न्यायमूर्तींवर भर कोर्टात पर्स फेकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या महिलेचा बिनशर्त माफिनामा अखेर कोर्टानं स्वीकारला
या महिलेनं संपूर्ण कुटुंबासह शुक्रवारी कोर्टापुढे हजर राहून हात जोडत बिनशर्त माफी मागितली तसंच 1 लाख रूपयांचा दंड भरण्याची तयारीही दर्शवली.
Published : October 30, 2026 at 8:44 PM IST
मुंबई - न्यायमूर्तींवर पर्स फेकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिक महिलेविरोधातील अवमान कारवाई पुढे नेण्यास हायकोर्टानं नकार दिलाय. या महिलेनं संपूर्ण कुटुंबासह शुक्रवारी कोर्टापुढे हजर राहून हात जोडत बिनशर्त माफी मागितली तसंच 1 लाख रुपयांचा दंड भरण्याची तयारीही दर्शवली. ज्याची नोंद घेत हायकोर्टानं कारवाई थांबवण्याचे निर्देश दिलेत. काही दिवसांपूर्वी निकाल विरोधात जात असल्याचं लक्षात येताच या महिलेनं न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्यावर हातातील पर्स फेकण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावर हायकोर्टानं तीव्र संताप व्यक्त करत महिलेवर कोर्टाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाईचे आदेश जारी केले होते.
हायकोर्टाकडून ज्येष्ठ महिलेला समज - न्यायपालिका कोणालाही घाबरुन एकाच्या बाजूनं जाणीवपूर्वक निर्णय देत नाही, असं न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी ठणकावलं. केलेल्या कृत्याबद्दल या महिलेला तुरुंगात जावं लागू शकतं असा इशारा घटनेनंतर हायकोर्टानं दिला होता. कोर्टात असलं वर्तन अजिबात खपवून घेतलं जाणार नाही. या महिलेला मोठ्या रक्कमेचा दंड ठोठावला जाईल, असं स्पष्ट करत 1 लाखांचा दंड आणि न्यायालयाच्या अवमानतेची कारवाई केली जाईल, असा दम देत न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी आजच्या सुनावणीत महिलेला कोर्टात हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार महिला आपल्या कुटुंबासह कोर्टापुढे हजर झाली होती. झालेल्या कृत्याबद्दल कोर्टाची बिनशर्त माफी मागत असल्याचं महिलेनं हात जोडून कोर्टाला सांगितलं. तसंच ती कृती आपल्याकडून निराशेच्या भरात घडल्याचं तिच्याकडून सांगण्यात आलं.
अखेर माफिनाम्याचा कोर्टाकडून स्वीकार - न्यायालयाचा आदर सर्वांनीच करायला हवा. निकाल विरोधात गेला म्हणून जर कोणी असभ्य वर्तन करत असेल तर त्याला त्याची शिक्षा त्याला मिळायलाच हवी. पक्षकार काहीही करतील आणि ते न्यायालय सहन करेल असं होणार नाही. या महिलेवर योग्य ती कारवाई करुन जनमानसात एक संदेश दिला जाईल. जेणेकरून पुन्हा कोणी असं बेशिस्त वर्तन करण्याचं धाडस करणार नाही, असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं होतं. कोर्टात हा प्रकार घडला तेव्हा महिलेचं कुटुंब तिच्या सोबत होतं. या घटनेनंतर पोलिसांनी महिलेला लगेचच कोर्टाच्या बाहेर काढलं. या प्रसंगानंतर महिलेसह तिच्या कुटुंबानं न्यायालयाची लेखी माफी मागितली होती. पण ती न्यायालयानं अमान्य करत अवमान कारवाईचे आदेश दिले होते. मात्र अखेरीस शुक्रवारच्या सुनावणीत या महिलेची माफी स्वीकारत हायकोर्टानं तिच्याविरोधातील अवमान कारवाई थांबवण्याचे निर्देश दिलेत.