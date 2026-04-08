व्यक्तिमत्त्व अधिकारांच्या रक्षणाची मागणी करत अभिनेता कार्तिक आर्यनची हायकोर्टात धाव
एआयचा वापर करून तयार केलेल्या डीपफेक फोटो आणि व्हिडीओंचा व्यावसायिक वापर सुरू असल्याची कार्तिकनं याचिकेतून तक्रार केलीय.
Published : April 8, 2026 at 6:22 PM IST
मुंबई : अभिनेता कार्तिक आर्यननंही आपल्या व्यक्तिमत्त्व अधिकारांच्या रक्षणासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतलीय. ऑनलाइन माध्यमांवर आपलं नाव, फोटो, आवाज यांचा वापर हा आपल्या व्यक्तिमत्त्व हक्कांचं उल्ल्घन आहे. या कथित अनधिकृत व्यावसायिक वापरापासून आपल्याला संरक्षण देण्यात यावं, अशी मागणी कार्तिकनं या याचिकेतून केलीय.
काय आहे याचिका? - कार्तिकनं दाखल केलेल्या या याचिकेनुसार, त्याचं नाव आणि चेहरा यांचा वापर विविध वस्तूंच्या जाहिराती, प्रमोशन आणि इतर काही ठिकाणी कोणत्याही पूर्व परवानगीशिवाय केला जातोय. या प्रकारांमुळे आपली लोकप्रियता आणि खासगी जीवनमानावर परिणाम होऊन आपल्या व्यक्तिमत्त्व अधिकारांचं उल्लंघन होत असल्याचा दावा कार्तिकनं आपल्या याचिकेतून केलाय. काहींनी तर निव्वळ व्यावसायिक फायद्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि डीपफेकचा वापर करून आपली छायाचित्रे, चित्रफिती, आवाज तयार करून त्याचा व्यावसायिक वापर सुरू केल्याचा आरोपही कार्तिकच्या वतीनं या याचिकेतून करण्यात आलाय. त्यामुळे अशा सर्व गैरप्रकारांवर तातडीनं कारवाई करत आपल्या पूर्व परवानगीशिवाय आपल्या प्रतिमेशी संबंधित कोणत्याही वैयक्तिक वैशिष्ट्यांचा वापर करण्यापासून या वापरकर्त्यांना रोखण्यासाठी कायमस्वरूपी मनाई आदेश देण्याची मागणी या याचिकेतून केलीय.
व्यक्तिमत्त्व प्रतिमेचा गैरवापर होत असल्याचा कार्तिककडून दावा - या याचिकेत कार्तिकनं अनेक भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय ई-कॉमर्स कंपन्या तसेच सोशल मीडियातील व्यासपीठांविरुद्ध आपली छायाचित्रं आणि चित्रफितींचा गैरवापर केल्याचा आरोप ठेवलाय. काही अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध बौद्धिक संपदा हक्क कायद्यांतर्गत दावा दाखल केलाय. त्यामुळे या सर्व ऑनलाइन व्यासपीठांना संबंधित ऑनलाइन पोर्टलवरील मजकूर तातडीनं हटवण्याचे आदेश देत संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांना असा मजकूर ऑनलाइन काढून टाकण्याची कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आलीय. तसेच त्यामागे असलेल्या व्यक्तींची ओळख उघड करण्याची मागणीही कार्तिकनं या याचिकेद्वारे हायकोर्टाकडे केलीय. गेल्या काही काळापासून एकापाठोपाठ एक अनेक सेलिब्रिटींनी वैयक्तिक हक्कांच्या रक्षणासाठी अथवा प्रसिद्धी हक्कांच्या मुद्द्यावर न्यायालयांचे दरवाजे ठोठावले आहेत. यात अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, जया बच्चन, ऐश्वर्या राय, ऋतिक रोशन, अनिल कपूर, जॅकी श्रॉफ, आशा भोसले, सुनील शेट्टी आणि इतरांची बरीच मोठी यादी तयार होईल.
