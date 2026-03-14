ममदापूर हादरलं! उसाच्या फडात वयोवृद्ध वारकऱ्याचा जळालेला मृतदेह आढळला
अंबाजोगाई तालुक्यातील ममदापूर शिवारात एका वृद्धाचा मृतदेह जळालेल्या अवस्थेत आढळून आला आहे. या प्रकरणी पोलीस पुढील तपास करत आहेत.
Published : March 14, 2026 at 5:24 PM IST
बीड : अंबाजोगाई तालुक्यातील ममदापूर शिवारात आज शनिवारी (14 मार्च) पहाटे एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. शेतातील ऊसाला लागलेल्या आगीत एका 60 वर्षीय वृद्धाचा जळालेल्या अवस्थेत मृतदेह आढळून आला. विश्वनाथ पांचाळ (वय 60) असं मृत व्यक्तीचं नाव आहे. वृद्धानं आजाराला कंटाळून स्वतःला जाळून घेत आत्महत्या केल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी वर्तवला आहे.
मृतदेह शवविच्छेदनासाठी ग्रामीण रुग्णालयात : ममदापूर येथील शेतकरी दिलीप मोतीराम देशमुख यांच्या गावालगत असलेल्या दोन एकर ऊसाला अचानक आग लागली. आज पहाटे साडेपाचच्या सुमारास त्यांच्या सालगड्यानं ही माहिती दिली. जेव्हा आग विझवण्याचं प्रयत्न सुरू झाले, तेव्हा उसाच्या सरीमध्ये एका व्यक्तीचा मृतदेह पूर्णतः जळालेल्या अवस्थेत दिसून आला. घटनेची माहिती मिळताच अंबाजोगाई ग्रामीण पोलिसांनी तातडीनं घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा करत मृतदेह शवविच्छेदन करण्यासाठी अंबाजोगाईच्या स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय रुग्णालयात पाठविण्यात आला.
यापूर्वी आत्महत्येचा प्रयत्न : मृत विश्वनाथ पांचाळ हे उच्चशिक्षित (M.A.) होते आणि वारकरी संप्रदायाशी जोडलेले होते. मात्र, गेल्या काही काळापासून ते टीबी (क्षयरोग) या आजारानं ग्रस्त होते. या आजारामुळे ते मानसिक तणावात असल्याची चर्चा गावात आहे. 8 दिवसांपूर्वीही त्यांनी स्वतःवर ब्लेडनं वार करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता, असंही प्राथमिक तपासात समोर आलं आहे. त्यांच्या पश्चात दोन मुलं, सून आणि एक विवाहित मुलगी असा परिवार आहे.
शेतकरी दिलीप देशमुख यांनी या घटनेवर संताप व्यक्त केला आहे. शेजारील शेतकरी सुरेश बुरगे यांनी शेत रस्ता अडवल्यामुळे त्यांचा ऊस कारखान्याला जाऊ शकला नाही. "रस्ता मोकळा करण्यासाठी तहसीलदारांकडे अर्ज देऊनही प्रशासनानं वेळेत कारवाई केली नाही. रस्ता मिळाला असता, तर ऊस आधीच तुटला असता आणि ही दुर्दैवी घटना घडली नसती,' असं देशमुखांनी म्हटलं आहे.
पोलिसांनी काय सांगितलं? : मृतदेह शवविच्छेदनासाठी अंबाजोगाईच्या स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे. "आजाराला कंटाळून त्यांनी स्वतःला पेटवून घेतलं असावं, असा प्राथमिक अंदाज आहे, मात्र मृत्यूचं नेमकं कारण शवविच्छेदन अहवाल आणि पोलीस तपासानंतरच स्पष्ट होईल," अशी माहिती अंबाजोगाई ग्रामीण पोलिसांनी दिली आहे.
हेही वाचा