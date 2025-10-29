ETV Bharat / state

शिक्षक भरतीसाठी पवित्र पोर्टलचा काटेकोरपणे वापर करा, उच्च न्यायालयाचे सरकारला निर्देश

पवित्र पोर्टलकडं दुर्लक्ष करून शिक्षकभरती करणाऱ्या शाळेच्या व्यवस्थापनावर आणि परवानगी देणाऱ्या शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांनी दिले.

HC ON TEACHERS PORTAL
उच्च न्यायालय (File Photo)
By PTI

Published : October 29, 2025 at 7:58 PM IST

मुंबई : शिक्षक भरतीसाठी सरकारच्या पवित्र पोर्टलचे काटेकोरपणे पालन करण्यावर मुंबई उच्च न्यायालयानं भर दिला आहे. तसंच सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये ही प्रणाली उपलब्ध करून देण्यासाठी 'फूल-प्रूफ' एसओपी तयार करण्याचे निर्देश राज्याला दिले आहेत.

"सध्या महाराष्ट्रात अशा अनेक शैक्षणिक संस्था आहेत, ज्या पोर्टल कार्यरत नसल्याच्या नावाखाली किंवा त्यांना लॉगिन आयडी दिलेला नाही असं म्हणत खासगीरित्या भरती प्रक्रिया राबवतात, असं न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठानं १६ ऑक्टोबरला दिलेल्या आदेशात म्हटलं आहे. "पवित्र पोर्टल भरती प्रणालीचे काटेकोर पालन आणि अत्यंत शिस्त पाळली पाहिजे," असं उच्च न्यायालयानं आदेशात म्हटले आहे. याची प्रत बुधवारी उपलब्ध करून देण्यात आली.

शिक्षण अन् क्रीडा विभागाच्या प्रधान सचिवांना निर्देश : "सर्व शैक्षणिक संस्थांची तपासणी करण्यासाठी आणि अहवाल सादर करण्यासाठी किमान तीन सदस्यांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश खंडपीठानं राज्याच्या शिक्षण आणि क्रीडा विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिले आहेत. त्यानंतर सरकार दोषी संस्थांविरुद्ध उपाययोजना करेल. सर्व संस्थांसाठी पवित्र पोर्टल कार्यरत आहे. त्यांना लॉगिन आयडी प्रदान केलेत याची खात्री करणं सरकारनं अत्यावश्यक आहे," असं न्यायालयानं सांगितलं.

राज्य सरकारनं अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी : "पवित्र पोर्टलची उपलब्धता आणि त्यावर अतिरिक्त शिक्षकांची नावं सतत अपलोड करण्याबाबत सरकारनं एक विश्वासार्ह मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) करण्याचे आदेश दिलेत. मार्च २०२६ पर्यंत एसओपी तयार केला जाईल. राज्य शिक्षण अधिकाऱ्यांनी अतिरिक्त शिक्षकांची यादी सादर न केल्यानं शैक्षणिक संस्थांनी खासगी नियुक्त्या केल्या आहेत, अशी अनेक प्रकरणं समोर आली आहेत. राज्य सरकारनं अशा चुकीच्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी," असं उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.

आम्हाला अशी परिस्थिती अपेक्षित नव्हती : "जर, भरतीसाठी उपलब्ध असलेली व्यवस्था असूनही शैक्षणिक संस्थांना खासगीरित्या शिक्षकांची भरती करण्याची परवानगी दिली. तर हे पवित्र पोर्टलला व्यावहारिकदृष्ट्या निष्क्रिय करेल. आम्हाला अशी बिकट परिस्थिती अपेक्षित नव्हती. राज्य सरकारनं प्रत्येक शिक्षण अधिकाऱ्याला जबाबदार धरलं पाहिजे आणि या समस्येला कठोरपणे हाताळलं पाहिजे," असं उच्च न्यायालयानं सांगितलं.

पवित्र पोर्टल प्रणाली सक्रिय नसल्यामुळं केली भरती : रायगड जिल्ह्यातील काही शिक्षकांनी आणि सुधागड एज्युकेशन सोसायटीनं शिक्षण सेवक म्हणून नियुक्तीसाठी केलेल्या प्रस्तावाला मान्यता नाकारण्याच्या आव्हान देणाऱ्या याचिकावर हा आदेश देण्यात आला.२०२२ मध्ये शिक्षकांना शिक्षण सेवक म्हणून नियुक्त करण्यात आलं होतं. याचिकाकर्त्या संस्थेनुसार, सरकारची पवित्र पोर्टल प्रणाली सक्रिय नसल्यामुळं व्यवस्थापनानं शिक्षकांची खासगीरित्या भरती केली होती.

पवित्र पोर्टलद्वारे केली नाही शिक्षकांची भरती : शिक्षकांच्या भरतीसाठी पवित्र पोर्टल उपलब्ध असल्यामुळं याचिकाकर्त्या संस्थेला लॉगिन आयडी देण्यात आला. शिक्षण सेवक म्हणून याचिकाकर्त्यांना मान्यता देण्याचा संस्थेचा प्रस्ताव त्यांनी नाकारला. संस्थेनं पोर्टल सिस्टीमकडं दुर्लक्ष केलं. तसंच शिक्षकांच्या भरतीसाठी स्वतःहून पुढं गेले. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, २०१७ मध्ये, खासगी शिक्षण संस्थांनाही फक्त पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षकांची भरती करावी लागणार असा निर्णय घेण्यात आला. पोर्टल सक्रिय झाल्यापासून मागील आठ वर्षांत संस्थेनं या प्रणालीद्वारे कोणत्याही शिक्षकाची नियुक्ती केलेली नाही, असंही म्हटलं आहे.

नेहमीचं करायचे खासगीरित्या भरती : खंडपीठानं आपल्या आदेशात असं नमूद केलं की, पवित्र पोर्टल कार्यरत आहे आणि याचिकाकर्त्या संस्थेला लॉगिन आयडी वाटप देण्यात आलाय. ही संस्था २०१७ पासून खासगीरित्या भरती करत आहे. तसंच शिक्षकांची भरती करताना पवित्र पोर्टल कार्यरत नसल्याची भूमिका घेत आली आहे, असं उच्च न्यायालयानं नमूद केलं. जेव्हा पवित्र पोर्टल सक्रिय केलं त्यावेळी लॉगिन आयडी देखील उपलब्ध होता. तेव्हा याचिकाकर्ता संस्था खासगी भरती प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकत नव्हती, असं त्यात म्हटलं आहे. (PTI SP GK)

