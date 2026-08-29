बोगस पदवी रॅकेट प्रकरण : मास्टरमाईंडला नागपुरातून ठोकल्या बेड्या, बनावट पदव्या पुरवणारा साथीदारही ताब्यात
बनावट पदव्या व गुणपत्रिका विकणाऱ्या रॅकेटच्या मास्टरमाईंडला पोलिसांनी नागपुरातून बेड्या ठोकल्या. परिमल बाबूराव गौरकर असं या आरोपीचं नाव आहे.
Published : August 29, 2026 at 1:19 PM IST
चंद्रपूर : नामांकित विद्यापीठांच्या ५ ते १० लाख रुपयांत बनावट पदव्या व गुणपत्रिका विकणाऱ्या रॅकेटच्या मास्टरमाईंडला पोलिसांनी नागपुरातून बेड्या ठोकल्या आहेत. परिमल बाबूराव गौरकर असं या आरोपीचं नाव आहे. त्याला नागपूरमधील हॉटेलमधून पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. यासोबतच बनावट स्टॅम्प व कागदपत्रं तयार करणाऱ्या त्याच्या नागपूरचा साथीदार अक्षय खोब्रागडे यालाही पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. बुधवारी दुर्गापूर पोलिसांनी बनावट पदवी विक्री प्रकरणी वैभव सोनुले याला अटक केली. मात्र या प्रकरणाचा मुख्य सूत्रधार परिमल गौरकर हा फरार होता.
अक्षयकडं कॅनडाची पीएचडी : बनावट पदवी प्रकरणातील मास्टरमाईंड अक्षय खोब्रागडे याच्याकडं कॅनडातून मिळवलेली पीएचडी आहे. त्यानं ती ऑनलाइन शिक्षण घेऊन मिळवल्याचा दावा केला आहे. मात्र ही पीएचडी खरंच ऑनलाइन शिक्षण घेऊन मिळवली की रॅकेटचा वापर करून तयार केली, याबाबतचा तपास चंद्रपूर पोलीस करत आहेत.
कुलगुरू म्हणतात, पदवी, कागदपत्रं बनावट : दुर्गापूर पोलिसांनी जप्त केलेल्या सर्व पदवी, गुणपत्रिका व कागदपत्राबाबत सहा विद्यापीठांना गुरुवारी पत्र पाठवून अहवाल मागितला होता. शुक्रवारी काही विद्यापीठातील कुलगुरूंनी त्या डिग्री व कागदपत्रांबाबत माहिती दिली. या पदव्या आणि कागदपत्र बनावट असल्याचं या कुलगुरूंनी पोलिसांना तोंडी सांगितलं आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
कोठडीतून होणार ‘बनावट पदवी नेटवर्क’चा उलगडा : पदवी प्रकरणातील मास्टरमाईंड परिमल गौरकर आणि बनावट कागदपत्रं छापणारा अक्षय खोब्रागडे या दोघांनाही अटक करण्यात आली आहे. त्यांना न्यायालयात हजर करून पोलीस कोठडी मागण्यात आली आहे. चौकशीदरम्यान या दोघांनी आतापर्यंत किती जणांना अशा प्रकारे बोगस पदव्या विकल्या, या रॅकेटमध्ये आणखी कोणाकोणाचा सहभाग आहे, या बोगस पदव्यांच्या आधारे कोणी सरकारी वा खासगी नोकरी मिळवली आहे का, याचं मोठं नेटवर्क उघड होण्याची शक्यता आहे," अशी माहिती पोलीस निरीक्षक संतोष शेगोकार यांनी दिली. दुर्गापूर पोलिसांनी त्याच्या तपासासाठी विविध ठिकाणी पथक पाठवलं. त्यानं तयार केलेली कागदपत्रं व स्टॅम्पबाबतही तपास सुरू केला. परिमल व अक्षय हे दोघं नागपुरात लपून बसल्याची माहिती दुर्गापूर पोलिसांना मिळाली. दुर्गापूरचे ठाणेदार संतोष शेगोकार यांनी सापळा रचून दोघांनाही नागपुरातून अटक केली.
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