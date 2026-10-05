एसआयआर संदर्भातील याचिका हायकोर्टाकडून तीन आठवड्यांसाठी तूर्तास तहकूब
मुंबई उच्च न्यायालयानं एसआयआर संदर्भातील याचिका हायकोर्टानं तीन आठवड्यांसाठी तूर्त तहकूब केली आहे. वाचा, सविस्तर बातमी.
Published : October 5, 2026 at 5:27 PM IST
मुंबई : एसआयआरच्या अंमलबजावणीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणी तीन आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आलीय. एसआयआर संदर्भातील याचिकांवर पुढे कारवाई न करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयानं देशातील सर्व उच्च न्यायालयांना आदेश दिल्याची निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी हायकोर्टात माहिती दिली, याची नोंद घेत मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अधीन राहून सुनावणी पुढे ढकलली.
एसआयआरच्या प्रक्रियेमुळे राज्यातील मतदार यादीतून 2.1 कोटी नावे वगळली जाण्याची शक्यता याचिकेत वर्तवण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात ही प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय, त्यामागील नोंदवलेली कारणे, तसेच त्यासाठी अवलंबण्यात आलेली पद्धत आणि तिचा कायदेशीर आधार याबाबत माहिती जाहीर करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच पात्र मतदारांची नावे वगळली जाणार नाहीत यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली असून चुकून वगळण्यात आलेली नावे पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. राज्यातील मतदार याद्यांच्या 'विशेष सखोल पुनरावलोकन' म्हणजेच SIR प्रक्रियेत पात्र मतदारांची नावं चुकीच्या पद्धतीनं वगळण्यात आल्याचा आरोप करत वंचित बहुजन आघाडीच्या दोन नेत्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. ही याचिका सोमवारी जेष्ठ वकील प्रकाश आंबेडकर यांनी मुख्य न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठापुढे सादर केली होती, ज्यावर सोमवारी सुनावणी अपेक्षित होती.
काय आहे याचिका - वंचित बहुजन पक्षाचे युवा अध्यक्ष सागर रमेश गवई आणि रफीक इलाही खान यांनी वकील हितेंद्र गांधी यांच्यामार्फत ही याचिका हायकोर्टात दाखल केलीय. या याचिकेद्वारे त्यांनी राज्यात एसआयआर प्रक्रिया राबवण्याबाबतचा आदेश आणि त्यामागील नोंदवलेली कारणं जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, या प्रक्रियेची कार्यपद्धती आणि कायदेशीर आधार याबाबत पारदर्शकता असावी आणि पात्र मतदारांची नावं मतदार यादीतून वगळली जाणार नाहीत याची खात्री करण्यासाठी योग्य त्या सुरक्षा उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्याची मागणीही याचिकेतून केली आहे. घरोघरी जाऊन माहिती संकलित करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान कागदपत्रं गोळा करण्याच्या पद्धतीवर आणि मतदारांचे गैरहजर, स्थलांतरित, मृत, दुप्पट नोंदणी व अ-संकलनीय गणना अर्ज यासारख्या श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करण्यावर आक्षेप या याचिकेतून नोंदवण्यात आलेत.
याचिकेतील मागण्या काय आहेत?
- संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि कायदेशीर नियमांचं पालन करून राबवली जावी यासाठी न्यायालयीन संरक्षणाची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
- एसआयआर प्रक्रियेबाबत विविध भाषांमध्ये स्पष्ट सूचना दिल्या जाव्यात आणि कागदपत्रांची पडताळणी, दुरुस्ती व ती सादर करण्यासाठी ऑनलाइन तसेच प्रत्यक्ष अशा दोन्ही पद्धतींची समान उपलब्धता असावी.
- मतदार यादीतून नाव वगळल्यास त्याविरुद्ध अपील करण्यासाठी प्रभावी कायदेशीर यंत्रणा असावी.
- एसआयआर प्रक्रियेदरम्यानच्या प्रक्रियात्मक त्रुटी किंवा अपुऱ्या संवादामुळे कोणत्याही पात्र मतदाराला मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहावं लागू नये याची काळजी घ्यावी.
प्रक्रियेला विरोध नाही, पद्धतीला विरोध - ही याचिका सादर करताना प्रकाश आंबेडकरांनी कोर्टात स्पष्ट केलं की, एसआयआर प्रक्रिया थांबवण्याचा किंवा की राबवण्याच्या भारतीय निवडणूक आयोगाच्या अधिकारावर प्रश्न उपस्थित करण्याचा कोणताही हेतू नाही. लोकशाहीचा आधारस्तंभ असलेल्या मतदानात आपला हक्क बजावणा-या कोट्यावधी मतदारांना या श्रेणींमध्ये टाकण्यात आलंय. त्यामुळे, निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्याकडून कोणतीही वैयक्तिक कायदेशीर नोटीस, सुनावणीची संधी किंवा कोणतीही सूचना न देता थेट त्यांची नावं मतदार यादीतून वगळली जाण्याची भीती निर्माण झालीय, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी या याचिकेतून केलाय. देशभरात सध्या एसआयआर प्रक्रिया सुरू असतानाच ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेअंतर्गत अंतिम मतदार यादी 4 नोव्हेंबर रोजी प्रकाशित केली जाणार आहे.