'अहंकाराच्या लढाईत यंत्रणेला वेठीस धरू नका', 90 वर्षीय वृद्धेचा मानहानीचा दावा 20 वर्षांसाठी तहकूब
मानहानीच्या खटल्यात तक्रारदार 90 वर्षीय महिला माघार घेण्याकरिता तयार नाही. हे पाहून हायकोर्टानं खटला 2046 पर्यंत तहकूब करण्यात आला.
Published : April 29, 2026 at 7:44 AM IST
मुंबई : मानहानीच्या खटल्यात अनेकदा माफी मागितल्यानंतर दोन्ही पक्ष सामंजस्याची भूमिका घेतात. त्यातून अशी अनेक प्रकरणे निकाली निघतात. मात्र, 90 वर्षांच्या महिलेनं मानहानीचा खटला सुरुच ठेवण्याची भूमिका घेतली. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयानं 20 वर्षांकरिता सुनावणी तहकूब केली.
पक्षकारांमधील अहंकाराच्या लढाईमुळे न्यायालयाचा अमूल्य वेळ वाया जात असल्याची नाराजी मुंबई उच्च न्यायालयानं एका प्रकरणात व्यक्त केलीय. बेगडी अहंकाराच्या मोहात यंत्रणा वेठीस धरली जातेय, असं परखड मत नोंदवत न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांनी 90 वर्षीय वृद्ध महिलेच्या मानहानीच्या दाव्याची सुनावणी थेट 20 वर्षांकरता तहकूब केलीय. त्यामुळे हे प्रकरण आता थेट 2046 मध्ये बोर्डावर घेण्याचे आदेश न्यायालय प्रशासनाला दिलेत. प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयानं ही भूमिका घेतलीय.
काय आहे प्रकरण - तारिणीबेन देसाई यांनी अन्य काही जणांसह किल्कीलराज भन्साळी आणि इतरांविरुद्ध 2017 मध्ये मानहानीचा खटला दाखल केला होता. या प्रकरणात 90 वर्षांच्या तक्रारदार महिलेनं तडजोड करण्यास नकार दिल्यानं हायकोर्टानं ही कठोर भूमिका घेतली. आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यावर असलेल्या दोन्ही पक्षकारांमधील अहंकार संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेला खिळवून ठेवतो. आज राज्यभरातील कोर्टात लाखो प्रकरण सुनावणीकरता प्रलंबित आहेत. त्यात जर अशा प्रकरणांची भर पडत राहिली तर ज्या प्रकरणांना खरोखर प्राधान्य मिळण्याची गरज आहे, ती प्रकरणे मागे पडतात. असे कठोर ताशेरे हायकोर्टानं या प्रकरणावर आपले निर्देश देताना ओढलेत.
वृद्ध महिलेच्या विनाकारण आडमुठे भूमिकेवर कोर्टाची नाराजी - यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयानं हे प्रकरण बिनशर्त माफी मागून सामोपचारानं मिटवण्याचा सल्ला दोन्ही बाजूंना दिला होता. मात्र, 90 वर्षांच्या तक्रारदार महिलेनं हा खटला सुरूच ठेवण्याचा आग्रह धरून ठेवलाय. त्यावर मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालय या भूमिकेवर संतप्त झालं. या प्रकरणावर आता आम्हाला अधिक काहीही बोलायचं नाही. हे प्रकरण आता पुढील 20 वर्षे सुनावणीसाठी घेतलं जाऊ नये, असे थेट निर्देश जारी करत हायकोर्टानं ही सुनावणी थेट 2046 मध्ये सुनावणीसाठी घेण्याचे निर्देश कोर्ट प्रशासनाला दिलेत.
