तुम्ही पंतप्रधानांच्या भूमिकेशी सहमत नाही का? पीओपी मूर्तीच्या वापरावरुन उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल
पंतप्रधानांच्या पर्यावरणस्नेही सण साजरे करण्याच्या भूमिकेशी राज्य सरकार सहमत नाही, हे त्यांना कळवलंय का? असा सवाल हायकोर्टाने राज्य सरकारला केला.
Published : August 4, 2026 at 2:38 PM IST|
Updated : August 4, 2026 at 3:39 PM IST
मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पीओपीचा वापर बंद करून पर्यावरणस्नेही सण-उत्सव साजरे करण्याचं आवाहन केलंय. मात्र त्यानंतरही राज्य सरकार त्याबाबत गंभीर नाही, मुंबई उच्च न्यायालयानं अशा शब्दात मंगळवारी 4 ऑगस्टला राज्य सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. राज्यात पीओपी बंदी ही टप्याटप्यानं लागू होईल. पुढील 3 वर्षात आम्ही राज्यात पीओपीच्या सणउत्सवातील वापरावर पूर्णपणे बंदी आणू, अशी भूमिका राज्य सरकारतर्फे मंगळवारी मांडण्यात आली. त्यावर तुमची ही भूमिका तुम्ही पंतप्रधान मोदी यांना कळवलीय का? असा सवालही हायकोर्टानं राज्य सरकारला विचारला.
पीओपी बंदीबाबत पंतप्रधानांच्या आवाहनाशी राज्य सरकार सहमत दिसत नाही :- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'मन की बात' या कार्यक्रमातून यंदा पर्यावरणपूरक शाडू मातीच्या गणेश मूर्तीची स्थापना करण्याचं आवाहन केलंय. मात्र भाजपच्या नेतृत्त्वातील महाराष्ट्र सरकार पीओपीच्या वापरावर ठाम आहे. याचा अर्थ तुम्ही पंतप्रधानांच्या भूमिकेशी सहमत नाही, असा घ्यायचा का? असा सवालही यावेळी हायकोर्टानं राज्य सरकारला विचारला.
यंदाच्या गणेशोत्सवात शाडू मातीच्या मूर्तींची स्थापना करण्याबाबत पंतप्रधानांनी आवाहन केलं. त्यानंतर या आवाहनावर मुंबईतील संबंधित सर्व गणेश मंडळांच्या प्रतिनिधींसोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्य सरकार यंदा पीओपी गणेश मूर्तींवर पूर्णपणे बंदी घालण्यासाठी तयार नाहीय.
महाधिवक्ता मिलिंद साठे काय म्हणाले? : या सणाचा इतिहास पाहता याकरता अधिक व्यापक जनजागृतीची गरज आहे. त्यामुळे टप्याटप्यानं पुढील 3 वर्षात आम्ही गणेशोत्सवातील पीओपी मूर्तींच्या वापरावर पूर्णपणे बंदी घालू. तेव्हा यंदाच्या वर्षीही गेल्या वर्षीचेच आदेश कायम ठेवावेत, असं राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता मिलिंद साठे यानी मंगळवारी हायकोर्टात स्पष्ट केलं.
उच्च न्यायलयाने काय म्हटलं? : यावर आता पीओपी मूर्तिकार संघटनेचा युक्तिवाद थोडक्यात ऐकून आम्ही यासंदर्भातील आदेश जारी करू, असं हायकोर्टानं मंगळवारी जाहीर केलंय.
हायकोर्टातील सुनावणी अंतिम टप्यात : पीओपी तसेच सीपीसीबीच्या बदलत्या मार्गदर्शक तत्वांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर मंगळवारी हायकोर्टात न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी राज्य सरकारनं पीओपी बंदीकरता किमान 3 वर्षांचा कालावधी आवश्यक असल्याचं स्पष्ट केलं. त्यानंतर यावर आता बुधवारी होणाऱ्या सुनावणीत पीओपी मूर्तिकार संघटनेच्यावतीनं ज्येष्ठ वकील उदय वारुंजीकर हे युक्तिवाद करणार आहेत. हा युक्तिवाद संपताच आम्ही पीओपी बंदीबाबत योग्य ते आदेश जारी करू, असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय.
हायकोर्टाकडून राज्य सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी : "वारंवार दिलेल्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करणं योग्य नाही. हे कुठेतरी थांबायलाच हवं, भावी पिढीसाठी आपण काय वाढून ठेवतोय याचाही विचार व्हायला हवा. गेल्यावर्षी हायकोर्टानं पीओपीच्या वापरास परवानगी देताना ही अखेरची संधी असल्याचं स्पष्टपणे सांगितलं होत. मात्र तरीही त्या दिशेनं उपाययोजना न करता राज्य सरकारनं चाललंय तसं चालू द्या ही भूमिका घेतली. पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीनं हे योग्य नाही", असं मत व्यक्त करत यावेळी हायकोर्टानं राज्य सरकारच्या भूमिकेवर आपली नाराजी व्यक्त केलीय.
"पीओपी मूर्तींपेक्षा शाडू मातीच्या मूर्ती अधिक हानीकारक" : पीओपीपेक्षा शाडूची मूर्ती जास्त प्रदूषणकारक आहे. शाडूच्या मातीचं पाण्यात पूर्ण विघटन होत नाही किंबहुना गाळ तयार होऊन तो पाण्याच्या तळाशी तसाच साठून राहतो. नद्या तसेच इतर जलप्रवाहात हा मातीचा गाळ साचून राहिल्यानं जमिनीत पाण्याचा निचरा होण्यास मार्ग मिळत नाही. त्यामुळे शाडूची मातीदेखील पर्यावरणाला नुकसानकारकच आहे. याउलट त्या तुलनेने पीओपी मूर्तींचा विसर्जनानंतर पुनर्वापर करता येतो. तसेच पीओपी हे विषारी असल्याचं कुठेही सिद्ध झाल्याची नोंद नसल्याचा दावा पीओपी मुर्तिकार संघटनेच्यावतीनं उदय वरूंजीकर यांनी हायकोर्टात केलाय.
उदय वरूंजीकर काय म्हणाले? : वरूंजीकर यांनी मूर्तीला दिल्या जाणाऱ्या हानीकारक रंगाकडेही कोर्टाचं लक्ष वेधलं. "दरवर्षी सुमारे 45 हजार लिटर रंग गणेश मूर्तींना दिला जातो. हाच रंग पर्यावरणाकरता प्रदूषणकारक आहे", असं वरुंजीकर यांनी कोर्टाला सांगितलं.
याचिकाकर्त्यांच्या या दाव्यावर हायकोर्टानं शंका उपस्थित करत सादर करण्यात आलेल्या दस्तावेजाना काही शास्त्रीय आधार आहे का? अशी विचारणा केली. त्यावर काही विद्यार्थ्यांनी केलेल्या व खासगी संस्थांमार्फत हा अभ्यास करण्यात आल्याचं उदय वारुंजीकर यांनी हायकोर्टाला सांगितलं. हा युक्तिवाद ऐकून घेत या याचिकेवरील सुनावणी हायकोर्टानं तूर्तास बुधवारपर्यंत (5 ऑगस्ट) तहकूब केलीय.
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