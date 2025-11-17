बेकायदा होर्डिंग्जविरोधात राज्यभरातील महापालिकांनी 'लातूर पॅटर्न'चा कित्ता गिरवावा, हायकोर्टाची महत्त्वपूर्ण सूचना
वारंवार निर्देश देऊनही बेकायदेशीर होर्डिंग्जविरोधातील कारवाईचा अहवाल सादर करण्यात ठाणे महापालिका अपयशी ठरल्याबद्दल हायकोर्टानं सोमवारच्या सुनावणीत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
मुंबई : बेकायदा होर्डिंगविरोधातील कारवाईबाबत राबवलेल्या 'लातूर पॅटर्न'चं हायकोर्टानं जाहीर कौतुक केलंय. एकेकाळी एसएससी बोर्डात आपल्या वैशिष्ठ्यपूर्ण कमगिरीसाठी ओळखला जाणारा हा पॅटर्न आता पालिका प्रशासनाच्या नव्या धडकेबाज कारवाईमुळं पुन्हा एकदा चर्चेत आलाय. शहरांना विद्रुप करणाऱ्या बेकायदेशीर बॅनरबाजी विरोधात हाच लातूर पॅटर्न मुंबई, ठाण्यासह राज्यातील इतर सर्व महापालिकांनी अंमलात आणावा अशी सूचना सोमवारी हायकोर्टानं केलीय.
काय आहे, नवा 'लातूर पॅटर्न'?: पालिका आयुक्त मानसी मीना यांनी सध्या लातूर शहरात राबवलेल्या बेकायदा होर्डिंग विरोधातील मोहिमवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांनी सोमवारच्या सुनावणीत समाधान व्यक्त केलं. मानसी मीना यांनी पालिका हद्दीतील बेकायदेशीर होर्डिंग विरोधातील कारवाईसाठी एक नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती केलीय. तसंच वॉर्डनुसार संबंधित अधिकारी नेमून फलकबाजीसाठी त्यांची जबाबदारी निश्चित केलीय. तसंच राजकीय बॅनरची छपाई करणाऱ्या प्रिंटर्ससोबतही नियमित बैठका घणं सुरू केलय. पालिकेतील वॉर्डनुसार व्हॉट्स अप ग्रुप तयार केलेत, ज्यात संबंधित पालिका अधिकाऱ्यांसह तक्रारदार, विभागातील ज्येष्ठ नागरिक यांचा समावेश करण्यात आलाय. या ग्रुप्सवर येणाऱ्या तक्रारी, सूचना या गांभीर्यानं घेतल्या जातात. पालिकेनं केवळ शहरातील 38 ठिकाणी जाहिरातींसाठी अधिकृत जागा निश्चित केल्यात. जिथं केवळ परवानगीसह येणाऱ्या फलकांना परवानगी दिली जाते. ज्यावर 'क्यू आर' कोड अनिवार्य करण्यात आलेत, ते स्कॅन करताच परवानगी, कालमर्यादा याबाबतची सारी माहिती मोबाईलवर उपलब्ध होते. तसंच हायकोर्टानं फेब्रुवारी 2024 मध्ये दिलेल्या निर्देशांचं पालन करत रस्त्यांच्या दुभाजकांवर लावण्यात येणाऱ्या फलकांवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आलीय. कारण असे फलक हे प्रसंगी अपघातांना निमंत्रण देणारे ठरतात. संपूर्ण पालिका हद्दीत बेकायदा फलकबाजी करणाऱ्यांवर आर्थिक दंडात्मक कारवाई करण्यात आलीय, तसंच निर्देश देऊनही न जुमानणाऱ्यांवर गुन्हेही दाखल करण्यात आलेत. साल 2022 मध्ये याच लातूर महापालिकेवर बेकायदेशीर होर्डिंग्जवर एकही कारवाई न केल्याचा ठपका ठेवत हायकोर्टानं चांगलीच कानउघडणी केली होती. मात्र त्याच लातूर महापालिकेनं राबवलेल्या या धोरणात्मक कारवाईचा कित्ता मुंबईसह राज्यातील इतर महपालिकांनी गिरवावा अशी सूचना न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठानं सोमवारच्या सुनावणीत केलीय.
महापालिकेतील भोंगळ कारभारावर हायकोर्टाची नाराजी : वारंवार निर्देश देऊनही बेकायदेशीर होर्डिंग्जविरोधातील कारवाईचा अहवाल सादर करण्यात ठाणे महापालिका अपयशी ठरल्याबद्दल हायकोर्टानं सोमवारच्या सुनावणीत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यावर स्पष्टीकण देण्यासाठी पुढील बुधवारी होणाऱ्या सुनावणीत हायकोर्टानं पालिका आयुक्तांना जातीनं कोर्टापुढे हजेरी लावण्याचे निर्देश जारी केलेत. राज्यभरातील बेकायदेशीर होर्डिंग्जविरोधात दिलेल्या आदेशानुसार कारवाई न करणाऱ्या पालिकांना हायकोर्टानं अखेरची संधी देत आपली भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिलेत.
काय आहे प्रकरण? : राज्यातील अनधिकृत पोस्टर्स, होर्डिंग्ज आणि बॅनर्सबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानं साल 2017 मध्ये दिलेल्या आदेशात काही मार्गदर्शक तत्वे आखून दिली होती. मात्र त्या आदेशांची अद्याप अंमलबजावणी होत नसल्यानं हायकोर्टानं याबाबत सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यासह इतर याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. ज्यात बेकायदा होर्डिंग आणि बॅनरबाजी विरोधात आदेशानुसार काय कारवाई केलीत? याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारसह राज्यातील सर्वच महापालिका आणि नगरपालिकांना दिलेत. राज्यातील बेकायदा होर्डिंगबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात सुस्वराज्य फाऊंडेशन तसंच भगवानजी रयानी यांनी काही वर्षांपूर्वी जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. या जनहित याचिकांवर जानेवारी 2017 मध्ये हायकोर्टानं निर्णय देताना बेकायदा होर्डिंग, बॅनरविरोधात कठोर कारवाई करावी, नागरिकांना तक्रार करता यावी यासाठी यंत्रणा निर्माण करावी याबाबत सविस्तर आदेश दिले आहेत. बेकायदा होर्डिंगबाबत महापालिका, नगरपालिकेकडे सर्वसामान्य लोकांकडून तक्रार आल्यास त्या तक्रारीची तातडीने शहानिशा करून गुन्हा नोंदवणे पोलिसांना बंधनकारक आहे. मात्र सहसा ही कारवाई होताना दिसत नसल्याचं हायकोर्टापुढे आलेल्या आकडेवारीतून स्पष्ट झालंय. रस्त्यांच्या बाजूला उभारण्यात आलेल्या आणि परवानगी देण्यात आलेल्या मोठ्या होर्डिंगच्या उंचीबरोबरच त्यांच्या आकाराबाबतही राज्य सरकारनं सर्वंकष धोरण तयार करावं असेही आदेश कोर्टानं दिले आहेत. याचबरोबर बेकायदा होर्डिंग संदर्भात राज्य सरकारनं स्वतंत्र समिती नियुक्त करून त्यांनी यासंदर्भातील वेबसाईट अपडेट ठेवावी. जेणेकरून राजकीय पक्षांचा होर्डिंगबाजीचा सर्व डेटा ही समिती सर्व सामान्यांपर्यंत पोहचवून त्यावर काय कारवाई करण्यात आली? याचीही माहिती मिळेल असे निर्देश हायकोर्टानं दिलेत.
