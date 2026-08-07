मुंबईच्या महापौरांना धमकीचा ई-मेल, 15 ऑगस्टपूर्वीच बॉम्ब हल्ल्याचा उल्लेख
मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांच्या अधिकृत ई-मेलवर शहरात बॉम्बस्फोट घडवण्याची धमकी देण्यात आलीय.
Published : August 7, 2026 at 6:27 PM IST
मुंबई : बीएमसी मुख्यालयात शुक्रवारी दुपारच्या सुमारास एकच खळबळ उडाल्याचं चित्र होतं. याला कारण होतं ते मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांच्या अधिकृत ई-मेलवर शहरात बॉम्बस्फोट घडवण्याची धमकी देण्यात आली. पालिका मुख्यालय, मुंबई मेट्रो, बॉम्बे स्टॉक एक्सेंजची इमारत उडवून देण्याची धमकी देण्यात आली असून, 15 ऑगस्टपूर्वीच हे स्फोट घडवले जातील, अशी चिथावणी देण्यात आलीय. या घटनेची माहिती मिळताच मुंबई पोलिसांनी श्वान पथक आणि बॉम्ब शोधक पथकाच्या मदतीनं पालिकेची इमारत तपासून पाहिली.
महापौरांना धमकीचा ई-मेल - महापौरांना आलेल्या या धमकीच्या ई-मेलमध्ये खलिस्तान समर्थक घोषणा, तसेच काही व्यक्तींची नावं नमूद करण्यात आलीत. तसंच पालकांनी आपल्या मुलांना शाळेत पाठवू नये आणि नागरिकांनी मेट्रोनं प्रवास करू नये, असा इशाराही देण्यात आलाय. या ई-मेलचा आयपी ॲड्रेस आणि तो पाठवणाऱ्याची ओळख पटवण्याचं काम सुरू असून, सायबर पोलिसांकडून तपास सुरू आहे. सुरक्षा यंत्रणांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून संबंधित ठिकाणांवरील सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेतला असून, पुढील तपास सुरू आहे.
महापौरांना धमकीचा ई-मेल येण्याची ही पहिलीच वेळ नाही - महापौरांना यापूर्वीही दोन वेळा धमकीचे ई-मेल आलेत. या धमकीच्या मेलनंतर मुंबई पोलीस सतर्क झाले असून, त्यांनी याचा सखोल तपास सुरू केलाय. या धमकीची माहिती मिळताच मुंबई पोलिसांनी तातडीनं पालिका मुख्यालय गाठलं. संपूर्ण इमारतीची तपासणी करण्यात आली, प्राथमिक तपासात तिथं कोणतीही संशयास्पद वस्तू आढळली नसली, तरी खबरदारीचा उपाय म्हणून पालिका मुख्यालयातील सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक करण्यात आलीय.
मुंबई पोलिसांनी प्रकरण गांभीर्यानं घ्यावं - "अशाप्रकारे महापौरांना आणि मुंबई महानगरपालिकेचं कार्यालय बॉम्बनं उडवून देण्याची धमकी ही दुसऱ्यांदा आलेली आहे. ही अतिशय संतापजनक बाब असून, मुंबई पोलीस आयुक्तांना विनंती आहे की, याची सखोल चौकशी व्हायला हवी. हे ईमेल नेमके कोणी पाठवलेत? त्यांचा छडा लावत ही धमकी नेमकी कोणी दिलीय? याचा लवकरात लवकर शोध घ्यावा," अशी मागणी उपमहापौर संजय घाडी यांनी केलीय. तर आलेल्या धमकीला आम्ही अतिशय गांभीर्यानं घेत असून, मुंबईकरांच्या सुरक्षेसाठी आम्ही कटिबद्ध असल्याची प्रतिक्रिया सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी दिली.
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