ड्रग तस्करी करणाऱ्याची झडती घेण्याचा अधिकार धाड टाकणाऱ्या पथकाला नाही, दहा वर्षाची शिक्षा झालेला केनियन दोषमुक्त
गोव्यात ड्रगसह रंगेहात पकडलेल्या केनियन नागरिकाला सुनावलेली 10 वर्षांची शिक्षा रद्द करत हायकोर्टाकडून त्याची निर्दोष सुटका करण्यात आली.
Published : February 3, 2026 at 8:25 AM IST
मुंबई - ड्रग बाळगल्याचा संशय असलेल्या आरोपीची झडती धाड टाकणाऱ्या पथकातील अधिकाऱ्याला घेण्याचा अधिकार नाही. या नियमाचं तपास यंत्रणेनं पालन न केल्याबद्दल हायकोर्टानं ड्रग पेडलिंगच्या आरोपात दोषी ठरलेल्या एका केनियन नागरिकाला दोषमुक्त केलंय
हायकोर्टाचा निकाल काय? - ड्रग तस्करीच्या प्रकरणात संशयित आरोपीची झडती घेण्याचे अधिकार हे केवळ गॅझेटेड अधिकाऱ्याला आहेत. मात्र, हा अधिकारी धाड टाकणाऱ्या पथकातील नसावा, अशी स्पष्ट तरतूद एनडीपीएस कायद्यात करण्यात आलेली आहे. या तरतूदीचं पालन न झाल्यास संबंधित कायद्याच्या मूळ हेतूलाच बगल देण्यासारखं ठरेल, असं मत नोंदवत न्यायमूर्ती श्रीराम शिरसाट यांच्या एकलपीठानं एका परदेशी नागरिकाला ड्रग तस्करी केल्याच्या आरोपांतून निर्दोष मुक्त केलंय.
कोर्टानं काय नमूद केलं? - एखादा सामान्य नागरिक खोट्या आरोपात गोवला जाऊ नये यासाठीच एनडीपीएस कायद्यात ही विशेष तरतूद करण्यात आलीय. आरोपीची झडती घेणारा अधिकारी धाड टाकणाऱ्या पथकातील नसावा, असे या तरतूदीत स्पष्टपणे नमूद आहे. जेणेकरुन आरोपीही त्याला पकडणाऱया पथकातील अधिकाऱ्यांची झडती घेण्यास त्या गॅझेटेड ऑफिसरला सांगू शकतो. एनडीपीएस कायद्यात स्वतंत्र गॅझेटेड अधिकारी किंवा महानगर दंडाधिकाऱ्यासमोरच झडती घेतली जावी, हा अधिकार एनडीपीएस कायद्यानंच आरोपीला दिलेला आहे, असं हायकोर्टानं आपल्या निकालात नमूद केलं.
काय आहे प्रकरण? - 29 जानेवारी 2019 रोजी गोवा पोलिसांनी जोसेफ अखोला ओउमा (56) या केनियन नागरिकाला कळम येथून एक ड्रग डिलिव्हरी करताना अटक केली होती. या प्रकरणी विशेष सत्र न्यायालयातील एनडीपीएस कोर्टानं 16 नोव्हेंबर 2024 रोजी त्याला दहा वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. त्याच्यावर प्रमाणापेक्षा जास्त अंमली पदार्थ बाळगल्याचा आरोप होता. या शिक्षेला ओउमानं याचिकेद्वारे मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिलं होत. पोलिसांनी आपल्याला सापळा रचून ताब्यात घेतलं होतं. हा सापळा रचणाऱ्या पथकातीलच एका अधिकाऱ्यानं आपली झडती घेतली. एनडीपीएस कायद्यातील नियमानुसार हे बेकायदेशीर आहे. परिणामी, ही संपूर्ण कारवाईच बेकायदा असल्याचा दावा करत या केनियन नागरिकानं ही शिक्षा रद्द करण्याची मागणी करत हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.
