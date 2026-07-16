अनेक रुग्णांना जीवदान देणाऱ्या डॉ. मेहुल राठोड यांच्या आत्महत्येचं कारण काय? पोलिसांकडून तपास सुरू
लातूर शहरामधील नामांकित डॉक्टर मेहुल राठोड यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती प्राथमिक तपासात समोर आली आहे. त्यांनी आत्महत्येचं कारण काय, याबाबत तपास सुरू आहे.
Published : July 16, 2026 at 7:22 PM IST|
Updated : July 16, 2026 at 7:53 PM IST
लातूर - लातूर शहरातील वैद्यकीय क्षेत्राला हादरवून सोडणारी एक धक्कादायक घटना गुरुवारी समोर आली. शहरातील एक नंबर चौक परिसरात असलेल्या एम. जे. हॉस्पिटलचे नामांकित डॉक्टर मेहुल ईश्वर राठोड यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेमुळे वैद्यकीय क्षेत्रासह संपूर्ण शहरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
डॉक्टर मेहुल राठोड यांच्या आत्महत्येचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. घटनेची माहिती मिळताच संबंधित पोलीस ठाण्याचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. पंचनामा करून पुढील तपास सुरू करण्यात आला आहे. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी शासकीय रुग्णालयात पाठविण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. डॉ. मेहुल राठोड हे एम. जे. हॉस्पिटलमधून अनेक वर्षांपासून वैद्यकीय सेवा देत होते. त्यांच्या शांत, मनमिळावू स्वभावामुळे तसेच रुग्णांप्रती असलेल्या समर्पित सेवाभावामुळे त्यांची शहरात वेगळी ओळख होती. त्यांच्या आकस्मिक निधनाच्या वृत्ताने सहकारी डॉक्टर, रुग्ण, मित्रपरिवार आणि नागरिकांमध्ये शोककळा पसरली आहे.
लातूर शहराचे पोलीस उप-अधीक्षक समीरसिंह द्वारकोजीराव साळवे यांनी सांगितलं की," एमआयडीसी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एमआयटी कॉलेजजवळ खासगी वाहनात मेहुल राठोड हे बेशुद्धावस्थेत आढळून आले होते. डॉक्टरांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. पुढील तपास सुरू आहे. पोलिसांना सुसाईट नोट आढळली नाही. त्यांचा मोबाईल मिळालेला आहे. त्यांच्या पत्नी डॉक्टर असून त्यांनी मेहुल यांना जवळच्या रुग्णालयात दाखल केलं होतं".
आत्महत्येमागील कारणांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांकडून विविध अंगांनी तपास सुरू आहे. कुटुंबीय आणि संबंधित व्यक्तींचे जबाब नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तपास पूर्ण झाल्यानंतरच या प्रकरणामागील वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितलं. दरम्यान, शहरातील विविध सामाजिक, वैद्यकीय आणि व्यावसायिक क्षेत्रातील मान्यवरांनी डॉ. मेहुल राठोड यांच्या निधनाबद्दल दुःख व्यक्त केलं आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांप्रती संवेदना व्यक्त केल्या आहेत. या घटनेमुळे लातूर शहरात हळहळ व्यक्त होत आहे. आत्महत्येचे नेमके कारण काय होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कोण होते डॉ. मेहुल राठोड?- डॉ. मेहुल राठोड हे बार्शी रोड येथील अत्यंत प्रतिष्ठित इंटरव्हेंशनल कार्डिओलॉजिस्ट होते. ते विविध हृदयविकारांच्या निदान आणि उपचारांमध्ये विशेषज्ञ सेवा देतात. 10 वर्षांहून अधिक क्लिनिकल अनुभव आणि एमडी आणि डीएनबी यांसारख्या प्रगत पात्रतेसह, डॉ. राठोड लातूरमधील बार्शी रोड येथील एमजे हॉस्पिटल क्लिनिकमध्ये कार्यरत होते. गुंतागुंतीच्या हृदय व रक्तवाहिन्यांसंबंधी समस्या हाताळण्यात त्यांचे कौशल्य होते.
टीप - आत्महत्या हा उपाय नाही : जर तुमच्या मनात आत्महत्येचे विचार येत असतील, किंवा तुम्हाला एखाद्या मित्राची काळजी वाटत असेल, किंवा तुम्हाला भावनिक आधाराची गरज असेल, तर तुमचे ऐकण्यासाठी नेहमीच कोणीतरी आहे. स्नेहा फाउंडेशन - 04424640050 (24x7 उपलब्ध) किंवा आयकॉल, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस हेल्पलाइन 9152987821 वर कॉल करा (सोमवार ते शनिवार सकाळी 8 ते रात्री 10 पर्यंत उपलब्ध).
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