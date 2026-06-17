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340 कोटींच्या करचुकवेगिरी प्रकरणी खेमानी बंधूना दिलासा देण्यास हायकोर्टाचा नकार

2005 ते 2010 या कालावधीत रॉयल डिस्टिलरीज आणि खेमानी डिस्टिलरीज या कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर अबकारी शुल्क आणि व्हॅटची चोरी केल्याचा आरोप आहे.

हायकोर्ट
हायकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 17, 2026 at 9:19 PM IST

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मुंबई - अबकारी शुल्क आणि व्हॅट चोरीच्या माध्यमातून 340 कोटी रुपयांचा कर चुकवल्याबद्दल सुरेश खेमानी आणि अशोक खेमानी यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं चांगलाच झटका दिलाय. या प्रकरणातील फौजदारी कारवाई रद्द करण्यासाठी त्यांनी दाखल केलेला अर्ज न्यायमूर्ती शिवकुमार दिघे यांनी कोणताही दिलासा न देता फेटाळून लावलाय. त्यामुळे या दोघांवर आता रितसर खटला चालवण्याचा मार्ग मोकळा झालाय.

काय आहे प्रकरण - साल 2005 ते 2010 या कालावधीत रॉयल डिस्टिलरीज आणि खेमानी डिस्टिलरीज या कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर अबकारी शुल्क आणि व्हॅटची चोरी केल्याचा आरोप आहे. तसंच या करचुकवेगिरीसाठी त्यांनी बनावट कागदपत्रांचा आधार घेतल्याचा आरोप सीबीआयनं आपल्या आरोपपत्रात केला आहे. या आर्थिक गुन्ह्यांच्या आरोपाखाली सीबीआयनं खेमानी बंधूविरुद्ध खटला दाखल केलेला आहे. मात्र याविरोधात खेमानी बंधूनी हायकोर्टात धाव घेत सीबीआयनं सुरू केलेली फौजदारी कारवाई रद्द करण्याची मागणी करत याचिका दाखल केली होती.


खेमानी बंधूचा दावा काय होता - या याचिकेवर न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.​ तेव्हा याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं युक्तिवाद करताना न्यायालयाला सांगण्यात आलं की, संबंधित अबकारी आणि व्हॅट विभागानं आरोपांतून मुक्त केलंय. त्यामुळे याच आरोपांवर आधारित फौजदारी खटला सुरू ठेवणं हे कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचं आहे, असा त्यांचा दावा होता.



हायकोर्टाचा निकाल काय - मात्र खेमानी बंधूंचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावत हायकोर्टानं या दोघांना दिलासा देण्यास नकार दिला. विभागीय चौकशी आणि फौजदारी खटला यांचं स्वरूप पूर्णपणे भिन्न आहे. पुराव्यांअभावी नोटिसा रद्द केल्या असल्या, तरी सीबीआयकडे या प्रकरणात दोघांनी रचलेलं कटकारस्थान, बनावट बिलं तयार करणे आणि सरकारी तिजोरीची फसवणूक केल्याचे सबळ पुरावे तपासयंत्रणेकडे आहेत. त्यामुळे फौजदारी खटल्याच्या प्राथमिक टप्प्यावरच आरोप निराधार आहेत, असं म्हणणं योग्य ठरणार नाही. खटल्यातील आरोप आणि त्यातील सत्यता समोर येण्यासाठी साक्षी पुराव्यांची खटल्यादरम्यान तपासणी होणं आवश्यक आहे, असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं खेमानी बंधूची याचिका फेटाळून लावत त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिलाय.

TAGGED:

KHEMANI BROTHER
खेमानी बंधू
रॉयल डिस्टिलरीज
व्हॅट चोरी
KHEMANI BROTHER

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