बलात्कार पीडितेवर अपत्याच्या शालेय प्रमाणपत्राकरिता वडिलांच्या नावासह जात लावण्याची सक्ती करता येणार नाही-हायकोर्ट

एखाद्या बलात्कार पीडित महिलेला मुलांच्या शालेय प्रमाणपत्रांवर वडिलांचं नाव आणि जात टाकण्याची सक्ती करता येणार नाही, असे हायकोर्टानं महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले.

February 19, 2026

मुंबई : एखाद्या पीडित महिलेवर जन्मलेल्या अपत्याकरता त्याच्या वडिलांचं नाव आणि जात लावण्याची सक्ती करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयानं एका निकालात दिलाय. नागपूर खंडपीठानं आपल्या निकालातून एका मुलीच्या शालेय प्रमाणपत्रात लिहिलेलं तिच्या वडिलांचं नाव आणि जात काढून टाकण्याचे आदेश जारी केले आहेत.

काय आहे प्रकरण - या प्रकरणातील मुलगी ही एका अत्याचारातील पीडितेची आहे. पीडितेवर अत्याचार करणारा पुरूष आणि पीडिता ही दोन वेगवेगळ्या जातीचे आहेत. आपल्यावर अत्याचार करणाऱ्याचं नाव आणि जात मुलीच्या शालेय प्रमाणपत्रावरुन काढून टाकावी. तिला माझं नाव आणि जात लावावी, अशी मागणी पीडितेनं एका याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाकडं केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठानं सुनावणी झाली.

काय आहे मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल - शालेय प्रमाणपत्र ही कधीही खासगी नसतात. भविष्यात उच्च शिक्षण आणि इतर ठिकाणी ही प्रमाणपत्रे अत्यावश्यक असतात. मात्र, या प्रमाणपत्रांवर वडिलांचंच नाव हवं, अशी सक्ती केली जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयानं या निकालातून दिलाय. एखाद्या महिलेला सिंगल मदरचा दर्जा देणं हा काही चॅरिटीचा भाग नाही. तो त्या महिलेचा संवैधानिक अधिकार आहे. एखाद्या घटनेनंतरही तिला या सन्मानानं जगण्याचा पूर्ण हक्क आहे, असं नमूद करत हायकोर्टानं या महिलेची मागणी केलीय. स्वतःला प्रगत म्हणणारा समाज एखाद्या मुलीवर वडिलांचं नाव आणि जात लावण्याची बळजबरी करू शकत नाही. कारण या मुलीचे वडील हे तिच्या आयुष्याचा कधीही भाग नव्हते. तिच्या आईनं पूर्णपणे तिचा सांभाळ केला आहे, असं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलंय. एखादी व्यवस्था प्रमाण होऊ शकत नाही. मुळात व्यवस्था ही कल्याणकारी असावी, सक्ती करणारी नसावी, असंही हायकोर्टानं आपल्या निकालात स्पष्ट केलंय.

