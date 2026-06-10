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मुंबई, पुण्याच्या महापौरांना बॉम्बस्फोटाच्या धमकीचे ई-मेल; सुरक्षा यंत्रणा सतर्क!

सध्या कोणतीही संशयास्पद वस्तू आढळून आलेली नसून, सुरक्षा यंत्रणांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून संबंधित परिसरात सुरक्षा वाढवली आहे.

Bomb threat emails sent to the Mayors of Mumbai and Pune
मुंबईच्या महापौरांना धमकीचा ई-मेल, सुरक्षा यंत्रणा सतर्क! (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 10, 2026 at 3:12 PM IST

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मुंबई : मुंबई आणि पुण्याच्या महापौरांना धमकीचे ई-मेल आले आहेत. या ई-मेलमध्ये महापौरांची गाडी आणि महापौरांचे दालन बॉम्बनं उडवून देण्याची धमकी देण्यात आली आहे. याचबरोबर, या ई-मेलमध्ये मुंबई स्टॉक एक्सचेंज इमारत आणि मुख्यमंत्री कार्यालय उडवून घेण्याची देखील धमकी देण्यात आली आहे. तर नागपूरमधील काही ठिकाणं तसंच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुख्यालयाला लक्ष्य करण्याची धमकी देण्यात आली आहे. त्यामुळं सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाल्या आहेत. सध्या कोणतीही संशयास्पद वस्तू आढळून आलेली नसून, सुरक्षा यंत्रणांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून संबंधित परिसरात सुरक्षा वाढवली आहे.

मुंबईच्या महापौरांना धमकीचा ई-मेल : बुधवारी सकाळी मुंबईच्या महापौरांच्या दालनाला आणि गाडीला बॉम्बनं उडवण्याची धमकी देणारा ई-मेल महानगरपालिका प्रशासनाला पाठवण्यात आला. "बॉम्बे गुंजेगा खलिस्तान बॉम्ब ब्लास्ट कार बीएमसी मेयर ऑफिस 1.11 बजे", अशा मेसेज या ई-मेलमध्ये करण्यात आला आहे. तसंच या ई-मेलमध्ये खलिस्तान नॅशनल आर्मीचा देखील उल्लेख करण्यात आला आहे. याशिवाय, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज इमारत आणि मुख्यमंत्री कार्यालय उडवून घेण्याची देखील धमकी या ई-मेलद्वारे देण्यात आली आहे. त्यामुळं मुंबई महानगरपालिकेमध्ये सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. याचबरोबर, महापौर दालनाची सुरक्षा देखील वाढवण्यात आली आहे. महापौर दालनात कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीला जाण्यास किंवा बसण्यास मज्जाव केला जात आहे. दुसरीकडे, महापौर रितू तावडे मात्र आपल्या दालनात नियमित बैठका घेत असल्याचं पाहायला मिळत आहे.

पुणे महापौर कार्यालयाला देखील धमकी : दुसरीकडे, पुणे महापौर कार्यालयाला देखील आज सकाळी बॉम्बस्फोटाची धमकी आली आहे. पुणे महापौर कार्यालयाच्या अधिकृत ई-मेल आयडीवर बॉम्बस्फोटाची धमकी देणारा ई-मेल आल्यानं एकच खळबळ उडाली. पुणे महापौर कार्यालयाच्या ई-मेलमध्ये पुणे महापौर कार्यालय, नागपूरमधील काही ठिकाणं तसंच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुख्यालयाला लक्ष्य करण्याची धमकी देण्यात आली आहे. तसंच या ई-मेलमध्ये एलईडी बॉम्बस्फोटाचा उल्लेख करण्यात आला असून काही विशिष्ट वेळा आणि तारखांचाही संदर्भ देण्यात आला आहे. दरम्यान, धमकीचा ई-मेल मिळताच पोलीस, बॉम्ब शोधक व नाशक पथक तसंच सायबर विभाग सतर्क झाले असून ई-मेलची सत्यता आणि त्यामागील व्यक्तीचा शोध घेण्याचं काम सुरू करण्यात आलं आहे.

सुरक्षा यंत्रणा सतर्क : पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या सूचनेनुसार, मुख्य इमारतीतील सर्व कर्मचारी आणि नागरिकांना बाहेर काढण्यात आले आहे. ई-मेल मिळताच काही मिनिटातच बॉम्ब शोधक व नाशक पथकाकडून सखोल तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. शोधमोहीम पूर्ण होईपर्यंत महापालिका मुख्य इमारतीतील कामकाज बंद ठेवण्याच्या निर्णय घेण्यात आला. तसंच पुणे महानगरपालिका आवारात प्रवेश निषिद्ध करण्यात आला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, हा धमकीचा ई-मेल कथित खलिस्तान नॅशनल आर्मी या नावानं पाठवण्यात आला आहे. विशेष बाब म्हणजे ई-मेलमध्ये ऑपरेशन ब्लू स्टारचा देखील उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळं महापौर कार्यालयाला आलेला ई-मेल कोणत्या ठिकाणाहून पाठवण्यात आला आहे? तो खरा आहे की बनावट? याची तपासणी देखील सुरक्षा यंत्रणांकडून केली जात आहे.

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TAGGED:

BOMB THREAT EMAILS

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