्ये पडून मृत्यू झालेल्या मुलाच्या नातेवाईकांना भरपाई देणार की नाही?, अशी थेट विचारणा करत न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठानं सोमवारच्या पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना केलीय.
उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून मृत्यू झाल्यास मुंबई, ठाण्यासह राज्यातील सर्व महापालिकांनी हायकोर्टाच्या निर्देशांनुसार नुकसानभरपाई देण्याकरता समिती गठीत करण्यात आलीय. यासंदर्भातील प्रकरणात मृतांना 6 लाखांपर्यंत तर जखमींना 2.5 लाख ते 50 हजारांपर्यंतची नुकसानभारपाई देण्याचं मान्य करण्यात आल्याचं प्रशासनाकडून कळवण्यात आलंय. मात्र, बृहन्मुंबई महापालिकेनं (बीएमसी) मुंबईत सध्या मेट्रोसह इतर विकासकामे सुरू असल्याचं सांगितलं. अनेक ठिकाणी रस्ते खोदून बॅरिकेडींग करण्यात आलंय. त्यामुळे घडलेल्या दुर्घटनेसाठी नेमकं कोणतं प्राधिकरण जबाबदार आहे? हे निश्चित करूनच पुढचा निर्णय घेतला जाईल. या सर्व गोष्टींची नोदं घेत हायकोर्टानं यासंदर्भातील सुनावणी तीन आठवड्यांकरता तहकूब केलीय.
काय आहे प्रकरण - मुंबई उच्च न्यायालयानं 2018 मध्ये खड्डे आणि रस्त्यांवरील उघड्या मॅनहोल्सच्या प्रश्नावर सविस्तर निर्देश दिलेले आहेत. त्याला अनुसरून रस्त्यांची देखभाल करण्यात महापालिका प्रशासन अपयशी ठरल्याचा आरोप करत अॅड. रुजू ठक्कर यांनी हायकोर्टात अवमान याचिका दाखल केलीय. ही याचिका निकाली काढताना यासंदर्भात काही समस्या आल्यास याचिकाकर्त्यांना पुन्हा हायकोर्टात दाद मागण्याची मुभा दिली होती. त्यानुसार उघड्या मॅनहोलचा प्रश्न अजुनही कायम असून डोंबिवलीतील 13 वर्षीय मुलाचा मॅनहोलमध्ये पडून मृत्यू झाल्याच्या मुद्यावर रुजू ठक्कर यांनी याप्रकरणी हायकोर्टात नव्यानं याचिका दाखल केलीय. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली.
लहानग्याच्या मृत्यूची जबाबदारी घेणार की नाही - 13 वर्षीय मुलाचा उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून मृत्यू झाल्याची घटनाय नुकतीत कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत घडलीय. मॅनहोल्सला संरक्षक जाळ्यांनी सुरक्षित करणं, ही महापालिका प्रशासनाची जबाबदारी आहे. ती पूर्ण केलीय का?, अशी विचारणा हायकोर्टानं पालिकेकडे केली. याबाबत बैठका सुरू असून यावर लवकरात निर्णय घेण्यात येणार असल्याचं केडीएमसीच्यावतीनं सोमवारी पुन्हा न्यायालयात सांगण्यात आलं. त्यावर खंडपीठानं आणखी किती बैठका घेणार?, असा सवाल उपस्थित करत 2 डिसेंबरच्या सुनावणीत नुकसानभरपाईबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिलेत.
काय घडली होती घटना - 28 सप्टेंबर रोजी डोंबिवलीतील सरोवरनगर परिसरात एक लहान मुलगा भंडाऱ्यात जेवणासाठी घरातून बाहेर पडला होता. जेवण झाल्यानंतर उघड्या नाल्याजवळ हात धुण्यासाठी गेला असताना त्याचा पडून मृत्यू झाला. या लहान मुलाचं नाव आयुष कदम (13) असं होतं. मुलाच्या कुटुंबीयांकडून आरडाओरड करत मदतीची याचना सुरू असताना सर्वजण केवळ बघ्याची भूमिका घेत होते. घटनास्थळी आलेले अग्नीशमन दल हे साधनसामग्री उपलब्ध नसल्यानं नाल्यात उतरू शकले नाहीत. वेदांत जाधव या तरुणानं जीवाची बाजी लावत सुमारे अर्धा तास शोधून आयुषला बाहेर काढलं. कुटुंबीयांनी त्याला तातडीनं रुग्णालयात दाखल करेपर्यंत फारच उशीर झाला होता.मुलाचा अपघाती मृत्यू पालिकेच्या हलगर्जीपणामुळेच झाल्याचा आरोप करत हायकोर्टात याचिका दाखल झालीय.
