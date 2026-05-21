ETV Bharat / state

इराणहून बेकायदेशीर इंधनाची तस्करी: 'अल जाफजिया' अखेर मोडीत काढण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाची परवानगी

इराणवरुन बिटूमन आणि इंधन चोरी करण्याचा आरोप असलेलं अल जाफजिया हे जहाज मोडीत काढण्याला मुंबई उच्च न्यायालयानं अखेर परवानगी दिली आहे.

Bombay High Court On Al Jafajia
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 21, 2026 at 9:27 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : इंधन चोरी आणि बिटूमन (डांबर) तस्करी प्रकरणी कारवाई करण्यात आलेल्या तीन जहाजांपैकी 'अल जाफजिया' हे जहाज गुजरातच्या अलंग शिपयार्डकडं घेऊन जाण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं अखेर परवानगी दिलीय. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी भारतीय तटरक्षक दल व अन्य संबंधित विभागांकडून आवश्यक त्या पूर्व परवानग्या घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं जारी केलेत.

Bombay High Court On MT Al Jafajia
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat Reporter)

काय आहे प्रकरण : फेब्रुवारी महिन्यात तटरक्षक दलानं एमटी अस्फाल्ट स्टार, एमटी स्टेलर रुबी आणि एमटी अल जाफजिया ही तीन जहाजं भारतीय समुद्र हद्दीत अडवली होती. त्यानंतर ती यलो गेट पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आली. इराणमधून प्रतिबंधित बिटुमेन आणि इंधनाची चोरटी वाहतूक केल्याचा या जहाजांवर आरोप असून ही जहाजं सोडून द्यावीत, अशी मागणी करत जहाज मालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर बुधवारी सुट्टीकालीन न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्यासमोर सुनावणी झाली. राज्य सरकारच्यावतीनं वकील विक्रम परशुरामी यांनी युक्तिवाद केला. कारवाई करण्यात आलेली तीन जहाजं अद्यापही मुंबईच्या समुद्र किनाऱ्यावरच असल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. त्यावर ही जहाजं अलंग इथं घेऊन जाण्याची तयारी या जहाज मालकांनी न्यायालयापुढं दर्शवली होती.

दोन बोटींची चौकशी अद्यापही सुरूच : मात्र तपासयंत्रणेनं त्याला विरोध दर्शवला, यातील दोन बोटींची चौकशी अद्याप सुरू असल्यानं त्या घेऊन जाण्यास विरोध केला. मुंबई उच्च न्यायालयानं याची दखल घेत तीन पैकी केवळ 'अल जाफजिया' ही बोट अलंग शिपयार्डकडं घेऊन जाण्यास परवानगी दिली. त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व परवानग्या संबंधित विभागाकडून घेण्याचे आदेश देत या प्रकरणाची सुनावणी 18 जूनपर्यंत तहकूब केली.

हेही वाचा :

  1. इराणकडून पुन्हा हॉर्मुझ सामुद्रधुनीमध्ये निर्बंध; दोन भारतीय जहाजांवर गोळीबार
  2. ड्रोन, फायरटर जेटच्या सावटात 45 दिवस: 'होर्मुझ सामुद्रधुनी'त अडकलेल्या भारतीय कॅप्टनची थरारक कहाणी
  3. इराण संकटाच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प चीन दौऱ्यासाठी रवाना; तेहरानबाबत कोणत्याही मदतीची गरज नसल्याचं विधान

TAGGED:

BOMBAY HIGH COURT
AL JAFAJIA TO TAKE GUJTART DUMPYARD
अल जाफजिया
मुंबई उच्च न्यायालय
BOMBAY HIGH COURT ON AL JAFAJIA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.