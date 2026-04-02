मुस्लिम आरक्षणाचा कायदा होऊ न शकल्यानं तो अध्यादेश तांत्रिकदृष्ट्या रद्द, राज्य सरकारचं हायकोर्टात स्पष्टीकरण
राज्य सरकारनं याचिकेला उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांचा अवधी मागितला, त्यानंतर पुढील आठवड्याभरात याचिकाकर्त्यांना उत्तर देण्याचे निर्देश देत हायकोर्टानं याचिकेवरील सुनावणी तहकूब केलीय.
Published : April 2, 2026 at 4:52 PM IST
मुंबई : मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेलं आरक्षण रद्द करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय हा योग्यच होता. ठरलेल्या मुदतीत यासंदर्भात कायदाच तयार होऊ न शकल्यानं ते आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत बसणारं नव्हतं. त्यामुळे तो अध्यादेश तांत्रिकदृष्या रद्दबातलच झालेला होता. याबाबतची रितसर अधिसूचनाही जारी करण्यात आल्यानं यासंदर्भातील याचिकेला काहीही अर्थ नाही, अशी भूमिका गुरुवारी राज्य सरकारच्या वतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात मांडण्यात आली.
याचिकाकर्त्यांचा दावा काय? - मुस्लिम आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात न्यायमूर्ती रियाझ छागला आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठापुढे गुरुवारी सुनावणी झाली. याचिकाकर्ते वकील एजाझ नक्वी यांनी यावेळी कोर्टाला सांगितलं की साल 2014 मध्ये हायकोर्टानं याबाबत दिलेल्या निकालाला कुणाकडूनही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेलं नाही. त्यामुळे हायकोर्टाच्या निर्देशांचं पालन करण्याऐवजी राज्य सरकारनं मनमानी पद्धतीनं हा निर्णय घेतलाय. त्यामुळे हा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आलीय. रातोरात राज्य सरकारनं शिक्षणात मुस्लिमांना दिलेलं 5 टक्के आरक्षण रद्द का केलं? असा सवाल याचिकेत उपस्थित करण्यात आलाय. या याचिकेवर उत्तर देण्याकरता राज्य सरकारनं दोन आठवड्यांचा अवधी गुरूवारी मागून घेतला, तो मान्य करत त्यावर त्यानंतर पुढील आठवड्याभरात याचिकाकर्त्यांना उत्तर देण्याचे निर्देश देत हायकोर्टानं यासंदर्भातील याचिकेवरील सुनावणी तहकूब केली.
राज्य सरकारचा निर्णय काय होता - राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागानं मंगळवारी याबाबतचा शासन निर्णय काढून शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि सरकारी तसेच निमसरकारी नोकऱ्यांमध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण देणारा 23 डिसेंबर 2014 रोजीच रद्द झालाय. मुस्लिम समाजासाठी राबवण्यात येणाऱ्या जात प्रमाणपत्र प्रक्रियेलाही या निर्णयामुळे ब्रेक लागणाराय. लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर, आगामी विधानसभा निवडणुकां डोळ्यासमोर ठेवत राज्य सरकारनं मराठा आणि मुस्लीम आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेतला होता. ज्यात सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के आणि मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण जाहीर केलं गेलं होतं. यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षण हे 73 टक्के झालं होतं. राज्याचे तत्कालीन अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री नसीम खान यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुस्लिम समुदायासाठी 5 टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव मांडला होता. हा प्रस्ताव कोणत्याही चर्चेशिवाय एकमतानं मंजूर करण्यात आला होता. पुढे हायकोर्टानं सरकारी नोकरीत मुस्लीम समाजाला आरक्षण अमान्य करत शिक्षणातील आरक्षणाला हिरवा कंदील दाखवला होता. मात्र साल 2014 मध्ये सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारनं शिक्षणातील आरक्षणाची अंमलबजावणी कधी केली नाही. त्यामुळे 9 जुलै 2014 रोजीचा अध्यादेशाचं डिसेंबर 2014 पर्यंत कायद्यात रूपांतरच न झाल्यानं हा अध्यादेश रद्द झाला होता.
जो कायदा कधी लागूच नव्हता तो रद्द कसा झाला? - अबू आझमी या निर्णयाबाबत समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं होतं की, भाजप सरकार मुस्लिमांच्या विरोधात काम करतंय. कायदा रद्द केला असं सरकार म्हणत असलं तरी हा कायदा कधी बनवलाच गेला नव्हता, मुल्सीम समाजाची आजवर केवळ दिशाभूल केली गेल्याचं अबू आझमी यांनी स्पष्ट केलं होतं. तर महायुती सरकारनं मुस्लीम समाजाचे आरक्षण रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत चुकीचा आणि अल्पसंख्याक समाजावर अन्याय करणाराय. हे आरक्षण रद्द करून भाजप सरकारनं अल्पसंख्याक समाजाला विकासाच्या प्रवाहात येण्यापासून रोखण्याचं पाप केलंय. भाजप सरकार मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याक समाजाच्या विरोधात काम करतंय, अशी टीका काँग्रेस नेते आणि माजी मंत्री नसीम खान यांनी केली होती.
हेही वाचाः