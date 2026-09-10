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पार्थ पवार यांना मुंढवा जमीन घोटाळ्यात आरोपी का केलं नाही?, हायकोर्टाचा पोलीस महासंचालकांना सवाल

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार पार्थ पवार हे अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे. कारण, त्यांच्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानं महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.

Bombay high court
संग्रहित-मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 10, 2026 at 9:05 AM IST

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Updated : September 10, 2026 at 9:13 AM IST

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मुंबई : खासदार मुंढवा जमीन घोटाळ्यात आरोपी का करण्यात आलेलं नाही?, यावर राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना उत्तर दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay High court) जारी केलेत. याप्रकरणातील दोन आरोपींनी अटकपूर्व जामीनासाठी हायकोर्टात अर्ज दाखल केलाय. या अर्जावरील सुनावणीत दरम्यान त्यांनी केलेल्या युक्तिवादातून उपस्थित केलेल्या मुद्यांची दखल हायकोर्टानं घेतलीय.



काय आहे याचिका - सुर्यकांत येवले आणि कुंदन गायकवाड यांनी मुंढवा जमीन घोटाळाप्रकरणी अटकपूर्व जामीनासाठी हायकोर्टात अर्ज दाखल केलेत. आमचा या घोटाळ्यात काहीही सहभाग नाही, असा दावा या दोघांनी आपल्या याचिकेतून केलाय. मात्र, हे दोघेही या घोटाळ्यात सक्रिय होते, असा आरोप राज्य सरकारच्यावतीनं करण्यात आला. आपली बाजू मांडताना या दोघांनी हायकोर्टात दावा केला की, बडा राजकीय वरदहस्त असलेल्या पार्थ पवारांना यातून हेतूत: वगळण्यात आलंय. आम्हाला यात नाहक गोवण्यात आलंय. याची दखल घेत हायकोर्टानं याप्रकरणाचे तपास अधिकारी आणि राज्याचे पोलीस महासंचालक यांना यावर पुढील सुनावणीत जातीनं उत्तर देण्याचे निर्देश जारी केलेत. या उत्तराचे प्रतिज्ञापत्र दोन आठवड्यात सादर केलं जाईल, अशी हमी राज्य सरकारानं हायकोर्टात दिलीय. याची नोंद करुन घेत हायकोर्टानं या प्रकरणाची सुनावणी 28 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केलीय. या दोन्ही याचिकाकर्त्यांना अटकेपासून दिलेलं संरक्षण पुढील सुनावणीपर्यंत कायम राहिल, असं निर्देश 7 सप्टेंबर रोजी हायकोर्टानं जारी केले आहेत.



काय आहे प्रकरण - मुंढव्यातील 40 एकर जमीन दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र आणि खासदार पार्थ पवार यांच्या कंपनीसाठी खरेदी करण्यात आली होती. या प्रकरणातील तपासाचा वेग वाढवल्यानंतर पोलिसांनी मुख्य सुत्रधार म्हणून शीतल तेजवानीची याआधी दोन वेळा चौकशी केलीय. पुण्यात मुंढवा येथील 1,800 कोटींची जमीन पार्थ पवारांच्या कंपनीनं केवळ 300 कोटींमध्ये खरेदी केली. तसेच यासाठी स्टँप ड्युटी म्हणून केवळ 500 रूपये मोजल्याचा आरोप करण्यात आला होता. महत्वाचं म्हणजे पार्थ पवारांनी कोरेगाव पार्कात आयटी पार्क आणि डेटा सेंटर उभारण्याची तयारीही चालवली असून अवघ्या एक लाख रूपयांचं भांडवल असलेल्या कंपनीला हे सारं कसं काय शक्य होतं?, असा सवालही या निमित्तानं विरोधकांकडून उपस्थित केला गेला. या व्यवहारासाठी उद्योग संचालनालयानं 48 तासात स्टॅम्प ड्युटीही माफ केली. तर केवळ 27 दिवसांत हा व्यवहार पूर्ण झाला होता. तसेच काही जमीनींबाबत साल 2006 मध्येच तेजवानी यांनी 275 मूळ मालकांकडून आपल्या नावे मुखत्यारपत्र लिहून घेतलं होत.

  • साल 2025 मध्ये पार्थ पवार यांचे संबंध असलेल्या दिग्विजय पवार यांची भागीदारी असलेल्या अमेडिया कंपनीला ही सारी जमीन विकण्यात आल्याची माहिती होती. हे प्रकरण माध्यमातून बाहेर आल्यानंतर संबंधित व्यवहार रद्द करण्यात आल्याची माहिती तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना माध्यमांसमोर येऊन द्यावी लागली होती.

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Last Updated : September 10, 2026 at 9:13 AM IST

TAGGED:

MP PARTH PAWAR
MUNDHVA LAND SCAM
BOMBAY HC ON PARTH PAWAR
हायकोर्ट मुंढवा जमीन घोटाळा
BOMBAY HIGH COURT

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