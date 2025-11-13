मालेगाव स्फोटातील निर्दोष सुटलेल्या आरोपींना तातडीनं नोटीस द्या- हायकोर्टाकडून तपासयंत्रणांना निर्देश
मालेगाव स्फोटातील आरोपींना कोर्टानं त्यांना निर्दोष सोडलं. पीडीत कुटुंबियांच्यावतीनं कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयानं महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत.
Published : November 13, 2025 at 8:13 PM IST
मुंबई : 2008 मध्ये झालेल्या मालेगाव स्फोट प्रकरणातील सर्व निर्दोष मुक्त केलेल्या आरोपींना मुंबई उच्च न्यायालयानं नोटीस जारी करण्याचे निर्देश जारी केलेत. सप्टेंबरमध्ये झालेल्या सुनावणीनंतर अनेक आरोपींना काही तांत्रिक दोषांमुळे नोटीसच पोहचू शकली नाही. त्यामुळे तपास यंत्रणेच्या मदतीनं त्या नोटीस तातडीनं बजावण्याचे निर्देश कोर्टानं दिलेत. दोन आठवड्यांकरता या प्रकरणाची सुनावणी तहकूब केलीय.
काय आहे याचिका - मालेगावातील एका प्रार्थनास्थळाबाहेर झालेल्या बॉम्बस्फोटात 6 लोकांनी जीव गमावला होता. तर 101 जण जखमी झाले होते. या प्रकरणी तब्बल 17 वर्षांनी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एनआयए कोर्टानं अयोग्य तपास आणि पुराव्यांअभावी सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केलीय. मात्र, स्फोटात जीव गमाविलेल्या सहा जणांच्या कुटुंबीयांनी या निकालाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलंय. याची दखल घेत हायकोर्टानं निर्दोष मुक्त केलेल्या सर्वांना नोटीस जारी करत त्यावर उत्तर देण्याचे निर्देश जारी केलेत. मालेगावातील रहिवासी निसार शेख यांच्यासह अन्य काहींना विशेष एनआयए कोर्टानं मालेगाव प्रकरणी दिलेल्या निकालाला हायकोर्टात आव्हान दिलंय. केवळ चुकीच्या पद्धतीनं झालेला तपास आणि योग्य पुरावे नाहीत म्हणून आरोपींना निर्दोष सोडणं चुकीचं आहे. बॉम्बस्फोटात सहभागाचे पुरावे नसले तरी, या सर्वांचा या हल्याचा कट रचल्याचं सबळ पुरावे उपलब्ध होते. या बाबी ते आरोपी असल्याचं सिद्ध करण्यास पुरेसे होते. मात्र, तरीही कोर्टानं त्यांना निर्दोष सोडलं. याला पीडीत कुटुंबियांच्यावतीनं कोर्टात आव्हान देण्यात आलंय. या याचिकेवर गुरूवारी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
कोण आहेत आरोपी? - मालेगावातील स्फोट प्रकरणात भाजपाच्या माजी खासदार साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, निवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी उर्फ स्वामी अमृतानंद, सुधाकर चुतर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी यांच्याविरोधात हत्येशी संबंधित गुन्ह्यात खटला चालविण्यात आला होता. त्यात विस्फोटक कायदा, शस्त्रास्त्र कायदा, दहशतवाद विरोधी कायदा आणि यूएपीए अंतर्गत गुन्ह्यांचा समावेश आहे. श्याम साहु, प्रविण टकल्की, रामजी कालसंग्रा आणि संदीप डांगे यांना यात फरार आरोपी दाखवण्यात आलं आहे.
30 साक्षीदारांचा निकालापूर्वीच मृत्यू- हा खटला गेली 17 वर्ष प्रलंबित असल्यानं यापैकी एकूण 30 साक्षीदारांचा या निकालापूर्वीच मृत्यू झालाय. फितूर झालेल्यांपैकी अनेकांनी एटीएसनं आपल्याकडून जबरदस्तीनं जबाब लिहून घेतल्याचं कोर्टात सांगितलं होतं. हायप्रोफाईल आरोपी, बदलेल्या तपास यंत्रणा, बदलली झालेले न्यायाधीश, फितूर झालेले महत्त्वाचे साक्षीदार या सर्व घडामोडींमुळे हा खटला संपूर्ण देशभरात चर्चेत राहिलाय. सरकारी पक्षानं याप्रकरणी 100 हून अधिक प्रत्यक्ष साक्षीदार तपासले. काही स्फोटात जखमी झालेले होते. तर काहींनी आपल्या नातेवाईकांना यात गमावलं होतं. याप्रकरणी एकूण 323 साक्षीदार तपासण्यात आले. तर 34 जणांनी कोर्टात आपली साक्ष फिरवल्यानं त्यांना फितूर घोषित करण्यात आलं.
