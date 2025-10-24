ETV Bharat / state

बॉलिवूडमधील सुपरहिट संगीतकार जोडी सचिन-जिगरमधील सचिन संघवीला बलात्काराच्या आरोपात अटक

बॉलिवूडमधील सुपरहिट संगीतकार जोडी सचिन-जिगरमधील सचिन संघवी याला बलात्काराच्या आरोपात अटक करण्यात आली. मात्र त्यानंतर त्याची तत्काळ जामिनावर सुटका करण्यात आली.

Sachin Sanghvi arrested In rape case
प्रतिकात्मक छायाचित्र (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 24, 2025 at 10:06 PM IST

मुंबई : बॉलिवूडमधील संगीतक्षेत्रात सध्या तुफान फॉर्मात असलेल्या एका जोडीतील संगीतकार अडचणीत सापडलाय. सचिन-जिगर यांच्यातील सचिन संघवीविरोधात एका महिलेनं बलात्कार आणि फसवणुकीची तक्रार दाखल केलीय. या प्रकरणी कारवाई करत मुंबई पोलिसांनी सचिन संघवी (45) याला अटक केलीय. मात्र अटकेनंतर न्यायालयानं त्याची जामिनावर सुटका केली. या प्रकरणी "सचिन संघवीविरोधात लावण्यात आलेले सारे आरोप बिनबुडचे असून त्यात कोणतंही तथ्य नाही, असं त्याचे वकील आदित्य मिठे यांनी सांगितलं.

music composer sachin sanghvi arrested
संग्रहित छायाचित्र (Reporter)

अटकेच्या कारवाईनंतर कोर्टातून तातडीनं जामीनावर सुटका : एका म्युझिक अल्बममध्ये काम देण्याचं आमिष देत मैत्री केली. त्यानंतर पुढं मैत्रीत जवळीक वाढवून प्रेम संबंध आणि मग लग्नाचं आमिष दाखवून वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप तरुणीनं सचिन संघवीवर केलाय. याप्रकरणी विलेपार्ले पोलिसांनी प्राथमिक चौकशी करून गुन्हा दाखल करून घेतला. त्यानंतर अधिक तपासासाठी हे प्रकरण सांताक्रूझ पोलीस ठाण्यात वर्ग करण्यात आलं. याप्रकरणी पोलिसांनी सचिन संघवीवर बीएनएस कलम 69 (लग्नाचं खोट वचन देणं), 74 (विनयभंग), 89 (जबरदस्तीनं गर्भपात) या अंतर्गत गुन्हा दाखल केलाय. ज्यात सचिन संघवीला शुक्रवारी अटक करण्यात आली. मात्र, त्यानंतर कोर्टानं त्याची तत्काळ जामीनावर सुटका केली. मात्र "सचिनवर लावण्यात आलेले सारे आरोप बिनबुडचे आहेत. त्यात कोणतंही तथ्य नसून ही केस शेवटपर्यंत लढणार आहे. पोलिसांनी यात चुकीच्या पद्धतीनं केलेली अटक मान्य करून त्याची तत्काळ जामीनावर सुटका केलीय," अशी माहिती सचिनच्यावतीनं त्याचे वकील आदित्य मिठे यांनी दिली.

काय आहे प्रकरण : 29 वर्षीय तरुणीनं तक्रार देताना म्हटलंय की, 'फेब्रुवारी, 2024 मध्ये सचिन संघवीनं तिला इंस्टाग्रामवर एक मेसेज पाठवला. " मी अल्बममध्ये तुला संधी देईन", असं या मेसेजमध्ये सचिननं लिहिलेलं होतं. या मेसेजनंतर दोघांमध्ये मोबाईल नंबरची देवाणघेवाण झाली. अल्बमबाबत अधिक चर्चा करण्यासाठी सचिननं म्युझिक स्टुडिओमध्ये बोलावल्याचं तरुणीनं म्हटलंय. स्टुडिओमध्ये सुरू असलेल्या भेटीगाठी दरम्यान सचिननं एकेदिवशी तिला अचानक लग्नाची मागणी घातली. मग लग्नाचं आमिष दाखवून लैंगिक अत्याचार केला. यामुळे ती गरोदर राहिल्यानंतर जबरदस्तीनं तिचा गर्भपात करण्यात आला, असा आरोपही तरुणीनं तक्रारीतून केलाय. त्यानंतर अचानक सचिननं तिला प्रतिसाद देण बंद केलं, तिच्याशी संपर्क तोडून टाकला. लग्नाबाबत त्याच्याकडून कहीच प्रतिसाद मिळत नसल्यानं अखेर पीडितेनं याबाबत मुंबई पोलिसांत रितसर तक्रार दिली.

कोण आहे सचिन संघवी : सचिन संघवी हा मूळचा गुजरातमधील रहिवासी, जिगर सरैयासोबत त्यानं बॉलिवूडमधील अनेक सुपरहिट हिंदी चित्रपटांसाठी संगीत दिलंय. सचिन-जिगर या जोडीनं एआर रहमान, अमित त्रिवेदी, अनु मलिक, नदीम श्रवण, संदेश शांडिल्य यांसारख्या नावाजलेल्या संगीतकारांसोबत काम केलंय. तसेच, अनेक सुपरहिट गाणीही इंडस्ट्रीला दिलीत. सचिन संघवीनं बॉलिवूडमध्ये 'थम्मा', 'स्त्री 2', 'भेडिया', 'हिम्मतवाला', 'ओह माय गॉड', 'तेरे नाल लव हो गया', 'क्या सुपर कूल है हम', 'अजब गजब लव', 'एबीसीडी', 'शुद्ध देसी रोमान्स', 'मी और मै', 'गो गोवा गॉन', 'रमैया वस्तावया' यांसारख्या अनेक सिनेमांत सुपरहिट संगीत दिलंय.

