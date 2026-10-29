मुंबईतील 164 शाळंमध्ये शिकणाऱया गरीब विद्यार्थांच्या शिक्षणाचं काय? हायकोर्टाचा मुंबई पालिकेला सवाल
बेकायदेशीर शाळांना टाळं ठोकाल, पण तिथं शिकणाऱया विद्यार्थ्यांचं काय? चालू शैक्षणिक वर्षाचं नुकसान कसं भरून काढणार? तपशील तातडीनं सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने पालिकेला दिले.
Published : October 29, 2026 at 10:41 PM IST
मुंबई : पश्चिम उपनगरातील मालाड, मालवणी परिसरातील 14 प्राथमिक शाळांना अनधिकृत ठरवत टाळं लावण्याची नोटीस मुंबई महापालिकेनं धाडली आहे. याविरोधात काही शाळांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेताच हायकोर्टानं याची गंभीर दखल घेतलीय. या शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची आम्हाला काळजी आहे, चालू शैक्षणिक वर्षाच्या मध्येच या विद्यार्थ्यांचं शिक्षण थांबणार नाही याबाबत आम्ही नक्की विचार करु, असे संकेत देत यावर योग्य ते निर्णय जारी करू, असं गुरूवारी हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय.
काय आहे प्रकरण? - मुंबईतील तब्बल 164 शाळा विनापरवाना व योग्य त्या पायाभूत सोयी सुविधा नसतानाही सुरु असल्याचा ठपका ठेवत मुंबई महापालिकेनं त्यांना शाळा बंद करण्याची नोटीस पाठवलीय. यात मालवणीतील काही शाळांनादेखील पालिकेनं नोटीस धाडली आहे. या शाळेत गरीब कुटुंबातील विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. मालवणी परिसरात असलेल्या पालिकेच्या शाळेत या विद्यार्थ्यांचं समायोजन करता येणार नाही. शाळा बंद झाल्यास या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर गदा येईल, अशी व्यथा या याचिकेत नमूद करण्यात आलेली आहे.
काय आहे याचिका? - मुंबई पालिकेच्या या नोटीसला नाझिर खान यांनी जनहित याचिका दाखल करून आव्हान दिलंय. या याचिकेवर गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. नवीन विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ नका, असे वारंवार या शाळांना नोटीस पाठवून बजावण्यात आलंय. तरीदेखील या शाळा विद्यार्थ्यांना प्रवेशच देत त्याचं शिक्षण सुरू ठेवत आहेत, असा आरोप पालिकेच्यावतीनं वकील पौर्णिमा कंथारिया यांनी केला. मात्र त्यावर हायकोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
मुलांच्या शिक्षणाचं काय? हायकोर्टाचा सवाल - या परिस्थितीत पालिकेच्या सक्षम प्राधिकरणाची भूमिका आम्हाला तपासावी लागेल. या शाळेतील विद्यार्थ्यांचं चालू शैक्षणिक वर्ष मध्येच विस्कळीत किंवा अस्थिर होता कामा नये. तसं झाल्यास त्यांचे गंभीर परिणात होऊन या निष्पाप विद्यार्थ्यांचं कधीही भरून न येणारं नुकसान होईल, त्याची आम्हाला जास्त चिंता आहे, असं निरीक्षण हायकोर्टानं नोंदवलंय.
हायकोर्टाचे सवाल -
या शाळा अनुदानित की विना अनुदानित आहेत?
या शाळा कोणत्या बोर्डाच्या आहेत?
येथील शिक्षक व विद्यार्थ्यांची नेमकी संख्या किती?
या शाळा कधीपासून कार्यरत आहेत?
या शाळांवर नेमकी काय कारवाई करण्यात आली?
याचा सारा तपशील पालिकेनं प्रतिज्ञापत्रावर सादर करावा, असे आदेश देत हायकोर्टानं या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी 4 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केलीय.
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