गर्भपाताच्या बाबतीत महिलांमध्ये विवाहित-अविवाहित असा भेदभाव करता येणार नाही- उच्च न्यायालय
नियमानुसार परवानगी असलेल्या गर्भपाताच्या बाबतीत महिलांमध्ये विवाहित-अविवाहित असा रुग्णलायांना भेदभाव करता येणार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयानं एका याचिकेतील सुनावणीत म्हटलं आहे.
Published : February 10, 2026 at 7:14 AM IST
मुंबई : अविवाहित महिलेला गर्भपातासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची गरज नाही. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निकालाची प्रत सर्व संबंधित रुग्णायलायांना द्यावी, असं महत्त्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं सोमवारी राज्य सरकारला दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण : नियमाप्रमाणं प्रत्येक महिलेला 28 आठवड्यापर्यंतच्या गर्भपातास परवानगी देण्यात आलेली आहे. यासाठी त्यांना न्यायालयात येण्याची गरज नसते. याकरिता केंद्र सरकारनं स्वतंत्र नियमावली तयार केलेली आहे. यात बलात्कार पीडित, जन्माला येणाऱ्या बाळात व्यंग्याची शक्यता, अपंग महिला यासह अन्य आठ प्रकारची वर्गवारी या नियमांत अपवाद म्हणून स्पष्ट करण्यात आलेली आहे. मात्र, यामध्ये अविवाहित महिलेचा कुठंही समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळं एका अविवाहित महिलेनं गर्भपातासाठी अॅड. क्रांती यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती. अपघातानं गर्भवती राहिलेल्या गर्भामुळं समाजात बदनानीची भीती आहे. याला कुटुंबाचंही पाठबळ मिळणार नाही, त्यामुळं गर्भपातास परवानगी द्यावी, अशी या महिलेनं याचिकेतून मागणी केली होती.
- 28 आठवड्यांपर्यंतच्या गर्भपाताकरता कायदेशीर परवानगी आहे. त्यानंतर बलात्कार पीडित, जन्माला येणाऱ्या बाळात व्यंग्याची शक्यता, अपंग महिला यासह अन्य वर्गवारी या नियमात अपवाद म्हणून करण्यात आलीय.
उच्च न्यायालयाचा निकाल काय : या याचिकेवर न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. केंद्र सरकारनं जारी केलेल्या नियमावलीत अविवाहित महिलेचा समावेश नसला तरी यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. गर्भपाताच्या बाबतीत विवाहित महिला आणि अविवाहित महिला असा भेदभाव करता येणार नाही. त्यामुळं महिलांच्या समानतेच्या संविधानिक अधिकारावर गदा येते, असं सर्वोच्च न्यायालयानं या निकालात स्पष्ट केल्याचं अॅड. क्रांती यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं अशा प्रकारचा निकाल दिलेला असल्यानं कुठल्याही अविवाहित महिलेला गर्भपातासाठी न्यायालयाचं दार ठोठावण्याची गरज नाही. नियमानुसार परवानगी असलेल्या गर्भपाताची प्रक्रिया संबंधित रुग्णायलयानं तातडीनं पूर्ण करावी, असं न्यायालयानं आपल्या आदेशात स्पष्ट केलं आहे.
