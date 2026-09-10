पहिल्याच दिवशी नवनियुक्त मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडून 1237 झाडं तोडण्याकरिता हिरवा कंदील, मढ-वर्सोवा पुलाचा 'मार्ग' मोकळा
मढ व वर्सोवाला जोडणारा 2064 मीटरचा केबल स्टेड पूल उभारण्यासाठी अडथळा ठरणारी कांदळवन तोडण्यास हायकोर्टानं परवानगी दिली. मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं ही मंजुरी दिली.
Published : September 10, 2026 at 7:18 AM IST
मुंबई : बीएमसीतर्फे मढ ते वर्सोवा दरम्यान बांधण्यात येणाऱ्या सागरी किनारामार्गाच्या दुसऱ्या टप्याकरता मुंबई उच्च न्यायालयाकडून हिरवा कंदील मिळालाय. या प्रकल्पाकरता मुंबई महानगरपालिकेनं 1,237 झाडे तोडण्याकरिता मागितलेल्या परवानगीला हायकोर्टानं मंजुरी दिलीय.
काय आहे प्रकरण - मढ ते वर्सोवा दरम्यान उभारण्यात येणाऱ्या सागरी मार्गाच्या दुसऱ्या टप्यात एक 2064 मीटर लांबीचा केबल स्टेड पूल बांधण्यात येणार आहे. मात्र, या कामाकरता 1,237 झाडांचा अडथळा येत असल्यानं महापालिकेनं इतर झाडांसह ही कांदळवन तोडण्याच्या परवानगीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
पहिल्याच दिवशी मुख्य न्यायमूर्तींकडून कोस्टल रोडच्या दुसऱ्या टप्याला हिरवा कंदील - मुंबई उच्च न्यायालयाचे नवनियुक्त मुख्य न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठानं पहिल्याच दिवशी राज्य सरकारला मोठा दिलासा दिलाय. कोस्टल रोडच्या दुसऱ्या टप्यात अडचण ठरलेल्या वृक्षतोडीला मुंबई उच्च न्यायालयानं परवानगी दिलीय. महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ॲथॉरिटीनं काही अटींसह प्रकल्पाला परवानगी दिल्याची माहिती महापालिकेनं हायकोर्टाला दिली. याकरता दिलेल्या सर्व अटीशर्तींचं पालन करण्याचं हमीपत्र महापालिकेनं यापूर्वीच सादर केलेलं आहे. मात्र, बॉम्बे एन्व्हायर्नमेंटल ॲक्शन ग्रुपनं याविरोधात हायकोर्टात धाव घेत पर्यावरणाच्या होणाऱ्या नुकसानभरपाईसाठी लावण्यात येणारी झाडं ही अपुरी असल्याचं सांगत त्यावर तीव्र आक्षेप नोंदवला होता. महापालिकेच्यावतीनं या याचिकेला विरोध करत प्रस्तावित भरपाई ही निर्धारित निकषांपेक्षा अधिक असल्याचा दावा हायकोर्टात केला. यावर दोन्ही बाजूकडील युक्तिवाद ऐकून घेत हायकोर्टानं या प्रकल्पाकरता वृक्षतोडीला परवानगी दिलीय.
सागरी किनारा मार्ग हा प्रकल्प जनहिताचा - या कोस्टल रोडमुळे मढ-वर्सोवा दरम्यानचा सध्याचा सुमारे 21 किलोमीटरच्या प्रवासाचं अंतर अवघ्या 1.5 किलोमीटरवर येईल. तसेच या प्रवासाकरता लागणारा सुमारे दीड तासांचा प्रवासही अवघ्या पाच मिनिटांवर येईल. एवढंच नव्हे तर इथं होणारी वाहतूक कोंडी, प्रदूषण आणि इंधनाचा वापरही कमी होण्यास मदत होईल. या कांदळवन तोडीच्या भरपाईसाठी नऊ हेक्टर कांदळवन क्षेत्रात 39 हजार कांदळवनांची लागवड करण्याचं प्रस्तावित आहे. यासाठी महापालिकेनं 1.42 कोटी रुपये जमा केल्याचं मुंबई महापालिकेच्यावतीनं हायकोर्टात सांगण्यात आलं. या रकमेत झाडांची लागवड, संरक्षण तसेच पुढील 10 वर्षांसाठी देखभाल आणि आवश्यक संरक्षणात्मक कामांचा समावेश आहे. बांधकामानंतर 2.5 हेक्टर क्षेत्रात कांदळवनांचं पुनर्स्थापनही करण्यात येणार असल्याचं महापालिकेकडून सांगण्यात आलं आहे. तसेच प्रत्यक्षात केवळ 0.2 हेक्टर कांदळवन कायमचं नष्ट होणार असल्याचं पालिकेनं स्पष्ट केलेलं आहे.
- न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे नवे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून बुधवारी शपथ घेतली. न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी हे मुंबई उच्च न्यायालयाचे 50 वे मुख्य न्यायमूर्ती ठरलेत. न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी यांच्याकडे अद्याप दोन वर्षांचा कालावधी शिल्लक असून, ते 20 जून 2028 रोजी निवृत्त होतील.
या कारणानं मुंबईसाठी कांदळवन आहेत महत्त्वाची
- कांदळवन पूर आणि चक्रीवादळांपासून मुंबईचं संरक्षण करतात. समुद्राच्या प्रलयकारी लाटांचा वेग रोखण्यात मदत करतात.
- जमिनीची वाढती धूप रोखून सागरकिनारपट्टीच्या रक्षणातही कांदळवनाची मोलाची भूमिका आहे.
- मान्सून दरम्यान अतिवृष्टी झाल्यास वाढलेल्या पाण्याचा निचरा करत पूर नियंत्रण राखण्याकरिता कांदळवन नैसर्गिक स्पंजसारखं काम करतात.
- प्रदूषण नियंत्रणासाठी कार्बन शोषक भूमिका बजावणारी कांदळवनं ही सामान्य जंगलांपेक्षा कितीतरी पटीनं अधिक कार्बनडाय ऑक्साइड शोषून घेतात. त्यामुळे मुंबईतील वाढतं प्रदूषण आणि तापमान नियंत्रित राहण्यास मदत होते.
- हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठीदेखील कांदळवनाची जंगलं फुफ्फुसाप्रमाणे काम करतात.
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