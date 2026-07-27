E20 वरून सोशल मीडियावरील बदनामीविरोधात गुगल, मेटा आणि एक्सला जाब विचारण्याची गडकरींना मुभा
आपला कोणताही संबंध नसताना केवळ धोरणात्मक निर्णयाचं समर्थन केलं म्हणून सुरू केलेली बदनामी थांबवण्यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी हायकोर्टात धाव घेतलीय.
Published : July 27, 2026 at 8:50 PM IST
मुंबई - केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी ‘ई 20’ इंधन वादावरून असलेल्या सोशल मीडियावरील ‘डीपफेक’ आणि एआय मजकुराबाबत दाद मागण्याची मुभा सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं दिली आहे. त्यानुसार गडकरी यांच्यासाठी आता मेटा, गुगलविरोधात बदनामीचा दावा दाखल करण्याचा मार्ग मोकळा झालाय. यासंदर्भात नितीन गडकरी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेतून, अज्ञात व्यक्तींनी बदनामीकारक मजकूर प्रसारित केल्याचा आरोप करत ‘ई 20’ इंधनाकरता त्यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरलं जात असल्याचा आरोप केलाय.
काय आहे गडकरींची याचिका - गडकरी यांनी ‘लेटर्स पेटंट’ कायद्यातील कलम 12 नुसार कारवाईची परवानगी मागत ही याचिका दाखल केली होती. एखाद्या प्रकरणात प्रादेशिक अधिकारक्षेत्राबाहेरही दावा प्रक्रियात्मक तरतूद वापरली जाते. अधिकार क्षेत्राच्या मर्यादा असूनही न्यायालयाला मूळ दिवाणी अधिकारक्षेत्रांतर्गत हा दावा चालवता यावा, यासाठी अशी परवानगी आवश्यक असते. न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्यासमोर नितीन गडकरी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी पार पडली असता कोर्टानं त्यांची याचिका मान्य करत त्यांना ही परवानगी देऊ केलीय. याप्रकरणी गडकरींबाबत कथित बदनामीकारक आणि ‘डीपफेक’ मजकूर सार्वजनिकरित्या उपलब्ध करून दिल्याचा आरोप करत त्यात मुंबईतील वापरकर्त्यांचाही समावेश करण्यात आलाय. हा मजकूर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रादेशिक हद्दीत पाहण्यायोग्य आणि पाहण्याच्या उद्देशाने उपलब्ध असल्यानं, दाव्याचं कारण मोठ्या प्रमाणात मुंबईतच उद्भवतंय, असा युक्तिवाद गडकरी यांच्यातर्फे करण्यात आला. हा मजकूर मुंबईबाहेरही इंटरनेटवर उपलब्ध आहे, त्यामुळे दाव्याचे काही कारण न्यायालयाच्या प्रादेशिक अधिकारक्षेत्राबाहेरही उद्भवतंय म्हणूनंच कलम 12 अन्वये परवानगी घेणं आवश्यक आहे, असं गडकरी यांच्यावतीनं यावेळी न्यायालयाला सांगण्यात आलं. हा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांनी याचिका मान्य करत नितीन गडकरी यांना याबाबत दिवाणी दावा दाखल करण्याची परवानगी दिलीय.
याचिकेतील प्रमुख मागण्या काय - या याचिकेत, इथेनॉल धोरण आणि E20 बाबत नितीन गडकरी यांच्याविरोधात पसवरण्यात येणारी चुकीची माहिती सोशल मीडियावरुन काढण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली होती. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याच्या निर्णय हा केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अखत्यारित येतो. यामध्ये नितीन गडकरी यांचा कुठलाही हस्तक्षेप नाही. त्यामुळे E20 इंधनावरुन नितीन गडकरी यांच्याविरोधात पसरवण्यात आलेल्या पोस्ट तत्काळ काढून टाकण्यात याव्यात, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. तसंच कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाला मिळालेल्या यशानंतर सोशल मीडियावर आणखी एका नव्या पार्टीची एन्ट्री झाली आहे. E20 जनता पार्टी (E20 Janta Party) असं या पार्टीचं नाव असून E20 जनता पार्टीची सर्वात मोठी मागणी म्हणजे देशातील प्रत्येक पेट्रोल पंपावर E20 पेट्रोलसोबत 100% शुद्ध पेट्रोलही उपलब्ध करून द्यावं. नागरिकांच्या वाहनातील इंधनाच्या बाबतीत कोणतेही निर्बंध सक्तीनं लादू नयेत. ग्राहकांना त्यांच्या आवडीनुसार निवडीचं स्वातंत्र्य असायला हवं.
काय आहे प्रकरण - गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याच्या मुद्द्यावरुन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना सोशल मीडियावरुन प्रचंड ट्रोल केलं जातंय. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळलं जात असल्यानं सध्या वाहने बिघडतायत, असा आरोप केला जातोय. नितीन गडकरी यांच्याकडून फार पूर्वीपासून त्यांच्या मुलाच्या इथेनॉल निर्मितीच्या कारखासाठीच इंधनात इथेनॉल मिसळून E20 पेट्रोल तयार करण्याच्या निर्णयाचं समर्थन केलं जात असल्याचा आरोपही यावेळी अनेकांनी सोशल मीडियावर केलाय. त्यातच आता सीजेपीच्या आंदोलनात धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर आता पुढचा नंबर नितीन गडकरी यांचा असल्याचा दावा अनेक सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन केला जातोय. याविरोधात नितीन गडकरी हे मेटा, गुगल आणि एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्याविरोधात दिवाणी खटला दाखल करु शकतात, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलाय.