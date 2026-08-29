मराठी सक्तीचा मुद्दा हायकोर्टानंही काढला निकाली, मुख्यमंत्र्यांनीच एक वर्षाची मुदतवाढ दिल्यानं कोर्टाच्या हस्तक्षेपाचा प्रश्नच उरला नाही
मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील ऑटोरिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठीच्या मराठी भाषा सक्तीविरोधातील जनहित याचिका शनिवारी निकाली काढली आहे.
Published : August 29, 2026 at 9:04 PM IST
मुंबई : ऑटो-रिक्षा आणि कॅबचालकांना मराठी शिकण्यासाठी राज्य सरकारनं वर्षाची मुदत वाढवून दिल्यानंतर यासंदर्भातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं शनिवारी निकाली काढली. राज्य सरकारच्यावतीनं अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी यावर कोर्टाला माहिती दिली की, परिवहन आयुक्तांच्या सूचनेनुसार राज्यातील सर्व ऑटोरिक्षा, टॅक्सी आणि कॅब चालकांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनंतर एक वर्षाचा कालावधी वाढवून देण्यात आलाय. राज्य सरकारच्या या अधिकृत विधानाची नोंद घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं यासंदर्भात कॅबचालकांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर आता सुनावणीची गरज नसल्याचं स्पष करत ती निकाली काढली.
मुख्यमंत्र्यांच्या मुदतवाढीची हायकोर्टाकडून दखल
राज्यातील अमराठी ऑटो रिक्षा-टॅक्सीचालकांना व्यावहारिक मराठी शिकण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी केली. पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या होऊ घातलेल्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांनी उत्तर भारतीयांचा रोष टाळण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. याशिवाय या निर्णयाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेना शिंदे गटावरही एकप्रकारे कुरघोडी केल्याचं बोललं जातंय. महाराष्ट्रात रिक्षा आणि टॅक्सी चालविणाऱ्या अमराठी चालकांना प्रवाशांशी मराठीतून संवाद साधता येणं आवश्यक असल्याचं स्पष्ट करत परिवहन विभागानं कायद्यात ही सुधारणा केली. परिवहन विभागाकडून तशी कारवाई सुरु झाल्यानंतर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी अमराठी चालकांची मागणी लक्षात घेऊन त्यांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत वाढवून दिली होती. ती संपताच भाजप नेत्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर फडणवीस यांनी बाहेर येत अमराठी ऑटो रिक्षा-टॅक्सी चालकांना व्यावहारिक मराठी शिकण्यासाठीच्या निर्णयाला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचं जाहीर केलं.
मुख्यमंत्र्यांची भूमिका काय?
महाराष्ट्रात प्रत्येकाला जुजबी मराठी बोलता आलं पाहिजे, या भूमिकेचं समर्थनच आहे. ऑटो आणि कॅब चालक ती शिकण्याचा प्रयत्नही करत आहेत. पण चालक विविध वयोगटांतील असल्यानं त्यांना इतक्या कमी वेळात मराठी शिकण्यात अडचण येत होती, म्हणूनच त्यांनी याकरता मुदतवाढ मागितली होती. ही मागणी मान्य करत त्यांना एक वर्षाची मुदतवाढ दिली असून या वर्षभरात ते क्लासेस तसेच इतर माध्यमातून मराठी शिकतील. या काळात त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होणार नसल्याचंही देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलंय.
काय होती याचिका?
राज्य सरकारनं सार्वजनिक वाहतुकीच्या व्यवसायाकरिता मराठी भाषेची जाण असणं अनिवार्य करण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयामुळे आमच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन होतंय. त्यामुळे राज्य सरकारच्या या निर्णयाला तत्काळ स्थगिती देण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती. मोहम्मद अहमद, मोहम्मद शेख, सियाद अहमद आणि सादिक खान या चौघांनी अॅड. विवेक शुक्ला यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. 12 ऑगस्ट रोजी जारी केलेली अधिसूचना राज्यातील लाखो गरीब आणि स्थलांतरित ऑटो रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांच्या उपजीविकेला धोका निर्माण करणारी आहे, म्हणूनच या अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीला तत्काळ स्थगिती देण्याची प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आलेली होती. दरम्यान, राज्याच्या परिवहन विभागानं 20 ऑगस्टपासून राज्यातील अमराठी टॅक्सी आणि ऑटो-रिक्षा चालकांच्या मराठी भाषेच्या व्यावहारिक ज्ञानाची तपासणी करण्यासाठी राज्यव्यापी मोहीम सुरू केली होती. मात्र राज्य सरकारचा हा निर्णय चालकांच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन करत असून तो मोटार वाहन कायद्याच्या विरोधात आहे. कारण या कायद्यात राज्यात वाहन चालवण्याच्या परवान्यासाठी स्थानिक भाषेची कोणतीही अट नमूद केलेली नाही. त्यामुळे अशा पद्धतीनं ती अचानकपणे सक्तीनं लागू करता येणार नसल्याचा दावा, या याचिकेतून करण्यात आला होता.
कायद्यात सुधारणा करून मराठीची सक्ती लागू
महाराष्ट्रात प्रवाशांची वाहतूक करणाऱ्या व्यावसायिक प्रवासी वाहनांच्या चालकांना प्रवाशांशी प्रभावीपणे संवाद साधता यावा, यासाठी व्यावहारिक मराठी भाषेचं ज्ञान अनिवार्य करण्यात आलेलं आहे. महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, 1989 मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणांद्वारे ही अट अधिक स्पष्ट करण्यात आलीय, मराठीचे आवश्यक ज्ञान नसलेल्या चालकाच्या वाहन चालवण्याच्या परवान्यावरील संबंधित अधिकृतता निलंबित अथवा रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. शासनाच्या अधिसूचनेनुसार महाराष्ट्र मोटर वाहन (सुधारित) नियम, 2026 अंतर्गत महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, 1989 मध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आलेत. या सुधारणांमध्ये रिक्षा, टॅक्सी तसेच इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसवलेल्या अॅप-आधारित मोटार कॅब आणि त्यांच्या परवान्याशी व अधिकृततेशी संबंधित चालक तसेच परमिटधारकांसाठी व्यवहारिक मराठीच्या ज्ञानाची अट स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेली आहे.
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