ETV Bharat / state

न्यायालयीन लिपिक पदाची पुनर्परीक्षा घ्या-परीक्षार्थींचं कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या रजिस्ट्रारला निवदेन

कोल्हापुरातील परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांनी एकत्र जमत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचच्या रजिस्ट्रारला पुनर्परीक्षा घेण्याचं निवेदन दिलं आहे.

Bombay High Court exam issue
विद्यार्थ्यांनी पुनर्परीक्षा घेण्याचं दिलं निवेदन (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 17, 2026 at 4:21 PM IST

|

Updated : August 17, 2026 at 5:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोल्हापूर- राज्यभरातून सुमारे 11 हजार विद्यार्थ्यांनी लिपीक पदाची रविवारी परीक्षा दिली. कोल्हापुरातील तीन परीक्षा केंद्रावर 675 विद्यार्थी या परीक्षेला बसले होते. मात्र, परीक्षा केंद्रांवर देण्यात आलेल्या सुविधांमध्ये कमतरता असल्यामुळे 20 मार्कांच्या परीक्षेत विद्यार्थ्यांना पाच-सहा असे गुण पडले. परिणामी बहुतांश विद्यार्थी नापास झाले. गेली सहा महिने टायपिंग परीक्षेची तयारी करूनही भोंगळ कारभारामुळे भविष्य टांगणीला लागल्याचा विद्यार्थ्यांनी आरोप केला.

विद्यार्थ्यांनी परीक्षा केंद्रावर समस्यांना दिलं तोंड- डिसेंबर 2025 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाकडून 11 हजार लिपिक टंकलेखक पदासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या पदांसाठी लेखी परीक्षा एप्रिल महिन्यात राज्यभरात घेण्यात आली. या परीक्षेसाठी सुमारे दीड लाख विद्यार्थी राज्यभरातून बसले होते. लेखी परीक्षा उत्तीर्ण केलेल्या 11 हजार विद्यार्थ्यांची टायपिंग परीक्षा रविवारी राज्यभरातील परीक्षा केंद्रांवर आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, पहिल्यांदाच खासगी आस्थापनांना ही परीक्षा घेण्याची परवानगी देण्यात आली. ज्या परीक्षा केंद्रांवर टायपिंग परीक्षा झाली, त्या ठिकाणी लावण्यात आलेले स्क्रीनचा आकार कमी-जास्त होता. त्या स्क्रीनचे रंगदेखील सारखे बदलत होते. तर कीबोर्डवर एक अक्षर दाबलं, तर दुसरंच अक्षर तिथं येत होतं. परीक्षा देताना विद्यार्थ्यांना या समस्या जाणवल्या आहेत.

न्यायालयीन लिपिक पदाची पुनर्परीक्षा घ्या (Source- ETV Bharat Reporter)

कीबोर्ड बदलून मागितले होते, तरीही परीक्षा केंद्राकडून देण्यात आले नाहीत. माझ्यानंतरच्या बॅचमधील विद्यार्थ्यांनीदेखील कीबोर्ड बदलून मागितले होते. इतर विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली, तुम्हाला काय अडचण आहे, असे त्यांना सांगण्यात आलं. स्क्रॉलिंग सॉफ्टवेअरची अडचण असल्यामुळे सर्वच विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाले आहेत-अनघा धनाजी लाड, परीक्षार्थी

तात्काळ मार्ग काढण्याची विद्यार्थ्यांची मागणी- परीक्षा केंद्रावर उपस्थित असलेल्या पर्यवेक्षकांना अडचणी सांगूनही विद्यार्थ्यांच्या या समस्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा विद्यार्थ्यांनी आरोप केला. बहुतांश अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांनी कोल्हापुरात एकत्र जमत मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंचच्या रजिस्ट्रार आणि कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनच्या अध्यक्षांना पुनर्परीक्षा घेण्याचं निवेदन दिलं आहे. एखाद्या खासगी आस्थापनांना परीक्षा घेण्याच्या सूचना देऊन लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला लागलं आहे. यातून तात्काळ मार्ग काढावा अशी मागणी कोल्हापुरात जमलेल्या विद्यार्थ्यांनी केली.

माझे लॉगइनदेखील झालं नाही. तरी पुन्हा परीक्षा घेण्यात यावी. तसेच माननीय न्यायालयानं निवेदन जारी करावे-परीक्षार्थी


कोल्हापुरातील तीन परीक्षा केंद्रावर मोजके विद्यार्थी उत्तीर्ण-मुंबई उच्च न्यायालयाच्या लिपिक टंकलेखक परीक्षेसाठी कोल्हापुरातील मेन राजाराम हायस्कूल, खराडी कॉलेज आणि एनआयटी या परीक्षा केंद्रांवर रविवारी परीक्षा घेण्यात आली. मात्र, या परीक्षांमध्ये तांत्रिक अडचणींचा सामना विद्यार्थ्यांना करावा लागला. टायपिंग परीक्षेसाठी सहा महिने आधी तयारी करूनही यश न आल्यानं विद्यार्थी धास्तावले आहेत. तर नीटसारख्या राष्ट्रीय परीक्षेनंतर उच्च न्यायालयाच्या परीक्षेत ऐनवेळी गोंधळ झाल्यामुळे विद्यार्थी अडचणीत सापडले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचचे रजिस्ट्रार यांना निवेदन देण्यात आलं. यावेळी अनिल बनाटे, स्नेहा जगताप, रमेश जाधव आणि अनघा लाड यांच्यासह परीक्षा दिलेले विद्यार्थी उपस्थित होते.

  • छत्रपती संभाजीनगर, नांदेडमध्येही विद्यार्थ्यांना परीक्षाकेंद्रावर अडचणींना सामोरे जावे लागले. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये क्रॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी विद्यार्थ्यांच्या ठिय्या आंदोलनात सहभाग घेत परीक्षेच्या आयोजनावरून टीका केली होती.

हेही वाचा-

Last Updated : August 17, 2026 at 5:06 PM IST

TAGGED:

KOLHAPUR STUDENTS HC EXAM ISSUE
HC CLERK TYPING EXAM
उच्च न्यायालय क्लार्क परीक्षा
KOLHAPUR CIRCUIT BENCH REGISTRAR
BOMBAY HC CLERK EXAM

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.