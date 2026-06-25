वाढवण बंदराला राष्ट्रीय महामार्गाला जोडण्यासाठी तोडली जाणार 208 तिवरांची झाडं; हायकोर्टाचा मोठा निर्णय
मुंबई उच्च न्यायालयानं प्रस्तावित वाढवण बंदराला राष्ट्रीय महामार्गाशी (Vadhavan Port Highway) जोडणाऱ्या महामार्गासाठी 208 तिवरांची झाडं तोडण्यास मंजुरी दिली आहे.
Published : June 25, 2026 at 8:27 PM IST
मुंबई : केंद्र सरकारच्या बहुउद्देशीय वाढवण बंदराला जोडणाऱ्या (Vadhavan Port Highway) रस्त्यासाठी 208 तिवरांची झाडं तोडण्यास हायकोर्टानं परवानगी दिलीय. हा प्रकल्प सार्वजनिक हिताचा असल्याचं स्पष्ट करत हायकोर्टानं ही कांदळवन तोडण्यास परवानगी दिलेली आहे. स्थानिकांचा विरोध डावलून पालघरमधील वाढवण बंदर उभारण्याचा केंद्र सरकारनं निर्धार केलेला आहे. हा प्रकल्प भूमीपुत्रांच्या हक्कांवर गदा आणत असतानाच तो पर्यावरणावरही घाव घालत असल्याचा आरोप पर्यावरणवादी संघटनांनी केलाय.
काय आहे प्रकरण? : पालघर जिल्ह्यातील डहाणूजवळ 76,220 कोटी रुपये खर्चून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं वाढवण बंदर विकसित केलं जाणार आहे. यासाठी समुद्रात 1448 हेक्टर क्षेत्र भराव टाकण्यात येणार असून 10.14 किलोमीटर लांबीचा ऑफशोअर ब्रेकवॉटरही बांधण्यात येणार आहे. वाढवण बंदराला राष्ट्रीय महामार्ग 48 शी जोडण्यासाठी आठपदरी नवा महामार्ग बांधण्यात येणार असून या महामार्गाच्या बांधकामासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणानं तिथली 208 कांदळवन तोडण्याची परवानगी मागत मुंबई उच्च न्यायालयाकडं याचिका दाखल केली होती.
हायकोर्टाकडून परवानगी : या याचिकेवर न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तेव्हा ही झाडं तोडण्यास परवानगी देतानाच हा प्रकल्प सार्वजनिक हिताचा असून त्याला व्यापक आर्थिक महत्त्व असल्याचं हायकोर्टानं नमूद केलंय. या प्रकल्पासाठी आवश्यक पर्यावरणीय, सीआरझेड आणि वनविषयक सर्व परवानग्या प्राप्त करण्यात आल्यात. त्याचबरोबर भरपाई स्वरूपातील वृक्षारोपणाच्या अटींचंही पालन करण्यात आल्याचं प्रशासनाकडून आश्वासन देण्यात आलंय. तसंच एनएचएआयनं 30 हेक्टर क्षेत्रात सुमारे 1.33 लाख कांदळवनांची लागवड करण्याचं काम हाती घेतलं असून कांदळवनांच्या कत्तलीची भरपाई व वनीकरणासाठी 4.83 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कमही संबंधित विभागाकडं जमा केल्याची माहिती हायकोर्टाला देण्यात आलीय. या सर्व बाबींची नोंद घेत हायकोर्टानं प्रशासनाला वाढवण बंदराला राष्ट्रीय महामार्गाशी जोडण्याकरता नवा महामार्ग उभारण्याच्या कामाकरता 208 कांदळवनाची झाडं कापण्याची परवानगी दिलीय.
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