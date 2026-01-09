ETV Bharat / state

'निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी अधिकारांचा गैरवापर करू नये', रद्द केलेली उमेदवारी स्वीकारण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

भाजपाचे उमेदवार निलेश भोजने यांच्याविरोधात निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी दिलेला निकाल रद्द करत त्यांना निवडणूक लढवण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं परवानगी दिली आहे. कोर्टानं ताशेरेदेखील ओढले आहेत.

Bombay hig court news
डावीकडून मुंबई उच्च न्यायालय, उजवीकडे निलेश भोजने (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 9, 2026 at 3:21 PM IST

|

Updated : January 9, 2026 at 4:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकारांचा मनमानी आणि गैरवापर करू नये, या शब्दांत समज देत मुंबई उच्च न्यायालयानं नवी मुंबई महापालिकेच्या वाशी येथील प्रभाग क्र. '17-अ' मधील निवडणुकीला दिलेली स्थगिती उठवलीय. तांत्रिक कारणानं इथून उमेदवारी अर्ज रद्द करण्यात आलेल्या भाजपा उमेदवार निलेश भोजने यांची उमेदवारी स्वीकारत त्यांच्या नावाचा चिन्हासह यादीत समावेश करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं शुक्रवारी जारी केलेत.

निलेश भोजने यांचा काय आहे दावा - आपली बाजू मांडताना उमेदवार निलेश भोजने यांच्यावतीनं कोर्टात सांगण्यात आलं की, ज्या कायद्याअंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आलाय, तो केवळ नगरसेवकांना लागू होतो. नगरसेवकपदाची निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवाराला तो लागू होत नाही. तसेच केवळ तक्रारीच्या आधारावर निर्णय घेणं योग्य नाही. त्यासाठी लावलेले आरोप सिद्ध होणंही आवश्यक असतं.

उच्च न्यायालयातील सुनावणीत नेमकं काय झालं - या याचिकेवर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली होती. भोजने यांच्यावतीनं ज्येष्ठ वकील नवरोज सिरवई यांनी युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगितलं की, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा आदेश हा प्रथमदर्शनी बेकायदेशीर असल्यानं तो रद्द करण्यात यावा. हायकोर्टानं या याचिकेवर तातडीनं सुनावणी घेण्याचं मान्य करत राज्य निवडणूक आयोग, नवी मुंबई महापालिका आयुक्त, मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि निवडणूक निर्णय अधिकारी यांना प्रभाग क्रमांक 17(अ) च्या निवडणुकीसंदर्भात तूर्तास कोणतीही कार्यवाही करू नये, असे आदेश जारी केले. यावर आज तातडीची सुनावणी झाली. शुक्रवारच्या सुनावणीत निवडणूक अधिकाऱ्यांनी आपली चूक मान्य करत भोजने यांच्या नावाचा समावेश करण्यावर सहमती दर्शवली. त्यानंतर हायकोर्टानं निकाल भोजने यांच्याबाजून देत ही याचिका निकाली काढली.

माझ्यावर अन्याय झाला. बेकायदेशीर पद्धतीनं अर्ज बाद झाला. त्यासाठी न्यायालयाचा वाया गेला, त्याचं दु:ख आहे. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याची चौकशी व्हावी. हे जाणूनबुजून केलं आहे. त्यांची विभागीय चौकशी व्हावी. नगरसेवकानं अनधिकृत केलेलं बांधकाम सिद्ध केलं तर त्याचं पद रद्द होतं. पण, मी फक्त उमेदवार आहे-भाजपाचे उमेदवार, निलेश भोजने



काय होती याचिका - भाजपाचे उमेदवार निलेश भोजने यांनी नवी मुंबईतील '17 अ' या प्रभागातून आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, शिंदेंच्या शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर यांच्या तक्रारीवरून त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला. निलेश भोजने यांच्यावर बेकायदेशीर बांधकाम केल्याचा आरोप असतानाही त्यांचा अर्ज कसा स्वीकारला गेला?, असा आक्षेप त्यांनी उपस्थित केला होता. याची दखल घेत महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कायद्याच्या कलम 10(1ड) अंतर्गत भोजनेंचा उमेदवारी अर्ज फेटाळण्यात आला. याविरोधात भोजने यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागत याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणामुळे महापालिका निवडणुकीतील शिंदेंची शिवसेना आणि भाजपातील संघर्ष पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आलाय.

हेही वाचा-

Last Updated : January 9, 2026 at 4:10 PM IST

TAGGED:

WASHI CORPORATION ELECTION 2026
NILESH BHOJANE CASE IN HIGH COURT
HIG COURT WARNS ELECTION OFFICERS
निलेश भोजने उच्च न्यायालय खटला
BOMBAY HIGH COURT NEWS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.