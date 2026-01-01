ETV Bharat / state

न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामाला येण्याचे आदेश कोणत्या अधिकारात दिले? हायकोर्टाचा संतप्त सवाल

जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून काम करणाऱ्या पालिका आयुक्तांच्या आदेशाला रातोरात आपल्या निवासस्थानी तातडीची सुनावणी घेत मुख्य न्यायमूर्तींनी स्थगिती दिली.

Bombay High Court
मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat)
Published : January 1, 2026 at 10:54 AM IST

मुंबई : आगामी महापालिका निवडणुकीच्या कामात न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांना कामाला लावू पाहणाऱ्या महापालिका आयुक्तांना हायकोर्टानं धारेवर धरत कोणत्या अधिकारात ही नोटीस काढलीत? असा थेट सवाल केलाय. न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामाला जुंपता येणार नाही, असं स्पष्ट करत मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांनी मंगळवारी रात्री आपल्या निवासस्थानी तातडीची सुनावणी घेत या संदर्भात महापालिका आयुक्तांनी काढलेल्या पत्राला स्थगिती दिलीय.

काय आहे प्रकरण? - जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून काम करणाऱ्या महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी मुंबईतील सर्व कनिष्ठ न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना निवडणूक ड्युटीवर रुजू होण्याचे आदेश जारी करत तसं पत्र 22 डिसेंबर रोजी सर्व कनिष्ठ न्यायालयाला पाठवलं होतं. मात्र त्या पत्रावर मुख्य महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेत महापालिका आयुक्त आणि मुंबई शहर जिल्हाधिकाऱ्यांना हायकोर्टानं कनिष्ठ न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात यापूर्वीच प्रशासकीय निर्णय घेत न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कर्तव्यातून सूट देण्याची विनंती केली होती. मात्र महापालिका आयुक्तांनी 29 डिसेंबर रोजी मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून कनिष्ठ न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना सूट देण्याची विनंती नाकारण्यात आल्याचं कळवलं.

मुख्य न्यायमूर्तींच्या निवासस्थानी रातोरात सुनावणी घेत स्थगिती - या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत हायकोर्टानं सुमोटो याचिका दाखल करून घेत यावर मंगळवारी रात्री 8 वाजता तातडीची सुनावणी घेतली. ही विशेष सुनावणी इतकी तातडीची होती की, रात्री मुख्य न्यायमू्र्तींच्या मलबार हिल येथील शासकीय निवासस्थानी दुसऱ्या न्यायमूर्तींना बोलावणं पाठवून एक विशेष खंडपीठ स्थापन करून घेण्यात आलंय. या सुनावणीत पालिका आयुक्तांच्या अधिकारक्षेत्रावर न्यायालयानं थेट बोट ठेवत याबाबत स्पष्टीकरण मागितलं. त्यावर महापालिका आयुक्तांनी काढलेलं हे पत्र मागे घेऊ देण्याची विनंती महापालिकेच्या वकिलांनी कोर्टाकडे केली. परंतु हायकोर्टानं ही विनंती फेटाळून लावत जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून काम पाहणाऱ्या पालिका आयुक्तांना न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कर्तव्यावर रुजू होण्याचे आदेश कोणत्या अधिकारक्षेत्रात घेतलेत, याबाबत वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश देत सुनावणी सोमवारपर्यंत तहकूब केली. मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठासमोर यावर 5 जानेवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचं नियमित कामकाज सुरू झालं की सुनावणी होणार आहे.

हायकोर्टाचे निर्देश काय? - यावेळी सप्टेंबर 2008 मध्ये घेतलेल्या निर्णयाचा दाखला देत महापालिका आयुक्तांना त्यांनी 22 डिसेंबर रोजी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामावर बोलावणं पाठवत जारी केलेल्या पत्रावर तूर्तास कोणतीही कारवाई न करण्याचंही स्पष्ट केलंय. राज्य निवडणूक आयोगाच्या उपसचिवांनी या सुनवणीत व्हिडीओ कॉन्फरन्समार्फत उपस्थित राहत खंडपीठाला माहिती दिली की, निवडणूक आयोग कधीही न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कर्तव्यासाठी पाचारण करीत नाही. यावर हायकोर्टानं केंद्रीय निवडणूक आयोग, राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारला या प्रकरणी आपली भूमिका स्पष्ट करत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिलेत.

संपादकांची शिफारस

