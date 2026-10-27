एखादा मजकूर आक्षेपार्ह वाटला म्हणून लगेच गुन्हा ठरवून फौजदारी कारवाई सुरू करणं योग्य नाही - हायकोर्ट
'ऑपरेशन सिंदूर'बाबत व्यंगात्मक टिप्पणी करणाऱ्या पुण्यातील विद्यार्थिनीचा गुन्हा अखेर हायकोर्टाकडून रद्द करण्यात आलाय.
Published : October 27, 2026 at 10:26 PM IST
मुंबई : तरुणपणात एखादा चुकीचा निर्णय घेतला गेला असेल आणि त्याचा पश्चाताप झालेला असल्यास लगेचच तो गुन्हा ठरवता येणार नाही. आक्षेपार्ह कृतीचा गुन्हा नोंदवण्यासाठी ठोस पुरावा हवा, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयानं एका प्रकरणात दिलाय. गेल्या वर्षी ऑपरेशन सिंदुरबाबतची वादग्रस्त पोस्ट रिपोस्ट करणाऱ्या पुण्यातील तरुणीचा गुन्हा अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केलाय.
एखादा मजकूर आक्षेपार्ह वाटला म्हणून फौजदारी कारवाई करणं योग्य नाही - हायकोर्ट : धर्म आणि धार्मिक भावनांशी संबंधित असलेली पोस्ट अत्यंत संवेदनशीलतेनं व जबाबदारीनं हाताळली जाणं आवश्यक आहे. विशेषतः अशा समाजात जिथं विविध धार्मिक समुदायांचे लोक एकत्र राहतात. एखादा मजकूर आक्षेपार्ह वाटला म्हणून पोलिसांनी लगेचच फौजदारी कारवाई सुरू करणं योग्य नाही. कायद्यानं प्रतिबंधित केलेल्या व्याख्येत जर ही कृती मोडत असेल तरच त्यावर गुन्हा होऊ शकतो, असंही हायकोर्टानं अधोरेखित केलंय.
काय होतं प्रकरण? - याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनीनं आपल्या व्हॉट्सॲप स्टेटसवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रध्वजाबाबत एक आक्षेपार्ह पोस्ट केली होती. त्यानंतर एका व्हॉट्सॲप ग्रुपवरही त्यांनी त्याचदरम्यान पार पडलेल्या 'ऑपरेशन सिंदूर'बाबत व्यंगात्मक ईमोजी वापरून खिल्ली उडवली होती. या प्रकरणावर त्याच सोसायटीतील एका रहिवाशाच्या तक्रारीवरून पुणे पोलिसांकडून गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हा गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी या विद्यार्थिनीनं हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली.
हायकोर्टाचा निकाल काय? - मुळात या तरुणीनं ही पोस्ट स्वत: लिहिली नव्हती. सोशल मीडियावरची एक पोस्ट तिनं आपल्या अकाऊंटवर रिपोस्ट केली. तसेच पुढील दोन तासांत ही पोस्ट डीलिट करून या तरुणीनं सोशल मीडियावर जाहीर माफीदेखील मागितली होती. याचा अर्थ आपण केलेल्या कृतीचा तिला नक्कीच पश्चाताप झालाय. समाजात तेढ निर्माण करण्याचा तिचा कोणताही हेतू नव्हता. तरुणीचं वय बघता हा गुन्हा रद्द न करणं हे तिच्या भवितव्यासाठी चुकीचं ठरेल, असं हायकोर्टानं आपल्या निकालात नमूद केलंय. तरुणपणाच्या उत्साहात या तरुणीकडून हे कृत्य घडलं. पण सामाजिक भावना दुखावल्या जातील, असं कोणतंही वर्तन तिनं त्यानंतर आजपर्यंत केलेलं नाही. या तरुणीची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही. तेव्हा या तरुणीविरोधात नोंदवलेला गुन्हा रद्द केला जात आहे, असं मत न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी आपल्या निकालपत्रातून जाहीर केलंय.
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