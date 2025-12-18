न्यायालयालात बॉम्ब पेरल्याच्या धमकीच्या ई मेलमुळं खळबळ, तपास यंत्रणा सतर्क
नागपूर जिल्हा न्यायालयात बॉम्बच्या धमकीचा ईमेल (Bomb Blast Threat Emai) आल्यानं खळबळ उडाली.
Published : December 18, 2025 at 9:01 PM IST
नागपूर : जिल्हा व सत्र न्यायालयात (Nagpur District Court) बॉम्बस्फोट घडवून आणण्याचा एक धमकीचा ईमेल (Bomb Blast Threat Emai) प्राप्त झाला आहे. त्यामुळं न्यायालयात खळबळ माजली होती. ई-मेल प्राप्त झाल्यानंतर संपूर्ण न्यायालयामध्ये शोध मोहीम राबवण्यात आली मात्र, त्यात काहीही आढळून आलं नाही. त्यामुळं पोलिसांसह सुरक्षा यंत्रणांचा जीव भांड्यात पडला.
ई मेलमध्ये न्यायाधीशांच्या दालनांना लक्ष्य : धमकी देणारा ईमेल प्राप्त झाल्यानंतर सर्वांनाच न्यायालयाच्या बाहेर काढण्यात आलं. धमकी देणाऱ्या ई मेलमध्ये न्यायाधीशांच्या दालनांना लक्ष्य केल्याचा दावा करण्यात आला होता. संबंधित ई मेल न्यायालयीन प्रशासनाच्या अधिकृत पत्यावर पाठवण्यात आल्याचं समोर आलं आहे.
न्यायालय परिसरात पोलीस यंत्रणा अलर्टवर : ई-मेलमध्ये चार स्फोटक उपकरणांचा (IEDs) उल्लेख करत, स्फोट घडवून आणण्याची धमकी देण्यात आली आहे. धमकीची गंभीर दखल घेत न्यायालयीन प्रशासनाने तातडीने पोलिसांना माहिती दिली. त्यानंतर बॉम्ब शोधक आणि श्वान पथक तसेच वरिष्ठ पोलीस अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले होते. खबरदारीचा उपाय म्हणून न्यायालय परिसरात सुरक्षा वाढवण्यात आली असून, कर्मचारी आणि उपस्थित नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्यात आले आहे.
ई-मेलची सत्यता तपासण्यास सुरुवात : पोलिसांनी ई-मेलची सत्यता तपासण्यास सुरुवात केली असून, सायबर तज्ज्ञांच्या मदतीने ई-मेलचा स्रोत, आयपी अॅड्रेस आणि पाठविणाऱ्याची ओळख पटवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. प्राथमिक तपासात ही अफवा पसरवून दहशत निर्माण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तपास पूर्ण होईपर्यंत न्यायालय परिसरात कडक बंदोबस्त कायम ठेवण्यात येणार असल्याचं पोलिसांनी स्पष्ट केलं आहे.
हेही वाचा -
- न्यायालयाने पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत केली आरोपीची निर्दोष सुटका, वाचा काय आहे प्रकरण
- लाल किल्ला बॉम्बस्फोट प्रकरण : आरोपी जसीर बिलाल वाणी उर्फ दानिशच्या NIA कोठडीत सात दिवसांची वाढ
- लाल किल्ला बॉम्बस्फोट प्रकरण : आरोपी आमिर रशीद अलीच्या NIA कोठडीत सात दिवसांची वाढ
- “हॉटेलमध्ये बॉम्ब ठेवला आहे”; ईमेलवरील धमकीनं नागपुरात खळबळ; पोलीस यंत्रणा लागली कामाला