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नीट पेपरफुटी घोटाळ्यातील खटल्यांसाठी राज्यात दोन फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन

केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये दोन स्वतंत्र कोर्ट स्थापन करण्यात आलीत. तीन महिन्यांत निकाल लावण्याचे निर्देश देण्यात आलेत.

मुंबई उच्च न्यायालय
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 24, 2026 at 9:41 PM IST

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मुंबई - नीटसह अन्य स्पर्धा परीक्षांतील गैरप्रकाराची जलगदगतीनं सुनावणी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयानं छत्रपती संभाजी नगर आणि नागपूर खंडपीठांंतर्गत दोन स्वतंत्र फास्ट ट्रॅक कोर्टाची स्थापना केलीय. दोन्ही ठिकाणी महानगर दंडाधिकारी यांची विशेष न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आलीय.



केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार स्थापना - नीट परीक्षेतील गैरप्रकाराची जलदगतीनं सुनावणी केली जाईल आणि संबंधित राज्यात विशेष कायद्यातील तरतुदीनुसार तीन महिन्यांत याचा खटला निकाली काढला जाईल, असं केंद्र सरकारानं गुरुवारी जाहीर केलं होतं. विधी व न्याय मंत्रालयानं राज्यातील सर्व उच्च न्यायालयांना तसे आदेशच जारी केले होते. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर येथे फास्ट ट्रॅक कोर्टची स्थापना केलीय.



नव्या सार्वजनिक परीक्षा कायद्यांतर्गत खटले - सार्वजनिक परीक्षा कायदा(गैरप्रकार प्रतिबंध) 2024 अंतर्गत दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांची या विशेष जलदगती न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथील अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी एस. व्ही. पवार यांची फास्ट ट्रॅक कोर्टाचे विशेष न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली असून नागपूर येथील अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी गुलशन कोलते यांच्याकडे तिथल्या विशेष न्यायालयाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

पाच वर्षांपर्यंत शिक्षा, एक कोटी दंडाची तरतूद - पेपर फोडणे, परीक्षांमध्ये गैरप्रकार करणे यासह अन्य गुन्ह्यासाठी तीन ते पाच वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि 10 लाखांपर्यंत आर्थिक दंडाच्या शिक्षेची तरतूद या कायद्यात आहे. हा संघटित गुन्हेगारीचा प्रकार असल्याचं स्पष्ट झाल्यास त्या संस्थेला एक कोटी दंड, परीक्षा खर्च वसुल केला जावा, अशी तरतूदही या कायद्यात नमूद करण्यात आलेली आहे.

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TAGGED:

FAST TRACK COURTS FOR NEET
नीट पेपरफुटी
फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन
गैरप्रकाराची जलगदगतीनं सुनावणी
FAST TRACK COURTS FOR NEET

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