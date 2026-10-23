अमिताभ बच्चन यांचा 'जलसा' निवास, मुंबई महापौर कार्यालय बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी
मुंबई महानगरपालिकेला पुन्हा एकदा बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी आली आहे. तसंच ज्येष्ठ अभिनेते अमिताभ बच्चन यांचं जलसा निवास देखील उडवून देण्याची धमकी देण्यात आली.
Published : October 23, 2026 at 1:53 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 2:07 PM IST
मुंबई - मुंबईमध्ये अभिनेता टायगर श्रॉफवरील हल्ला प्रकरण ताजं असतानाच आता मुंबई महानगरपालिकेला पुन्हा एकदा बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी आली आहे. तसंच ज्येष्ठ अभिनेते अमिताभ बच्चन यांचं 'जलसा' निवास देखील उडवून देण्याची धमकी देण्यात आली आहे.
महापौर कार्यालयाला मेलद्वारे ही धमकी आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईच्या महापौर कार्यालयाला धमकीचा ई-मेल प्राप्त झाला आहे. महापौर कार्यालयाबरोबरच इतर ठिकाणी 31 ऑक्टोबर आणि 27 नोव्हेंबर रोजी स्फोट घडवला जाईल, अशी धमकी ई-मेलद्वारे देण्यात आली.
31 ऑक्टोबरला शाळेमध्ये हल्ला करण्याचीही धमकी देण्यात आली, तर 27 नोव्हेंबरला महालक्ष्मी रेस कोर्स परिसरात बॉम्बस्फोट घडवण्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. ईमेलमध्ये खलिस्तान नॅशनल आर्मी आणि बब्बर खालसा या संघटनांच्या नावांचा उल्लेख आहे.
मुंबईच्या महापौरांना धमकीचा ई-मेल मिळाल्याने शहरात खळबळ उडाली आहे. या ई-मेलमध्ये महापौर कार्यालयासह महानायक अमिताभ बच्चन आणि लोकप्रिय पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ यांच्या नावांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, मुंबईतील महालक्ष्मी रेसकोर्स इथं 27 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या दिलजीतच्या कॉन्सर्टला लक्ष्य करण्याची धमकी या ई-मेलमधून देण्यात आली आहे.
दिलजीत दोसांझचा भारत दौरा सध्या चर्चेत आहे. मुंबईतील महालक्ष्मी रेसकोर्स इथं 27 नोव्हेंबर रोजी त्याचा कॉन्सर्ट आयोजित करण्यात येणार आहे. मात्र, या कार्यक्रमाला धमकी मिळाल्याने आयोजक आणि चाहत्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे. दिलजीतच्या कार्यक्रमांबाबत सुरक्षेचे प्रश्न यापूर्वीही उपस्थित झाले आहेत.
मुंबईतल्या प्रमुख शाळांनाही धमकीवजा ईमेल पाठवण्यात आला आहे. ईमेलबद्दल माहिती मिळताच पोलिसांनी शाळांची झडती घेतली आहे. पण, पोलीस तपासात संशयास्पद गोष्टी आढळून आल्या नाहीत. मात्र, या धमकीवजा ईमेलमुळे शाळा परिसरात काही काळ तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं.
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